Das Leben liefert den Stoff für die Musik der Kastelruther Spatzen

Anzeige

Seit 1975 begeistern die Südtiroler mit ihrem volkstümlichen Schlager, können mittlerweile 40 Studioalben, vier Goldene Schallplatten und zahlreiche Echos ihr Eigen nennen: Die Kastelruther Spatzen. Am Dienstag, 14. Mai, kommen sie mit ihrem aktuellen Album „Älter werden wir später“ ins Kurhaus Baden-Baden. Los geht es um 20 Uhr. Nun sprach unsere Mitarbeiterin Meike Paul mit Frontmann Norbert Rier (59) über Opa-Freuden, musikalische Ziele und seinen geheimen Jungbrunnen.

Älter werden wir später – so heißt nicht nur ihr aktuelles Album. Sie sagen, das sei auch Ihr Lebensgefühl. Was ist denn Ihr Jungbrunnen?

Rier: Wenn man etwas in die Jahre kommt, dann hat man zwei Möglichkeiten: entweder man freut sich, dass man das Glück hat, älter zu werden oder man jammert, dass man alt ist. Wir sind grundsätzlich positive Menschen.

Das heißt, Sie denken über das Alter nicht nach?

Rier: Na ja, in unserem Umfeld gibt es gar einige Weggefährten, die leider nicht mehr unter uns weilen. Andreas Fulterer zum Beispiel. Jeder will alt werden – aber keiner möchte altern.

Es kommt immer auf die innere Einstellung an.

Was halten Sie von Alphavilles „Forever young“ – ist das überhaupt erstrebenswert?

Rier: Forever young, also für immer jung – das ist natürlich leichter gesagt und gesungen als getan. Aber es kommt immer auf die innere Einstellung an. Man kann nicht für immer jung bleiben. Jedes Alter hat aber auch seine Schönheiten und das Beste am Alter ist, dass man es sich leisten kann auch mal „Nein“ zu sagen.

Sie sind ja kürzlich erneut Großvater geworden. Halten Sie Ihre Enkel auf Trab? Halten Sie sie jung?

Rier: Die Enkel sind ein wahres Glück und auch ein Jungbrunnen, stimmt schon. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kleinen so viel Freude machen können. Jetzt kann man sich für sie die Zeit nehmen, die ich bei den eigenen Kindern aufgrund der Karriere nie hatte.

Man muss für eine Sache brennen.

Die Kastelruther Spatzen sind seit 1975 im Geschäft. Verraten Sie uns Ihr Erfolgsrezept?

Rier: Erfolgsrezept? Wenn es eine Formel gäbe, würde ich sie teuer verkaufen und weitergeben. Für Erfolg braucht es im Leben Ausdauer, Beständigkeit, Disziplin und natürlich auch etwas Glück. Man muss für eine Sache brennen.

Und das Feuer lodert noch immer?

Rier: In einem unserer Lieder heißt es: Was du liebst – das machst Du gut!

Über Liebe kann man immer schreiben.

Ist es anstrengend, sich immer wieder neu zu erfinden und mit der Zeit zu gehen?

Rier: Natürlich kommen mit der Zeit auch Verschleißerscheinungen. Immer wieder neue Themen für die Lieder zu finden, ist nicht einfach. Über Liebe kann man immer schreiben und wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, dann gibt es immer wieder Ereignisse oder Begebenheiten, die den Stoff für Geschichten liefern.

Und gibt es noch unerfüllte Wünsche, noch Ziele?

Rier: Wünsche gibt es immer noch: Der größte ist natürlich gesund zu bleiben und in Würde alt zu werden.

Hat man ja aber leider nur bedingt Einfluss darauf.

Rier: Stimmt. Beruflich ist unser Ziel nicht mehr die Karriereleiter raufzuklettern, sondern das Erreichte zu bewahren und die Tourneen so zu organisieren, dass man noch Spaß daran hat.

In den TV Sendungen hat der Jugendwahn längst Einzug erhalten.

Erst kürzlich gab das ZDF das Aus für „Willkommen bei Carmen Nebel“ bekannt. Viele Musiker brüskierten sich darüber, sagten, die Medien würden nicht mehr an alten Werten festhalten. Wie erleben Sie diese Entwicklungen?

Rier: In den TV Sendungen hat der Jugendwahn mit den neuen Redakteuren längst Einzug erhalten. TV-Konzepte werden nun mehr für Jugendliche gemacht, obwohl diese, ich seh es bei meinem Sohn, kaum mehr fernsehen. Die 50 Plus kommen in der Werbung auch nicht mehr vor. Die ältere Generation, das sind genau diese Menschen, die Samstagabend vom Wohnzimmer aus die TV-Sendungen anschauen.

Sie meinen, Fernsehen wird am Volk vorbeigemacht?

Rier: Wäre die Volksmusik out, dann würden ja die Live-Tourneen nicht funktionieren. Aber gerade dort beweist sich, dass die Menschen diese Musik konsumieren.

Es gibt nur ein Original.

Älter werden Sie später. Aber wie sieht dieses später dann aus. Übernehmen dann die Kinder und Enkel die Musikgruppe und Sie alle liegen am Strand unter Palmen?

Rier: Unsere Kinder können die Band nicht übernehmen. Die Kastelruther Spatzen sind in dieser Konstellation einmalig. Natürlich sind sie ersetzbar, aber nicht mit diesem Namen. Es gibt nur ein Original. Über das Später habe ich mir wenig Gedanken gemacht, denn ich bin zufrieden, wie es jetzt ist und man wird sehen, was die Zukunft bringt.

Auf was dürfen sich ihre Gäste in Baden-Baden ganz besonders freuen?

Rier: Ich freue mich sehr auf das Konzert in Baden-Baden. Wir werden uns wie immer Mühe geben und ein tolles Konzert abliefern. Unser Ziel ist es, dass jeder Besucher mit einem guten Gefühl, guten Erinnerungen und glücklich nach Hause geht.

Und verraten Sie uns, arbeiten Sie aktuell an weiteren Hits?

Rier: Wer rastet rostet. Wir sind gerade dabei, wieder eine neue CD zu produzieren, welche traditionsgemäß Ende September auf den Markt kommt. Die Hälfte der Lieder sind bereits aufgenommen und ich habe ein gutes Gefühl. Die Fans können sicher sein: Wir bleiben unserer Musik und unserem Stil treu.