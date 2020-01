Mehr Platz, weniger Autos: Visionen für den westlichen Stadteingang von Baden-Baden

Anzeige

Wo beginnt in Baden-Baden eigentlich die Innenstadt, wenn man von Westen her über die Bundesstraße 500 fährt? Am Verfassungsplatz? Am Festspielhaus? Oder doch erst am Hindenburgplatz? Eine Antwort fällt nicht nur Einheimischen schwer. Das könnte sich in Zukunft ändern.

Wenn Überlegungen des Münchner Stadt- und Landschaftsplaner Axel Lohrer weiter verfolgt werden, wird der westliche Stadteingang städtebaulich deutlich aufgewertet – mit mehr Platz für Fußgänger, weniger Autos, Baumreihen und einer Oos, die in manchen überdeckelten Stellen vielleicht wieder sichtbar wird und zum Flanieren einlädt.

Sperriger Name für spannendes Thema

Das hört sich gut an. Doch es sind zunächst einmal Visionen. Die Mitglieder des Bauausschusses zeigten sich von Lohrers „städtebaulicher und freiraumplanerischer Studie“ aber angetan. Die hat noch einen sehr sperrigen Namen: „Westliche Eingangssituation Kernstadt (kurstädtischer Bereich) Verfassungsplatz bis Kolonnaden“.

Klingt nicht spannend, ist es aber, weil es ein Blick in die Zukunft der Touristenstadt ist. „Wir haben uns schwer getan, das prägnanter zu formulieren“, räumt Bau-Bürgermeister Alexander Uhlig ein. Sei’s drum: Die Umsetzung, sofern sie kommunalpolitische Mehrheiten findet, wird Jahre oder Jahrzehnte dauern.

„Wir können nicht sofort die ganze Stadt umbauen“, verweist der Planungsexperte auf eine Realisierung in Etappen. Noch stehen keine konkreten Planungsaufträge für Einzelmaßnahmen an, aber ein Anfang ist gemacht. Der Auftritt Lohrers vor dem Bau- und Umlegungsausschuss des Gemeinderats war der Stein, der ins Wasser geworfen wurde – und nun Kreise ziehen soll.

Vorbild für kurstädtisches Flair: die Lichtentaler Allee

Was kurstädtisches Flair bedeutet, ist in Baden-Baden zwischen dem Goetheplatz am Theater und dem Kloster Lichtental vorbildlich umgesetzt: die weltberühmte Lichtentaler Allee, lobte Lohrer. Mit vielen Perlen an der Oos. In die andere Richtung, also von den Kolonnaden in Richtung Festspielhaus und Verfassungsplatz, dominiere dagegen eher ein Sammelsurium.

Kurstädtisches Flair? Weitgehend Fehlanzeige! In der Kaiserallee etwa, findet Lohrer, sei „zu viel Verkehr“. Die „Melange zwischen Landschaft und Bebauung“ funktioniere da nicht mehr. Seine Vorstellung: Die Parklandschaft weiter nach vorne in Richtung Oos ziehen und so eine Symbiose von Landschaft, Fluss und Allee schaffen. Dabei sollte der Fluss grundsätzlich stärker erlebbar werden.

In Berlioz-Anlage wurde die Oos überdeckelt

In der Berlioz-Anlage beim Festspielhaus suche man die Oos beispielsweise vergeblich. Sie wurde überdeckelt. Dabei habe auch diese Grünanlage Potenzial.

Eine neue Fußgängerzone von den Kolonnaden bis zum Verfassungsplatz ist nicht zuletzt wegen der topografischen Lage Baden-Badens auch für den Stadtplaner Utopie. In seinem Entwurf skizziert er abgestufte Bereiche: von der reinen Fußgängerzone über den verkehrsberuhigten bis zum verkehrsreduzierten Bereich. Den Plätzen in den einzelnen Zonen könne eine besondere Funktion zugewiesen werden.

Derzeit sind Plätze dem Verkehr untergeordnet

Derzeit sind sie dem Verkehr untergeordnet. „Da sind Potenziale verloren gegangen“, bedauert Bürgermeister Uhlig. Lohrers Gedanken sollen nun in einem Workshop des Gemeinderats vertieft werden, so die Anregung aus dem Bauausschuss.

Eine erste Etappe auf dem langen Weg der Aufwertung des westlichen Stadteingangs ist sogar schon in Sicht: die Neugestaltung des Hindenburgplatzes.