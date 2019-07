Der Sonntag auf dem Oldtimer-Meeting in Bildern

Anzeige

Das Wetter war durchwachsen – die Stimmung aber top. Am Sonntag ist das 43. Internationale Oldtimer-Meeting in Baden-Baden zu Ende gegangen. Höhepunkt des Tages: Die Verleihung der Pokale an die Oldtimer-Besitzer und die Siegerehrung der bnn.de-Fotoabstimmung online.

Regen, Sonne, Wind: Nicht nur das Wetter war am Sonntag in Baden-Baden abwechslungsreich. Auf dem Gelände rund ums Kurhaus gab es zahlreiche automobile Schmuckstücke zu sehen.

Mit zum Meeting gehörte auch am Sonntag ein breites Programm – unter anderem mit zwei Gesprächsrunden am Stand der Badischen Neuesten Nachrichten.

Der Sonntag in Bildern:

Alle Infos zum Oldtimer-Meeting gibt es hier zum Nachlesen.