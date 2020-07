Klassenzimmer bietet Kindern in Baden-Baden sicheren Ort

Anzeige

Die Stulz-von-Ortenberg-Schule in Baden-Baden war zu keinem Zeitpunkt der Corona-Krise geschlossen. Für die Schule am Kinder- und Jugendheim galt eine Ausnahme, da eine komplette Schließung der Einrichtung die Kinder zu Hause einer möglichen Gefährdung ausgesetzt hätte, erklärt der Kaufmännische Geschäftsführer Achim Meier. Die Eltern einiger Kinder wollten ihre Schützlinge jedoch während der Krise bei sich zu Hause haben.

Das Klassenzimmer ist halb gefüllt und Stühle zum Teil hochgestellt. Knallrote Klebebänder markieren die Mindestabstände für die überschaubare Anzahl von Kindern. Seit dem 15. Juni werden die Klassen eins bis zehn wieder in der Stulz-von-Ortenberg-Schule von Stulz-Schriever’sche Stiftung unterrichtet. Den Kindern kommt die Lern-Atmosphäre jedoch zugute – der Austausch zwischen Lehrer und Schülern scheint intensiv zu sein. Heike Oehlschläger spricht gerade die Mathe-Hausaufgaben mit den Realschülern der sechsten Klasse durch. Wer nicht aufpasst, fliegt schnell auf.

Mehr zum Thema: Kitas und Grundschule öffnen

Sofie möchte später mal Notfall-Sanitäterin

Sofie (Name von der Redaktion geändert) möchte später einmal Notfall-Sanitäterin werden. Die 15-Jährige wohnt mittlerweile seit über einem halben Jahr im Kinder- und Jugendheim Baden-Baden. Sie fühlt sich dort wohl und hat sich gut in die Gruppe integriert – Freunde hat sie schnell gefunden. Nach Hause ging es für das Mädchen eigentlich immer im Zweiwochen-Takt und nur über das Wochenende.

Die Zeit zu Hause hat sich nicht wie Ferien angefühlt. Sofie, Schülerin

Bedingt durch die Krise war sie nun aber mehr als vier Wochen bei ihrer Familie. „Die Zeit zu Hause hat sich nicht wie Ferien angefühlt“, räumt sie ein. Sofie hatte zwar keine Probleme mit dem Homeschooling, ist nun aber erleichtert, wieder gemeinsam mit ihrer Wohngruppe pauken zu können. Mit ihrer Mutter hätte es wegen der Schulaufgaben die eine oder andere Zickerei gegeben, erklärt die Realschülerin.

Das Kindeswohl darf nicht gefährdet werden

Achim Meier, Kaufmännischer Geschäftsführer des Kinder- und Jugendheims, erklärt, dass die Corona-Verordnung zur Schul-Schließung nicht für die Einrichtung in Lichtental galt. Diese Ausnahme bestehe, weil Kinder bei einer kompletten Schul-Schließung zu Hause einer möglichen Gefährdung ausgesetzt seien. Eltern mancher Kinder wollten ihre Schützlinge jedoch bei sich zu Hause haben, so auch bei Sofie.

Die Erzieher und Lehrer standen dann in regelmäßigen Kontakt zu ihren Schützlingen – „Die Arbeit der Pädagogen ging weit über den reinen Lehrauftrag hinaus“, sagt Schulleiterin Irmgard Hanfland. Wenn die Lage im Elternhaus der Kinder unruhig geworden wäre und zu eskalieren gedroht hätte, hätten die Erzieher schnell eingegriffen, versichert Hanfland.

Ein Mädchen wollte nach kurzer Zeit bei seiner Familie wieder freiwillig zurück in das Kinder- und Jugendheim. „Auch die Eltern gerieten an ihre Grenzen“, fügt Stellvertreter Jens Ohlott hinzu.

Schulleiterin spricht von einer Entschleunigung

„Wir hatten nie geschlossen“, sagt Hanfland. Kinder und Jugendliche, die vollstationär im Heim untergebracht sind, wurden trotz Corona unterrichtet – nur eben nicht in der Schule. Die Lehrer hätten den Unterricht in die Wohngruppen ausgelagert, erläutert die Schulleiterin.

Dadurch sei Ruhe eingekehrt und die Kinder hätten weniger unter dem Schulstress gelitten, Hanfland spricht von einer „Entschleunigung“. Der Austausch zwischen Lehrer und Schüler sei außerdem viel entspannter gewesen, fügt Ohlott hinzu. Die Kinder, die zu Hause bei ihren Eltern waren, wurden von den Lehrern per E-Mail mit Unterrichtsmaterial versorgt.

Manche Schüler haben zu Hause jedoch keinen Rechner und mussten ihre Schulaufgaben am Smartphone erledigen. Der Lernerfolg sei dementsprechend durchwachsen gewesen, betont Ohlott.

Der 16-jährige Tobias (Name redaktionell geändert) lebt gemeinsam mit Sofie in einer Wohngruppe. Auch er hat die vergangenen Wochen zu Hause verbracht und von dort aus gelernt. „Besonders Mathe war für mich kompliziert“, sagt der Junge.

Er selbst bezeichnet sich als lernfaul. Homeschooling war für ihn zwar kein Freifahrtsschein, nichts zu tun, dennoch lernt er gemeinsam mit seiner Wohngruppe lieber. Er möchte nach seinem Realschulabschluss nächstes Jahr eine Ausbildung zum Mediengestalter beginnen und sich im Videoschnitt kreativ ausleben.

Auch interessant: Grundschüler in Rastatt kehren an ihre Schulen zurück

Schule vermittelt Kindern wichtige Werte und Normalität

Der Unterricht für die Kinder findet im wöchentlichen Wechsel und mit halben Klassen statt. Das Sozialgefüge zwischen den Pädagogen und ihren Schützlingen sei stets ein wichtiger Teil und beeinflusse das Lernergebnis positiv, erklärt Ohlott.

Durch den Schulbetrieb würden den Kindern, die teilweise aus brisanten Familienverhältnissen kommen, wichtige Werte mit auf den Weg gegeben und wieder mehr Normalität vermittelt – damit sie später ihrem Berufswunsch nachgehen könnten und als Mediengestalter kreativ würden oder als Notfall-Sanitäterin Leben retteten.