Keine Maskenpflicht für die 1.900 Schüler zum Unterrichtsstart in Baden-Baden

Am Montag, 4. Mai, beginnt in Schulen wieder der Unterricht, aber nur für die Klassen, die in diesem und im nächsten Jahr den Abschluss machen. Rein rechnerisch sind das 1.885 Schülerinnen und Schüler im Stadtkreis Baden-Baden, informiert Sozialbürgermeister Roland Kaiser.

Insgesamt besuchen rund 8.300 Schüler die Bildungseinrichtungen in der Bäderstadt. Die Schulleitungen und die Stadtverwaltung erwarten am Montag aber deutlich weniger als die knapp 1.900 Pennäler in den Klassenzimmern. Eine Maskenpflicht, wie sie etwa im öffentlichen Personennahverkehr oder beim Einkaufen angeordnet ist, wird für die Pennäler weder im Klassenzimmer noch auf dem Schulgelände bestehen.

Jedem Schüler wird ein fester Platz zugewiesen

Regeln sind dennoch einzuhalten: So wird jedem Schüler per Karte ein Platz im jeweiligen Raum zugewiesen.

Sollte ein Corona-Fall im häuslichen Umfeld eines Schüler bestehen oder dieser selbst gar einer Risikogruppe angehören, können Eltern ihren Sprössling vom Unterrichtsbesuch abmelden. Dies könne ganz unbürokratisch und ohne ärztliches Attest mit einer Nachricht an die Schule erfolgen, berichtet Kaiser. Damit komme Baden-Baden auch dem Wunsch der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) nach.

Maximal 14 Schüler pro Klassenzimmer

Kaiser und Oberbürgermeisterin Margret Mergen gehen von einem reibungslosen Start an den Schulen im Stadtkreis aus. Das Gebäudemanagement der Stadtverwaltung habe in den Schulen Vorbereitungen getroffen.

So werde jedem Schüler auch ein festes Klassenzimmer zugewiesen. Das geschehe vorab per Mail. Außerdem werden pro Raum maximal 14 Schüler unterrichtet. Der geforderte Mindestabstand von 1,5 Metern werde bei der Sitzordnung eingehalten.

Markierungen weisen den Weg

Um Begegnungen auf den öffentlichen Schulflächen zu vermeiden, seien Wegekonzepte entwickelt worden. Entsprechende Markierungen seien auf den Fluren und in den Treppenhäusern angebracht worden.

Außerdem werde es versetzte Pausenzeiten geben und an zentralen Stellen Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt. Dagegen bleiben Trinkwasserspender in den Schulen bis auf weiteres außer Betrieb.

Zugang zum Sekretariat nur nach Anmeldung

Der Zugang zu den Schulsekretariaten ist ebenfalls reguliert: Er kann nur nach eine Anmeldung erfolgen. „Wir gehen davon aus, dass wir gut vorbereitet sind“, blickt Kaiser dem Schulstart am kommenden Montag zuversichtlich entgegen.

„Regeln sind wichtig“, betont Oberbürgermeisterin Mergen. Sie erwartet, dass solche Vorgaben mit der Corona-Krise wieder mehr Bedeutung gewinnen und nach Abklingen der Pandemie Gewicht haben werden, etwa auf öffentlichen Plätzen.

Auch die Stadtwerke, die für den öffentlichen Nahverkehr zuständig sind, seien für das wieder etwas höhere Schüleraufkommen ab Montag in den Bussen gewappnet, heißt es. Eine Abfrage der Schulen bei den Eltern, welche der 1,885 Schüler der nächsten beiden Abschlussklassen den Bus auf dem Weg zur Bildungsstätte nutzen, habe eine Zahl von 734 ergeben.

Derzeit 175 Erkrankte und 127 Genesene im Stadtkreis

Bei der Zahl der aktuell an Covid-19 erkrankten Menschen hat sich seit Sonntag keine Erhöhung mehr ergeben. Sie lag am Mittwoch bei 175. Bei den aktuellen Fällen wurde der bislang höchste Stand mit 97 am 10 April erreicht. Am Mittwoch waren es noch 30 – der niedrigste Stand seit etwa vier Wochen, berichtet Maximilian Lipp vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung. Am Vortag waren es 34.

Erfreulich die Entwicklung bei den genesenen Patienten: Am Mittwoch waren es 127 – 124 am Vortag. Allerdings kam in der Nacht zum Mittwoch ein weiterer Todesfall hinzu. Somit starben an der Lungenkrankheit im Stadtkreis bislang 18 Menschen.

Notfallbetreuung für Kinder und Schüler wird stärker nachgefragt

Die Notfallbetreuung in den Kindertagesstätten und Schulen wird in dieser Woche deutlich mehr nachgefragt. Die Zahlen haben sich in etwa verdoppelt – bei den Kitas waren es am Dienstag 108 Kinder, in den Schulen 48. Kapazitätsgrenzen sind aber noch lange nicht erreicht, erklärte Kaiser.