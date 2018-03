Live-Lounge der Berliner Philharmoniker mit Sir Simon Rattle zum Parsifal

Im Vorfeld der Osterfestspiele in Baden-Baden können Musikfans dem scheidenden Chefdirigenten Sir Simon Rattle heute hier ihre Fragen stellen. Der 63-jährige Brite wird dazu in einer Live-Lounge ab 13.30 Uhr im Gespräch mit der Horn-Spielerin Sarah Willis Stellung nehmen. Schauplatz des Gesprächs ist die Berliner Philharmonie, wo Rattle mit seinen Musikern Richard Wagners Oper Parsifal einstudiert. Diese Produktion hat am 24. März bei den Osterfestspielen in Baden-Baden im Festspielhaus Premiere. Die Live-Lounge können BNN-Leser hier verfolgen.