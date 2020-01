Im Zeichen der Yburgstraße: Das sind 2020 die Schwerpunkte und „offenen Baustellen“ im Rebland

Anzeige

Die Sanierung der Yburgstraße in Steinbach hat im Rebland das zurückliegende Jahr geprägt, und das wird auch in diesem Jahr wohl so sein. Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner über die Schwerpunkte der kommenden Monate in Steinbach, Neuweier und Varnhalt und „offene Baustellen“.

Wie fällt das Fazit für 2019 aus?

Hildner: So pauschal ist das natürlich nicht zu beantworten. Es war insgesamt recht zufriedenstellend, hatte aber Luft nach oben. Ich möchte aber auch auf das Positive hinweisen: Wir haben im neuen Ortschaftsrat, der im Mai gewählt worden ist, eine sehr gute Arbeitsatmosphäre. Das ist ganz wichtig und zeigt, dass der Ort im Mittelpunkt steht, nicht Personen oder Parteien.

Was hätte besser laufen dürfen?

Hildner: Manches könnte sicher schneller gehen oder besser kommuniziert werden. Was zu kritisieren war, das war im Zusammenhang mit der Sanierung der Yburgstraße die an manchen Stellen stark verbesserungswürdige Verkehrsmoral.

Sie haben Probleme im Zusammenhang mit der Yburgstraße erwähnt.Können Sie das konkretisieren?

Hildner: Zunächst einmal hat das in meinen Augen insgesamt gut funktioniert. Aber an manchen Stellen gab es doch Ärger, der zu vermeiden gewesen wäre, wenn jeder mitdenken würde. Natürlich ist es nicht zu vermeiden, dass sich bei einer Baustelle Fahrzeugfrequenzen verlagern und dadurch sozusagen neue Baustellen aufgehen.

Ein spezielles Problem war die Winterseite, dort gab es ungewollten und nicht zulässigen Verkehr, die vorgeschriebene Richtung wurde nicht eingehalten. Das sorgte bei den Anwohnern für Verärgerung. Es gab aber auch Auswirkungen auf andere Straßen. Lkws mussten offiziell über Varnhalt, weil die Straße dort besser ist. Das machten viele aber nicht, was sich dann in der Umweger Straße bemerkbar machte.

Die Baustelle war nun deutlich früher fertig als erwartet. Hoffen Sie das auch für den zweiten Abschnitt?

Hildner: Eine ähnliche Zeitdauer wie beim ersten Abschnitt wäre natürlich toll. Trotz aller im Vorfeld geäußerten Bedenken ist die Baustelle insgesamt gut gelaufen. Die Baufirma hat die Anwohner gut einbezogen und mit ihnen kommuniziert. Das hat viel geholfen. Ein Lob haben sich aber auch die Anwohner verdient.

Sie waren über einige Monate doch in der Nutzung ihrer Anwesen eingeschränkt. Wie ist die Zeitplanung?

Hildner: Wichtig ist, dass rechtzeitig begonnen werden kann. Das hängt davon ab, dass der im Gemeinderat bereits beschlossene Doppelhaushalt für 2020/21 schnell genehmigt wird und die Arbeiten ausgeschrieben werden können. Jedenfalls soll es in der zweiten Aprilhälfte losgehen, nach Ostern also.

Nun steht der zweite von insgesamt drei Abschnitten an. Wie geht es hier weiter?

Hildner: Der zweite Abschnitt reicht von der Häfnergasse bis zur Straße An der Stadtmauer. Die großen Umleitungen bleiben dieselben, aber für die Winterseite müssen wir neue Regelungen finden, weil ja auch ein anderer Abschnitt betroffen sein wird. Außerdem gehört eine Brücke in Höhe der Häfnergasse dazu. Auch deshalb müssen wir für die Winterseite andere Lösungen finden.

Welche Schwerpunkte sind für 2020 im Rebland geplant?

Hildner: In Steinbach wird die Sanierung der Grundschule fortgesetzt und abgeschlossen, das betrifft Fassade und Fenster. In Varnhalt steht nach der Sanierung von Mauer und Geländer in der Klosterbergstraße nun der Bereich der Straße Am Kirchberg im Blickpunkt. Hier werden neue Stromleitungen gelegt und die Straßenbeleuchtung verbessert. Das betrifft auch den Lindenweg und die Weidenstraße.

Von Bedeutung ist auch der Hochwasserschutz, auch wenn das nicht über uns läuft, sondern über den Hochwasserzweckverband Raum Baden-Baden/Bühl. In diesem Jahr soll die Riesenmaßnahme am Grünbach abgeschlossen werden, und in Neuweier soll das Hochwasserrückhaltebecken Nummer 1 saniert werden.

Apropos Hochwasserschutz: Wie steht es um das große Vorhaben am Steinbach bei der Sportschule?

