In der Corona-Krise genießen viele Menschen die Natur intensiver

Wenn Markus Brunsing in diesen Tagen in der Stadt unterwegs ist, wird es dem Chef der städtischen Parks und Gärten warm ums Herz. Das liegt nicht nur an fast schon sommerlichen Temperaturen, sondern vor allem an der prächtigen Einwicklung der Natur. Die Rahmenbedingungen im Januar und Februar waren mit Feuchtigkeit und kaum Frost nahezu ideal fürs Wachstum. „Man merkt, dass sich die Natur vom Stress der beiden sehr trockenen Sommer erholt hat“, berichtet der Gartenexperte.

Doch trotz der idealen Bedingungen für die Gewächse bedeutet die Zeit um Ostern in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren einen herben Einschnitt: Wegen der Corona-Krise erfreuen sich so wenig Menschen wie nie zuvor an der Arbeit von Brunsing und seinem Team.

Viele genießen Natur intensiver als sonst

Mit diesem Schicksal hadert der städtische Gartenbauamtschef aber nicht. „Es ist halt so“, stellt Brunsing fest. „Wir würden die Blütenpracht aber natürlich gerne mit mehr Menschen teilen.“ Doch er kann diesem Umstand auch einen positiven Aspekt abgewinnen: „Die, die es sehen, nehmen es besonders dankbar auf und genießen die Natur sehr intensiv!“

Was vornehmlich die Baden-Badener in diesen Tagen in ihrer Stadt sehen, kann sich sehen lassen. Brunsing verweist darauf, dass beim Bad im kurstädtischen Blütenmeer der Mindestabstand von 1,5 Metern von den Menschen eingehalten werden soll. Das gilt auch bei Pausen auf einer Bank.

Das Eintauchen in die Natur könnte für viele in diesem Jahr eine ganz besondere Funktion haben: „Der tolle Frühling lenkt vielleicht von anderen Sorgen ab“, erinnert Brunsing an den Ausnahmezustand wegen der Corona-Krise, der vielen Menschen die Unbeschwertheit genommen hat und sie durchaus sorgenvoll in die Zukunft blicken lässt.

Im Herbst wurden 25.000 Tulpenzwiebeln gesteckt

Bei der Gestaltung der Beete wird nichts dem Zufall überlassen. „Wir versuchen, immer neue Ideen einzubringen“, erläutert Brunsing. Das erfordert eine gezielte Vorbereitung. So wurden zum Beispiel schon im Herbst rund 25.000 Tulpenzwiebeln gesteckt, unter anderem in den Hauptbeeten am Kurhaus und am Theater.

Bei den milden Temperaturen gedeihen die gelben und weißen Tulpen prächtig. In den nächsten zwei Wochen, so schätzt Brunsing, wird der Höhepunkt der Tulpenpracht erreicht werden: „Es wird ein Blütenfestival werden“, prophezeit der Experte.

Gartenamt lässt sich immer neue Kombinationen einfallen

Am Theater wachsen zwischen den Tulpen blaue Anemonen, die schon in der Blüte stehen. „Das hatten wir in dieser Kombination schon lange nicht mehr“, sagt Brunsing. Ein Hingucker, den es in dieser Zusammenstellung an der Oos noch gar nicht gab, erwartet den Naturfreund am Kaiser-Wilhelm-Denkmal vor der Trinkhalle: In vier äußeren Streifen stehen blaue Traubenhyazinthen und hellgelbe Hyazinthen einträchtig nebeneinander.

Rote Tulpen gehen derweil auf der Wiese an der Kaiserallee bei der Trinkhalle auf. Mehrere Tausend wurden dort im vergangenen Jahr gestreut. Sie sind ganz offensichtlich ein beliebtes Fotomotiv: Jedenfalls führt bereits ein Trampelpfad zwischen den Tulpen hindurch.

Tulpenblüte im Dahliengarten

Eine üppige Tulpenblüte verspricht zudem der Dahliengarten in der Lichtentaler Allee. Ja, Sie haben richtig gelesen: Vor der Dahlienblüte, die im Mai beginnt, zieren besondere Tulpensorten die 64 Beete. Nicht gemischt, sondern je nach Beet getrennt. So kann sich der Tulpenfreund gezielt über einzelne Sorten informieren.

Im Rosenneuheitengarten auf dem Beutig steht die Blüte noch aus. Dafür blüht der Spitzahorn derzeit nach Ansicht von Brunsing „einfach fantastisch“. Auch an Straßen, Waldrändern und Parkanlagen ist die gelb-grüne Pracht in einer Üppigkeit wie selten zuvor zu bewundern.

Rhododendron-Blüte ab Ende April in voller Pracht

Am Geroldsauer Wasserfall blühen unterdessen die ersten frühen Rhododendren. Die anderen, so Brunsings Einschätzung, werden Ende April bis Anfang Mai in voller Blüte stehen. Bereits am vergangenen Freitag hielt Frühjahrsblumenschmuck Einzug in die Innenstadt. Ranunkeln, Goldlack, Mohn, Vergissmeinnicht, Primeln und Stiefmütterchen bringen die 63 in 21 Gruppen zu drei Behältern aufgestellten sogenannten Blumentaschen mit Aufschriften zur Festspielstadt in den Farben Gelb, Blau und Weiß zum Erblühen.

Osterfestspiele fallen aus, aber auf Blumen wird nicht verzichtet

24 große Blumentaschen stehen seit diesem Dienstag unter anderem in den Kurhaus-Kolonnaden und am Leo. Die Osterfestspiele müssen leider ausfallen, aber auf die Blumen muss niemand verzichten – „ein Vorgeschmack auf das, was uns im Sommer und im nächsten Jahr zu den Festspielen erwartet“, findet Brunsing.