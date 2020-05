Keine Mehrheit für Live-Stream von Ratssitzungen in Baden-Baden

Anzeige

Die erforderlichen Finanzmittel stehen im Haushalt bereit, doch sie werden nicht abgerufen: Ein gemeinsamer Antrag von Grünen und SPD, der die Live-Übertragung von Gemeinderatssitzungen im Internet zum Ziel hatte, fand bei den Baden-Badener Bürgervertretern nach ausführlicher Debatte keine Mehrheit.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen hatte bereits vor Beginn der Beratung ausgesprochen, was offenbar viele Ratsmitglieder dachten: Zwar begrüße auch sie alles, was das Interesse an der Kommunalpolitik fördere, doch bei einer Liveübertragung von Ratssitzungen stünden Ertrag und Aufwand unverhältnismäßig gegenüber. „Die Details der Kommunalpolitik interessieren oft nicht mehr“, meinte die CDU-Kommunalpolitikerin.

Stadt kalkuliert mit Kosten von knapp 50.000 Euro

Für die technische Ausstattung von Rats-TV im Internet waren von der Stadtverwaltung Kosten von rund 25.000 Euro veranschlagt. Ferner wurde mit jährlichen Personalaufwendungen von etwa 22.000 Euro kalkuliert. Geld, das in der Zeit der Corona-Krise anderweitig gebraucht werde, fand CDU-Fraktionschef Ansgar Gernsbeck: „Wir befürchten, dass hier unnötig viel Geld verbrannt wird.“

Seine Partei hatte deshalb den Antrag gestellt, das sogenannte Streaming von Ratssitzungen zurückzustellen und die Finanzmittel von knapp 50 000 Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur von Schulen zu stecken. Dafür gab es auch keine Mehrheit.

Grünen-Rat Gönner: wichtige Maßnahme für transparentes Handeln

Grünen-Rat Thomas Gönner argumentierte, dass es den Schulen bei dieser Aufgabe nicht an Geld mangele. Das scheitere vielmehr „an falschen Lehrplänen und an der mangelnden Fortbildung der Lehrkräfte“. Dagegen sei die Live-Übertragung eine „wichtige und richtige Maßnahme für transparentes Handeln“, die zudem eine Teilnahme von daheim aus ermögliche.

Mit der „zeitgemäßen Lösung“ werde „das Home-Office für den Gemeinderat“ geschaffen, meinte der junge Grünen-Rat. SPD-Fraktionschef Kurt Hochstuhl verwies darauf, dass die Räte den Bürgern ein Transparenzversprechen gegeben hätten. Dieses wegen der Corona-Krise „einfach beiseite zu schieben“ , sei „politisch unklug“.

Kritiker ließen sich von Grünen und SPD nicht umstimmen

Die Kritiker der Live-Übertragung konnte aber auch er nicht umstimmen. Mit Werner Schmoll saß einer sogar in den eigenen Reihen. Der erfahrene SPD-Politiker hatte schon in der Vergangenheit immer wieder seine ablehnende Haltung dazu kundgetan: Live-Streaming verursache zudem Klima-Probleme, die von Fachleuten „sehr kritisch gesehen werden“.

Kompromissangebote wie einen sechsmonatigen Testlauf (Grünen-Rat Fabian Gireaud: „Wir müssen für Innovationen da sein“) oder eine zeitversetzte Übertragung in Form einer so genannten Podcast-Lösung und die Idee von FDP-Rat Rolf Pilarski, zunächst nur mit einer Ton-Übertragung zu starten, fanden keine Zustimmung.

Freie Wähler: rechtlich komplizierte Lage

„Wir brauchen Geld für andere Bereiche“, führte Hans-Peter Ehinger von den Freien Wählern ins Feld und verwies auf eine „rechtlich komplizierte Lage“, weil eine Übertragung nur mit der Zustimmung eines jeden Gemeinderatsmitglieds möglich sei. Wer Angst davor habe, „als Witzfigur im Internet zu landen“, könne sich verpixeln lassen oder seinen Beitrag nicht freigeben, entgegnete Gireaud von den Grünen.

Markus Fricke von den Freien Bürgern (FBB) pflichtete den Freien Wählern bei. Seine Fraktion hatte vor dem Jahreswechsel die Live-Übertragung noch mit einem eigenen Antrag gefordert, diesen aber jetzt zurückgezogen. Allein auf weiter Flur stand die AfD mit ihrem Vorschlag, die Übertragung in die Regie von Presse und Telemedien zu geben.

Rathauschefin denkt über Rats-Newsletter nach

OB Mergen kann sich künftig dagegen etwa Hybrid-Ratssitzungen vorstellen. Derzeit ist die Teilnahme eines Rates über eine Zuschaltung von seinem Zuhause aus nur in der Corona-Zeit zulässig. Hiermit müssten zunächst Erfahrungen gesammelt werden. Ferner sei ein Newsletter der Stadt zum Gemeinderat denkbar.