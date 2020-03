Kunsthalle Baden-Baden geht mit neuer Landesausstellung raus in die Stadt

Anzeige

Bei der neuen Großen Landesausstellung „Körper. Blicke. Macht. Eine Kulturgeschichte des Bades“ bezieht die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden mehrere Orte in der Stadt mit ein. Neben dem Stadtmuseum in der Lichtentaler Allee ist auch das Friedrichsbad beteiligt. Die kleineren Partner wollen von dieser Kooperation profitieren.

Heike Kronenwett ist ganz begeistert: „Die Museumsmeile in der Lichtentaler Allee ist richtig toll zusammengewachsen.“ Die Leiterin des Stadtmuseums Baden-Baden hat dabei vor allem die nächste Große Sonderaustellung des Landes Baden-Württemberg in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden im Blick. Unter dem Titel „Körper. Blicke. Macht. Eine Kulturgeschichte des Bades“ setzen sich mehrere Künstlerinnenn und Künstler in der Schau, die vom 7. März bis 21. Juni zu sehen ist, mit dem Thema des Badens auseinander.

Die Kunsthalle bespielt mehrere Orte

Das Besondere: Die Kunsthalle wird die Ausstellung mit vielen Arbeiten und Objekten in den Stadtraum hinein ausdehnen und etwa das Stadtmuseum sowie Orte vom Berthold- über das Friedrichsbad bis hinein in die Römischen Badruinen bespielen.

Das Schöne ist, dass die beteiligten Institutionen sich nicht als Konkurrenten, sondern als Partner sehen. Heike Kronenwett, Leiterin des Stadtmuseums Baden-Baden

Die Kunsthalle erweitert ihren Fokus nicht zum ersten Mal. Bereits 2012 bei der Ausstellung zu Jan De Cock oder der Großen Landesausstellung „Gutes böses Geld“ 2016 ging die Einrichtung über ihre eigenen Räume hinaus, um weitere Stätten einzubeziehen. „Das ist eine tolles Konzept“, lobt Kronenwett diese Idee der Macher, andere Häuser und Institutionen mitzunehmen.

Die Partner wollen die Kräfte bündeln

Baden-Baden als überschaubare Stadt biete ideale Voraussetzungen, um die Kräfte zu bündeln. „Das Motto ,Raus in die Stadt’ goutieren alle“, ist Kronenwett überzeugt. „Das Schöne ist, dass die beteiligten Institutionen sich nicht als Konkurrenten, sondern als Partner sehen.“ Dieses Konzept habe sich bei der seit Jahren etablierten langen Nacht der Museen ebenfalls bestens bewährt.

Die Leiterin des Stadtmuseums setzt natürlich darauf, dass ihr Haus von dieser Kooperation profitieren werde. Zumal der Standort für die stadtgeschichtlichen Sammlungen am Ende der Museumsmeile und etwas abseits der große Häuser wie Museum Frieder Burda, Staatlicher Kunsthalle oder Kulturhaus LA8 liege. Kronenwett ist zuversichtlich, dass allein schon das riesige Plakat „Nature ruins everthing“ von Martin Bothe vor dem Stadtmuseum die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich ziehen und ins Museum locken werde.

Das Stadtmuseum stellt Räume bereit

„Für uns ist diese Partnerschaft eine große Chance, ein Publikum zu erreichen, das sich sonst nicht unbedingt für Stadtgeschichte interessiert“, betont Katja Mikolajczak vom Stadtmuseum. Das Haus stellt den Künstlern der Landesausstellung Räume zur Verfügung. Im Anbau ist eine Wannen-Installation von Bianca Kennedy zu sehen. „So etwas würde es normalerweise bei uns nicht geben.“

Das Museum bringt sich zudem mit eigenen Objekten in die Schau ein. Mikolajczak zufolge stehen vor allem historische Fotos aus dem Friedrichs- und Berthold- sowie dem Augustabad im Mittelpunkt. Damit lasse sich der Bogen zur eigenen Dauerausstellung schlagen, in der das Thema der Bäderkultur natürlich präsent sei.

Friedrichsbad öffnet die sonst nicht zugängliche Kneipp-Anlage

Cornelia Buchmüller von den Carasana Bäderbetrieben freut sich ebenfalls über die Kooperation mit der Kunsthalle. Bei der Großen Landesausstellung seien Teile des Friedrichsbads wie die alte Kneipp-Anlage, die normaler Weise nicht zugänglich sei, für Besucher geöffnet.

In den Römischen Badruinen widmet sich die in Berlin lebende Künstlerin Samantha Bohatsch in einer Sound-Installation den Gegensätzen und Gemeinsamkeiten von Antike und Gegenwart. „Das Thema der Bäderkultur passt einfach gut zu uns“, sagt Buchmüller und betont, dass die Anfrage der Kunsthalle bei der Carasana sofort auf offene Ohren gestoßen sei.

Museum LA8 gestaltet eine eigene Ausstellung

Mit dem Museum LA8 ist ein weiterer Partner im Boot. Es widmet sich in einer Ausstellung vom 21. März bis 6. September dem Thema „Baden in Schönheit. Die Optimierung des Körpers im 19. Jahrhundert“.