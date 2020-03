Louis-Lepoix-Schule Baden-Baden bietet 3D-Druck-Profil „Additive Fertigung“

Anzeige

Sie heißen Willi, Hilde und Edelhart und stehen auf der Beliebtheits-Skala der Schüler der Baden-Badener Louis-Lepoix-Schule weit oben. Die Rede ist nicht etwa von Mitarbeitern der Schule, vielmehr handelt es sich dabei um drei von acht 3D-Druckern, die dort im Unterricht zum Einsatz kommen.

Als erste in Baden-Württemberg bietet die Berufsschule das Profil „Additive Fertigung“, und besetzt damit eine zukunftsträchtige Nische. Denn eine klassische Ausbildung in diesem Bereich gibt es noch nicht. Dabei wird Nachwuchs in dieser Branche händeringend gesucht.

„Vor vier Jahren haben wir mit einem Gerät angefangen“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Matthias Jüngling. Das habe so gut geklappt, die Schüler hätten so viel Spaß gehabt, dass man das Projekt weiterentwickelt habe. Im Schuljahr 2018 wurde das Profil deswegen auch in die Schulart Berufskolleg integriert.

Ebenfalls vor vier Jahren begann die Kooperation mit dem Sitz des 3D-Druck-Unternehmens Stratasys in Rheinmünster. Sie stellt der Schule die Geräte für den Unterricht zur Verfügung. Mittlerweile sind acht Drucker im Unterrichtsraum in Baden-Baden in Betrieb.

Zusammenarbeit mit Stratasys ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation

Die Schüler hätten auch immer wieder die Möglichkeit, dort ein Praktikum zu absolvieren. Aufgrund der fehlenden speziellen Ausbildung in diesem Bereich sei das für beide Seiten eine Win-win-Situation, sagt Jüngling. Seit diesem Jahr bauen die Schüler außerdem eigene Drucker mit Fischer-Technik. „Sie sollen verstehen, was dahinter steckt, nicht nur die Datei eingeben“, sagt Jüngling.

Neben den technischen Grundlagen sollen sich die Schüler in dieser Unterrichtseinheit vor allem mit dem Projekt-Management befassen, und zwar vom Entwurf bis zum fertigen Produkt. „Anhand von diesen Druckern lernen die Schüler, welche Probleme auftreten können“, so Jüngling.

Wichtig sei außerdem der Umgang mit der Fehlerkultur. Die Schüler müssten erst lernen, dass sie Fehler machen dürfen und dass diese auch gut sind, weil man aus ihnen lernt. Und diese Art des Lernens kommt bei den Schülern an. Nur 16 Plätze können für das Profil vergeben werden, regelmäßig müssen sie Schüler ablehnen.

„Das packt die“, sagt auch der verantwortliche Lehrer Daniel Müller. In der bisherigen Unterrichtsart sei immer vor der Konstruktion und nach dem Modellbau Schluss gewesen – hier könnten die Schüler bis zum Endprodukt alle Schritte verfolgen. „Die müssen drucken, drucken, drucken“, sagt Müller. Natürlich bedeute das einen hohen Materialaufwand für die Schule. „Aber es ist toll zu sehen: Sie werden mutiger, denken sich rein und beschäftigen sich sogar Zuhause damit.“

Kooperation mit der Uni Freiburg: Organe mit dem 3D-Drucker herstellen

Es sind keinesfalls Fantasie-Projekte an denen die Schüler arbeiten, sie haben alle Bezug zur Realwelt. Aktuell bearbeiten sie etwa den Auftrag eines Orthopädie-Mechanikers zur Erstellung einer Beinprothese.

Auch mit der Universität Freiburg hat die Louis-Lepoix-Schule eine Kooperation. In einer Exkursion konnten sich die Schüler aus Baden-Baden bereits ein Bild davon machen, wie die Mitarbeiter der Uni versuchen, Organe mit einem 3D-Drucker herzustellen. Sie drucken dafür bereits lebende Zellen, allerdings fehlen dort Laboranten, die sich mit dem 3D-Druck auskennen.

Für die Produktion mit einem 3D-Drucker muss man ganz neu denken Daniel Müller, Lehrer an der Louis-Lepoix-Schule

„Für die Produktion mit einem 3D-Drucker muss man ganz neu denken“, bestätigt Müller. Früher sei die Arbeit eher subtraktiv gewesen, das heißt, das Endprodukt wurde aus einem größeren Teil herausgesägt oder -gefeilt. Beim additiven Verfahren des 3D-Drucks werden die Produkte Schicht für Schicht dreidimensional aufgebaut. „Man kann damit sehr viel Material sparen, wenn man weiß wie es geht. Man hat weniger Verbrauch und leichtere Teile“, sagt Müller.

„Die Motivationsschübe der Schüler haben uns am Anfang selbst überrascht“, gesteht Schulleiterin Gabriella Krellmann. „Manchmal müssen sie daran erinnert werden, wenn der Unterricht endet.“ Auch Müller war überrascht: „In diesem Klientel haben wir eigentlich oft disziplinarische Probleme, das ist hier gar nicht so. Die Schüler brennen so dafür, haben so ein Interesse. Sie arbeiten extrem eigenständig und motiviert, das ist für uns der Hauptgewinn.“