Landwirt und Stadt Baden-Baden legen Streit bei: Das Haus bleibt grün

Anzeige

Es gibt Entwicklungen, die wegen äußerlicher Umstände eine enorme Eigendynamik entwickeln. Das neu errichtete Haus mit der auffälligen grünen Fassade gehört dazu. Es steht neben der Bundesstraße 3 unweit von Steinbach und gehört zur alteingesessenen Baumschule Bilger. Der Betrieb, speziell Bauherr Michael Bilger, sorgte für Aufsehen, weil er durch die außergewöhnliche Farbgebung seines neuen Domizils eine dauerhafte Auseinandersetzung mit der Stadt Baden-Baden auslöste.

„Jetzt, nach diesem monatelangen Hin und Her, ist auf einmal alles so, wie ich es bei meinem Vertragsentwurf eigentlich wollte. Das hat wirklich sehr lange gedauert. Dafür bin ich jetzt umso froher: Das Haus bleibt grün“, freut sich Michael Bilger über das Ende der lange schwelenden Auseinandersetzung mit der Stadtverwaltung in Baden-Baden.

„Ich frage mich, warum das nicht schon früher hätte zustande kommen können. Wir haben uns jetzt vor einigen Tagen bei einem persönlichen Gespräch mit Bürgermeister Uhlig hier auf meinem Hof auf den Inhalt des ursprünglichen Vertragsentwurfs geeinigt. Darin sind sämtliche wichtige Faktoren für unseren Betrieb in unserem Sinne geregelt.

So wie wir es auch zu Beginn der Verhandlungen weit vor der Corona-Krise formuliert haben“, kommt Michael Bilger auf die Inhalte des von der Stadtverwaltung formulierten Papieres zu sprechen. Mit dem vorigen Vertragsentwurf wollte sich der Landwirt, der eine Baumschule, Obstbau und einen Hofladen mit seiner Familie betreibt, nicht einverstanden erklären.

Mehr zum Thema: Baden-Baden: Streit um grünes Haus in Steinbach geht weiter

„Die haben mir zu dem dortigen Zeitpunkt einfach einen Vertrag zugeschickt, ohne überhaupt danach zu fragen, ob ich mit dem Inhalt einverstanden bin. Und das war ich eben nicht, deshalb konnte ich ihn auch nicht unterschreiben“, formuliert Bilger seine einfache Wahrheit.

Für mich war der ganze Vorgang, der sich da mit der Stadtverwaltung aufbauschte, einfach ein Graus. Michael Bilger, Landwirt und Bauherr

Vor allem der Passus, nach einem gewissen Zeitraum die Farbe an dem neuen Gebäude nicht erneuern zu dürfen sowie diverse Vorschriften bei der Begrünung des Hauses auf Höhe des Balkons, weitgehende Vorgaben für die umgebende Bepflanzung und darüber hinaus die Farbgebung bei der anstehenden Modernisierung der bestehenden Hofgebäude, weckten den Widerstand des 34-Jährigen.

„Für mich war der ganze Vorgang, der sich da mit der Stadtverwaltung aufbauschte, einfach ein Graus. Ich kann die Aufregung über die Farbe nicht verstehen, zumal es im Frühjahr und im Sommer viel Pflanzen und Gewächse mit diesem Grün um unseren Hof herum gibt. Wir haben auch viel Zuspruch von unseren Kunden bekommen, die sich überhaupt nicht an dieser Farbe stören“, führt Bilger gegenüber dieser Zeitung weiter aus.

Mehr zum Thema: Bauer streicht Haus grün – und hat jetzt Ärger mit der Stadt

Aber in erster Linie sei es für ihn wichtig gewesen, der nachwachsenden Generation des landwirtschaftlichen Familienbetriebes den betriebswirtschaftlichen Handlungsspielraum durch irgendwelche unsinnigen Vorgaben nicht einzuschränken. Es geht dabei nicht um die Farbe, sondern um die Perspektive des Betriebes, sich frei entwickeln zu können“, verteidigt der Landwirt seine Haltung. Mittlerweile haben sich auch überregionale Medien mit einem Filmteam auf dem Hof bei Steinbach umgetan.

Positiver Blick in die Zukunft

Nun blickt Michael Bilger mit seiner Familie zuversichtlich in die Zukunft. Sie fühlen sich in ihrem neuen Domizil sichtlich wohl. „Es gibt hier in der Umgebung des Hauses noch ein paar kleinere Dinge fertig zu stellen. Ich freue mich schon auf die Eröffnung des neuen Hofladens mit den großzügigen Geschäftsräumen.“