Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein joggt in der Lichtentaler Allee

Anzeige

Die Sportmoderatorin treibt natürlich auch Sport. Bevor Katrin Müller-Hohenstein am Sonntagabend im Abendkleid im Kurhaus mit ihrem Kollegen Rudi Cerne die Gala „Sportler des Jahres“ moderiert, tankt sie zum Beispiel beim Joggen in der Lichtentaler Allee neue Energie. „Wir genießen diese Stadt“, schwärmt die gebürtiger Erlangerin von der Bäderstadt: „Baden-Baden hat was ganz eigenes!“

Zum 13. Mal weilt die Frau, die ihr Studium der Theaterwissenschaft wegen der Medienkarriere nicht abschloss, nun schon an der Oos, um die Sportler-Gala im Bénazet-Saal zu moderieren. Die Spannung bei den vielen, vielen Sportfreunden steigt bis Sonntag immer mehr: Wer wird bei der Gala „Sportler des Jahres“ Nachfolger von Tennisstar Angelique Kerber, Triathlet Patrick Lange und dem Eishockey-Nationalteam?

Ein ganz großes Event

Das Geheimnis lüftet das ZDF am Sonntagabend, wenn von 22.15 bis 23.45 Uhr aus dem Kurhaus Baden-Baden die Präsentation der Gewinner übertragen wird. „Das ist ein ganz, ganz großes Event“, meint die erfahrene Sportmoderatorin zu dem Spektakel aus dem Kurhaus. Die Aufgabe sie für sie zu einer „lieb gewordenen Tradition“ geworden, die es erlaube, auch mit mehr Muße als bei sonstigen Engagements an die Oos zu fahren.

Spannung baut sich schon Tage vor Sendung auf

Dennoch ist die Aufgabe für sie nach wie vor eine spannende. „Wir überlegen, was wir mit den Siegern in Baden-Baden machen. Die Spannung baut sich Tage vorher auf“, erzählt sie aus dem Nähkästchen. Ob sie sich auf einen Gast aus der Sportwelt ganz besonders – man ahnt es – diplomatisch: „Die Gala ist eine tolle Veranstaltung als Ganzes, aus der ich nicht einen herausnehmen möchte.“

Wenn Menschen über sich hinauswachsen

Aufgabe der Moderatoren sei es zudem, jeden Sportler zu feiern, „ob er gewählt wurde oder nicht“. Das Faszinierende am Sport sei schließlich die Tatsache, dass Menschen immer wieder über sich hinauswachsen.

Spannung bei Sportler-Wahl

Ohne Fußball-Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele sei das vergangene Sportjahr „ein ganz normales gewesen“, aber dennoch sei „unglaublich was passiert“, erinnert sie etwa an die Leichtathletik-Weltmeisterschaft oder an den deutschen Doppelerfolg beim Ironman auf Hawaii.

Das Ergebnis der Wahl, die bereits am 2. Dezember abgeschlossen wurde, darf sie natürlich nicht vorwegnehmen, aber eine Prognose ist erlaubt: „Es ist unglaublich knapp!“

Über 3000 Sportjournalisten durften abstimmen

Abstimmungsberechtigt waren die mehr als 3 000 Mitglieder des Verbands der Deutschen Sportjournalisten (VDS). Veranstalter der Gala ist zum 73. Mal die Internationale Sportkorrespondenz (ISK) in Zusammenarbeit mit der Baden-Baden Kongress- und Tourismus GmbH und dem Medienpartner ZDF.

Höhepunkt im Veranstaltungkalender

„Wir sind sehr stolz auf die Gala. Sie ist ein Highlight in unserem Veranstaltungskalender“, betont die Baden-Badener Tourismus- und Kongresschefin Nora Waggershauser. Das bleibt so: Der Vertrag für die Gala wurde von den beteiligten Partnern um weitere vier Jahre bis 2023 verlängert.