Hildner: Da stehen wir in den Startlöchern. Das muss gemacht werden, kann aber erst angefangen werden, wenn wir mit der Yburgstraße fertig sind. Wir können auf so kurzer Strecke nicht gleichzeitig zwei Verkehrspfropfen einziehen.

Steinbach ist 1070 erstmals urkundlich erwähnt worden. Ist zum 950-Jährigen etwas geplant?

Hildner: Ja, zur Ersterwähnung im Codex Hirsaugiensis setzen wir ein paar Schwerpunkte. So planen wir für die Mittelalterlichen Winzertage einen Festumzug, der am Samstagnachmittag um 16 Uhr beginnen soll. Mögliche Teilnehmer werden derzeit angeschrieben, auch Vereine aus dem Rebland und der Nachbarschaft.

Am 19. September wird es außerdem ein Museumsfest des Historischen Vereins mit den Steinbacher Landsknechten geben, und sicher wird auch Karl Keller bei seinen Führungen im Städtl die Ersterwähnung aufgreifen. Außerdem haben wir am 18. Oktober erstmals einen Naturparkmarkt in Steinbach, und zwar im Bereich Städtl und Alte Schule. Das passt auch zum Jubiläum.

Stichwort Alte Schule: In den vergangenen Jahren wurde ihre weitere Nutzung diskutiert, eine Lösung aber nicht gefunden. Wie ist der Stand der Dinge?

Hildner: Im Doppelhaushalt 2020/21 steht eine Planungsrate, aber es sind keine Umbaukosten veranschlagt. Dafür steht in den nächsten beiden Jahren also kein Geld zur Verfügung. Unser Ansinnen bleibt es, das Gebäude in städtischem Besitz zu behalten und die beiden kommenden Jahre zu nutzen, um dauerhafte Lösungen zu eruieren. Da sind Stadt- und Ortsverwaltung dran.

Im Raum steht die Nutzung als zentrales Rebland-Rathaus.

Hildner: Das ist in der Tat die zentrale Frage, wobei das nicht nur finanzielle, sondern auch politische Aspekte hat. Jedenfalls ist die Antwort darauf die Voraussetzung für das weitere Vorgehen, und wir möchten sie in den kommenden Jahren finden.

Ein Thema ist allerorts die Nachfrage nach Bauland. Sind weitere Baugebiete vorgesehen?

Hildner: In Steinbach gibt es eine kleine Erweiterung der Sommerbühn. Hier sind wir planungsrechtlich schon im Verfahren. Das betrifft den Bereich, wo auch ein Pflegeheim entstehen soll. Dabei gibt es auch zehn Baumöglichkeiten verschiedenster Größenordnung.

In Neuweier sind wir im Verfahren für das Gebiet „Wohnen an der Weinstraße“, das betrifft den Bereich südlich der Heiligensteinstraße entlang der Weinstraße. In Varnhalt ist das Baugebiet „Lindenfeld“ gewünscht. Hier sind wir aber noch nicht so weit, dass das Verfahren beginnen könnte. Die Voraussetzung ist, dass die Eigentümer unter einen Hut zu bringen und alle bereit sind, Grundstücksanteile abzugeben. Dann kann es planungsrechtlich angegangen werden.

Auch die Situation in der Gastronomie ist landauf, landab in den Schlagzeilen. Wie sieht es im Rebland aus?

Hildner: Die Zufriedenheit hält sich insgesamt in Grenzen, auch wir haben in den vergangenen Jahren Gaststätten verloren. Das ist nicht schön, aber mit dieser Entwicklung stehen wir nicht allein da. Insgesamt aber haben wir in allen drei Orten immer noch sehr gut geführte Betriebe. Wenn wir das Level halten können, ist es gut. Eine positive Nachricht war, dass zum Jahresende der „Rebstock“ in Neuweier den Restaurant-Betrieb wieder aufgenommen hat, nachdem der Hotel-Betrieb schon längere Zeit wieder läuft. Bei den leer stehenden Gaststätten ist es aber so, dass man niemanden zum Verpachten zwingen kann.

Betroffen ist Steinbach auch durch den fehlenden Lückenschluss der B3. Was ist denn hier Ihr Wunsch?

Hildner: Der Lückenschluss B3 ist in den letzten Jahren gut vorangekommen, das letzte Teilstück Steinbach – Sinzheim – Kartung fehlt noch. Der Planfeststellungsbeschluss ist seit 2019 rechtskräftig. Jetzt gab es natürlich einen Rückschlag, wobei ich nicht richtig einschätzen kann, wie es sich bei der Bahn mit den Lärmschutzwänden verhält. Ich weiß nicht, ob das zu einer Verzögerung führt. Ich hoffe es jedenfalls nicht und wünsche mir, dass die Lücke in den nächsten zwei, drei Jahren endlich geschlossen werden kann.