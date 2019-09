„Jahrhundertkünstler“ John Neumeier: „Jedes Ballett war ein anderes, als es wegging von Baden-Baden“

Anzeige

Sehr viel von Baden-Baden sieht er in diesen Tagen nicht, aber er ist ja nicht zum Vergnügen hier, sondern zum Arbeiten. „Wenn ich aus dem Fenster schaue, sieht es sehr schön aus“, sagt der international bekannte Choreograf und Direktor des Hamburg Ballett, John Neumeier über seine Eindrücke von der Stadt an der Oos.

Bis zur Premiere seiner ersten Ballettoper „Orphée et Eurodyce“ an diesem Freitag im Festspielhaus ist sein Zeitplan eng getaktet. Er und sein Ensemble kämen aber immer sehr gerne in die „sehr angenehme Stadt“, betont der Mann, den der neue Festspielhausintendant Benedikt Stampa bei der Pressekonferenz zur bevorstehenden Saisoneröffnung als „Jahrhundertkünstler“ pries.

„Jedes Ballett war ein anderes als es wegging“

Für die Bezeichnung von Baden-Baden als Kurort hat Neumeier übrigens eine eigene (Künstler)Definition: „Die Stadt ist ein Ort der Ruhe, in dem man kreativ sein kann.“ Das hätten alle seine bisherigen Gastspiele im Festspielhaus bewiesen. „Jedes Ballett war ein anderes, als es wegging von Baden-Baden“, erinnert sich an die Arbeit an früheren Produktionen auf der Festspielhausbühne. Die hätten in Baden-Baden immer kreative Veränderungen erfahren.

Nach dem Pressetermin am Montagmorgen ging es am Nachmittag mit so genannten Platzierungsproben weiter. Am Abend stand eine Beleuchtungsprobe auf dem Programm. Am Dienstag kommen Proben mit dem Freiburger Barockorchester dazu und am Abend eine weitere Beleuchtungsprobe. Ernst wird es am Mittwoch: Da steht die Generalprobe der Ballettoper an – ein Tag früher als bei sonstigen Premieren.