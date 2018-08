Notruf im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden teilweise nicht erreichbar

Anzeige

Im Stadtkreis Baden-Baden und Landkreis Rastatt sind an diesem Sonntag die Notrufe 110 und 112 teilweise gestört. Das meldet die Warn-App Nina (Notfall Informations- und Nachrichten App) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Per Mobilfunk sollen die Notrufe allerdings erreichbar sein. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine Störung beim Anbieter.

In allen Gemeinden wurden an den Feuerwehrhäusern Anlaufstellen für Notfälle eingerichtet, heißt es im Mitteilungstext der App. Darüber hinaus seien folgende Stellen mit Einsatzkräften in Baden-Baden besetzt: Geroldsau, Grobbachhalle, Leopoldsplatz, Bernhardusplatz, Schweigrother Platz und Hochhaus-Oos.

Die Bevölkerung wird aufgerufen sich in Notfällen an diese Stellen zu begeben.

Der Artikel wird aktualisiert.