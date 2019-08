Baden-Badener OB Mergen nach Motorradunfall in der Klinik

Anzeige

Tiefe Bestürzung in Baden-Baden: Oberbürgermeisterin Margret Mergen und ihr Mann hatten auf der Heimfahrt aus dem Urlaub einen Motorradunfall. Beide wurde in eine Klinik gebracht. Die Stadtverwaltung will an diesem Freitag um 10.30 Uhr in einer Pressekonferenz über den Stand der Dinge informieren.

Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) hatte auf dem Rückweg aus ihrem Urlaub mit ihrem Mann einen schweren Motorradunfall. Beide wurden in eine Klinik gebracht, heißt es.

Die Stadtverwaltung hat an diesem Freitag um 10.30 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt, um über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren. Mergen wollte eigentlich am Freitagabend beim traditionellen Rennbahnempfang anlässlich der Großen Woche in Iffezheim im Kurhaus sein.

Weitere Informationen folgen

BNN