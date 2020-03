Klinikum Mittelbaden schafft Corona-Isolierstation mit 150 Plätzen

Anzeige

Das Klinikum Mittelbaden konzentriert die Behandlung von Corona-Patienten am Standort im Baden-Badener Stadtteil Balg. Der Klinikverbund in der Trägerschaft des Landkreises Rastatt und des Stadtkreises Baden-Baden reagiert damit auf die rapide steigenden Zahlen der mit dem Virus infizierten Menschen.

Nach Auskunft des Medizinischen Geschäftsführers Thomas Iber wird das gesamte zweite Obergeschoss der Balger Klinik, in der sich bereits eine Isolierstaion befindet, zum Notfallschwerpunkt für Patienten, die sich mit Covid-19 infiziert haben oder die Zeichen einer Infektion zeigen. Damit kann das Haus bis zu 150 Corona-Patienten aufnehmen.

Erweiterung möglich

Sollte diese Kapazität nicht ausreichen, ist Iber zufolge eine nochmalige Erweiterung auf bis zu 260 Patienten möglich. Dieser Trakt sei abgegrenzt von den übrigen medizinischen Abteilungen.

Zudem hat die Klinik in einem Zeltbau eine zusätzliche Notaufnahme-Einheit in Betrieb genommen. Von dort können Patienten mit Verdachtszeichen über einen Außen-Fahrstuhl direkt in die Isolierstation gelangen. Nach Ibers Angaben verfügt die Balger Klinik über 24 Betten zur intensivmedizinischen Versorgung, davon 16 für Corona-Patienten. Hinzukommen zwölf weitere Betten in Rastatt. Von den 72 bestätigten Corona-Fällen im Land- und Stadtkreis seien drei in intensivmedizinischer Behandlung. Bei zwei Patienten sei der Zustand lebensbedrohlich.

Wie wir über die Auswirkungen des Coronavirus berichten

Auf bnn.de berichten wir zurzeit verstärkt über die wichtigsten Entwicklungen rund um Corona in der Region rund um Karlsruhe, Bretten, Pforzheim, Rastatt und Bühl. Jeden Tag schränken Kliniken die Besuchszeiten ein, Schulen schließen, Firmen schicken Mitarbeiter nach Hause. Es ist selbst für unsere Redaktion zeitweise schwierig, den Überblick zu behalten. Deshalb filtern wir für unsere Leser aus der Flut an Informationen, welche der vielen Corona-Meldungen wichtig sind – unter anderem in dieser Übersicht.

Alle Informationen prüfen wir, um keine Falschinformationen zu verbreiten. Viele Menschen, auch in unserer Redaktion, machen sich ohnehin Sorgen. Wir möchten sie informieren und nicht verunsichern.

Zwei unserer Kollegen befassen sich ausschließlich mit dem Thema Corona – als unsere internen Experten. Viele weitere BNN-Redakteure recherchieren täglich zu den Auswirkungen von Covid-19 in den Städten und Gemeinden der Region. Unsere Autoren sprechen mit Entscheidern in den Landratsämtern, Krankenhäusern und in Firmen. Gleichzeitig telefonieren sie (Betroffene treffen wir derzeit nicht persönlich) mit Menschen, die Cafés schließen, Veranstaltungen absagen oder zu Hause bleiben müssen.

So möchten wir dazu beitragen, dass Menschen in der Region sich auf dem aktuellsten Stand halten können, um die richtigen Entscheidungen für ihren Alltag und ihre Gesundheit zu treffen.