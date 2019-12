Im Schwimmlehrer-Prozess ist wohl ein neues psychiatrisches Gutachten fällig

Anzeige

Die Opferfamilien und die Öffentlichkeit werden sich noch weit ins Jahr 2020 hinein gedulden müssen, bis erneut über den aufsehenerregenden Fall des pädophilen Baden-Badener Schwimmlehrers verhandelt wird. „Zum Zeitraum kann ich noch gar nichts sagen, weder zum Beginn noch zur Dauer“, erklärt Katrin Flum, die Sprecherin des zuständigen Landgerichts Baden-Baden.

Vor wenigen Tagen hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die Sicherungsverwahrung für den verurteilten Sexualstraftäter aufgehoben. „Die Akten sind erst am Donnerstag voriger Woche bei uns eingegangen“, sagt Flum. Innerhalb von Wochen sei die Vorbereitung des Verfahrens „bestimmt nicht“ zu stemmen.

Zwei hauptamtliche Richter und zwei Schöffen der 10. Strafkammer sind für den Schwimmlehrer-Fall dieses Mal am Landgericht zuständig – und sie müssen sich erst einmal einarbeiten. Außerdem muss wohl ein Psychiater ein neues Gutachten zur Gefährlichkeit des Täters erstellen. „Eine erneute Begutachtung des Angeklagten durch einen Sachverständigen steht zu erwarten“, sagt Flum. Das Gericht muss mit neuen Argumenten belegen, dass es zu riskant wäre, den Serientäter nach seiner Gefängnisstrafe wieder in die Freiheit zu entlassen.

Neue Zeugenvernehmungen möglich

Zwölf Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung – so lautete im November 2018 das Urteil gegen den 34-jährigen Schwimmlehrer, dem 133 Missbrauchsfälle nachgewiesen wurden. Der Verurteilte legte Revision ein. Seine Haftstrafe bestätigte der BGH, aber die Begründung für die Sicherungsverwahrung und die „fehlende Einsicht“ des Täters reichte den Bundesrichtern nicht aus.

Dass nochmals Eltern der missbrauchten Schwimmschülerinnen aussagen müssen, ist laut Flum unwahrscheinlich. Neue Zeugenvernehmungen seien möglich – „allerdings nicht zu den Taten, da die Verurteilung ja rechtskräftig ist“, erklärt sie.

Opferanwältin Ulrike Schwarz ist nicht so sicher, dass belastende Details außen vor bleiben. „Bei der Frage des Hangs zu schweren Straftaten geht es ja auch um die Umstände der Taten“, sagte sie nach dem BGH-Urteil – und verwies auf die besondere Perfidie des Schwimmlehrers: Er missbrauchte die Mädchen oft in uneinsehbaren Teilen des Schwimmbeckens – auch während Eltern draußen am Beckenrand saßen.