Mammutbaum-Kunstwerk in Baden-Baden bleibt an Lichtentaler Allee

Für das Mammutbaum-Kunstwerk vor dem Museum Frieder Burda in der Lichtentaler Allee Baden-Baden gibt es jetzt eine Lösung. Das von dem Künstler Karl Manfred Rennertz geschaffene Objekt soll an einem anderen Standort des Parks erhalten bleiben. Der botanische Riese hat es in der Vergangenheit zu wahren Star-Qualitäten gebracht. Die Jagd auf eines der begehrtesten Fotomotive in der Bäderstadt kann also weitergehen.

Dieser Gigant hat echte Star-Qualitäten: Der Mammutbaum mit dem vom Baden-Badener Künstler Karl Manfred Rennertz geschaffenen Fenster im unteren Teil des Stamms gehört mit zu den am meisten fotografierten Motiven in der Bäderstadt.

Kaum jemand, der in der Lichtentaler Allee flaniert, kann der Versuchung widerstehen, das Handy oder die Kamera zu zücken, um dieses etwa elf Meter hohe Mammut-Kunstwerk zu fotografieren.

Der Baum wurde zum Medienstar

Und nicht nur das: Der wohl berühmteste Baden-Badener Mammutbaum hat es in den vergangenen Jahren zu einer beachtlichen künstlerischen Karriere gebracht. Zwischenzeitlich war er ein regelrechter Medienstar, weil namhafte Künstler Kunstwerke aus dem Riesen schufen und ihn in Ausstellungen einbezogen haben.

Das Objekt war Teil einer Großen Landesausstellung

Bevor der Kunstprofessor Karl Manfred Rennertz im Sommer 2018 mit seiner Säge anrückte, um das inzwischen berühmte Baumfenster zu schaffen, kreierte der Berliner Künstler Fabian Knecht für die damalige Große Sonderausstellung des Landes in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden eine weiße Hülle für den Stumpf und verwandelte ihn in einen viel beachteten begehbaren „White Cube“.

Die Arbeit ist ein Werk auf Zeit

Ursprünglich sollte das Schicksal des Mammutbaums in diesen Wochen besiegelt sein. Das von Rennertz geschaffene Objekt sollte ein Kunstwerk auf Zeit sein. Nach dem massiven Rückschnitt im Dezember 2017, der wegen eines weit fortgeschrittenen Fäulnisprozesses erforderlich war, sollte der damals übrig gebliebene, etwa elf Meter hohe Stumpf in diesem Frühjahr endgültig fallen. Das wird er auch, aber das Mammutbaum-Kunstwerk wird erhalten bleiben und einen neuen Standort in der Lichtentaler Allee bekommen.

Der Baum ist den Baden-Badenern sehr ans Herz gewachsen

Markus Brunsing, Leiter des Fachgebiets Park und Garten Baden-Baden

„Der Baum ist den Baden-Badenern sehr ans Herz gewachsen“, betont Markus Brunsing, der Leiter des städtischen Fachgebiets Park und Garten, im Gespräch mit unserer Redaktion. Es habe immer wieder Nachfragen gegeben, ob es nicht möglich sei, dieses Kunstwerk auf Dauer zu sichern. „Auch mich sprechen nach wie vor viele Menschen an“, berichtet Rennertz.

Das Interesse an diesem Objekt sei nach wie vor riesengroß. Der Künstler freut sich zwar über so viel positive Resonanz, ist aber auch überrascht, weil er nach seinen bisherigen Erfahrungen mit zeitgenössischer Kunst nicht immer den besten Schnitt gemacht habe.

Das Kunstwerk muss am jetzigen Standort weichen

Die zahlreichen Bitten fanden jedenfalls Gehör. „Wir wollen dem Mammutbaum einen Abgang erster Klasse bescheren“, erläutert Brunsing das weitere Vorgehen. Das heißt, der Stumpf muss zwar an seinem jetzigen Standort in der Nähe des Museums Frieder Burda weichen, das Kunstwerk wird aber nach Rennertz’ Auskunft einen neuen Platz auf der Wiese des ehemaligen Minigolf-Platzes vor dem Areal des Tennisclubs Rot-Weiss erhalten.

„Dieser Baum ist so etwas wie ein Campanile“, betont Brunsing. „Er teilt die Lichtentaler Allee nach den Proportionen des Goldenen Schnitts“, schwärmt der Chef des Gartenamts nicht nur von den botanischen Qualitäten des Riesen.

Das Werk bleibt jedoch nicht in seiner ganzen Dimension bestehen. Um ihn versetzen zu können, ist es notwendig, den Stumpf auf rund sechs Meter Höhe zu kürzen.

Auch dieser Rest macht den Abtransport zu einem logistischen Kraftakt. Ein tonnenschwerer Kranwagen muss den abgesägten Stamm auf einen Tieflader heben. „Glücklicher Weise gibt es einen Mäzen, der die Kosten dafür übernimmt“, sagt Brunsing.

Rennertz möchte den Baum dann noch einmal eingehend auf Pilzbefall untersuchen und ihm bei Bedarf eine Füllung verpassen. „Das ist wie beim Zahnarzt“, erläutert er. Zudem wird er den Boden und das Dach des Objekts mit einem Teeranstrich versiegeln. Am neuen Standort wird der Mammutbaum dann ohne Verankerung stehen. „Er hält einfach durch sein enormes Gewicht. Ein Statiker hat das durchgerechnet“, bekräftigt der Künstler.

Der Fäulnisprozess schreitet weiter voran

Auch nach der Verpflanzung wird das Objekt ein Kunstwerk auf Zeit bleiben. Der biologische Zersetzungsprozess wird weiter voranschreiten. Rennertz rechnet damit, dass der Stumpf etwa zehn Jahre halten wird.

Obwohl es eine temporäre Arbeit bleiben wird, freut der Künstler sich über die jetzt gefundene Lösung: „Was aus dem Boden kommt, bekommt bei mir so etwas wie ein zweites Leben.“ Er habe die Gelegenheit, etwas für Baden-Baden zu tun, gerne wahrgenommen.

Das ist ganz im Sinne von Markus Brunsing. Er ist glücklich, dass das Baumfenster in der Allee bleibt und die Betrachter auch am neuen Standort beim Blick durch die Öffnung im Stamm die Perspektive zum Steinbrunnen genießen dürfen.