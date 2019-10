Landpartien Nordschwarzwald: Vier Stadtmuseen in der Region punkten mit einem Projekt

Anzeige

Stadtmuseen gelten gemeinhin nicht gerade als Besuchermagneten. Ein Projekt in der Region könnte ein Fingerzeig sein, wie künftig mehr Besucher in die Häuser gelockt werden können. Für die Ausstellung „Landpartien Nordschwarzwald“ haben sich vier Stadtmuseen zu einem Netzwerk zusammengeschlossen und präsentieren Ausstellungen zur Geschichte des Tourismus vor Ort und in der Umgebung. Das Konzept kommt offenbar an: Die beteiligten Häuser in Baden-Baden, Rastatt, Ettlingen und in Karlsruhe-Durlach registrieren einen höheren Zuspruch als sonst.

„Keiner von uns hätte das Thema alleine stemmen können“, sagt die Initiatorin Iris Baumgärtner vom Stadtmuseum Rastatt. Sie hatte von einem ähnlichen Projekt in der Region München erfahren und für die Zusammenarbeit die Kolleginnen und Kollegen der Museen in Baden-Baden, Rastatt, Ettlingen und Durlach begeistern können. Das Konzept werde zudem von Besuchern gelobt. Viele kämen jetzt erstmals in das Museum in der anderen Stadt. Diese Erfahrung bestätigt Ferdinand Leikam von Pfinzgaumuseum in Durlach.

Baumgärtner zieht daher schon vor dem Ende der ersten Ausstellung ein positives Fazit der Zusammenarbeit, die auf regionaler Ebene eher die Ausnahme sei: „Wir haben alle einen großen Nutzen daraus ziehen können!“

Stadtmuseum Baden-Baden hofft auf neuen Besucherrekord

Das Stadtmuseum Baden-Baden kann in diesem Jahr vermutlich erstmals die 10 000-Besucher-Marke knacken. „Wir sind auf einem guten Weg“, betont Leiterin Heike Kronenwett. Dieser Wert entspricht der jährlichen Besucherzahl im Pfinzgaumuseum, an die 5 000 sind es in Rastatt und um die 25 000 in Ettlingen. In der Stadt an der Alb ist ein Tourismustrend deutlich spürbar: „Der Urlaub vor der eigenen Haustür gewinnt an Bedeutung“, sagt Museumschefin Daniela Maier.

Noch haben die Museen kein Folgeprojekt beschlossen, aber ihre Präsentationen haben einen Niederschlag in einem Ausstellungskatalog gefunden, der in Baden-Baden vorgestellt wurde. Es ist kein klassischer Ausstellungskatalog, der die vielen Exponate der vier Einzelausstellungen auflistet. Experten der beteiligten Museen erzählen vielmehr die Geschichte ihrer Präsentation in Worten und vielen Bildern.

Geschichten bleiben im Gedächtnis

„Geschichten bleiben im Gedächtnis“, würdigt Baden-Badens OB Margret Mergen das Werk. Für die Sprecherin für den Bereich Kultur der Technologieregion Karlsruhe sind die Stadtmusen „Botschafter der Region“ und der Band „ein Schatz zum Nachlesen“. Die vielen regionalen Sehenswürdigkeiten und schönen Landschaften seien zudem ein attraktives Ziel – wie früher auch schon.

Buchtipp: Landpartien Nordschwarzwald, ISBN 978-3-923082-73-5, 206 Seiten, 20 Euro. Erhältlich im Buchhandel und in den vier beteiligten Museen.

Ein Projekt – vier beteiligte Museen, das gab es in dieser Form in der Region zuvor noch nicht. Jedes Haus zeigt einen örtlichen Schwerpunkt.

• Baden-Baden: „Reise ins Weltbad“ – bis 10. November im Stadtmuseum an der Lichtentaler Allee. Dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

• Karlsruhe-Durlach: „Der Turmberg ruft“ – bis 1. Dezember im Pfinzgaumuseum in der Karlsburg. Mittwochs ist von 10 bis 18 Uhr, samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

• Ettlingen: „Ettlingen und das reizvolle Albtal“ – bis 29. Dezember im Museum im Schloss. Mittwoch bis Sonntag ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

• Rastatt: „Von Rastatt ins romantische Murgtal“ – bis 2. Februar im Stadtmuseum. Donnerstag bis Samstag 12 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag 11 bis 17 Uhr.

• Kombiticket: Wer ein Ticket regulär löst, hat mit dem Kombiticket in den anderen Häusern ebenfalls ermäßigten Eintritt.