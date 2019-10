Peter Kraus in Baden-Baden: Der deutsche Elvis setzt einen sentimentalen Schlusspunkt

Anzeige

Als deutscher Elvis wurde Peter Kraus zu Beginn seiner Karriere bezeichnet. Während seiner Jubiläumstour machte der 80-Jährige Halt im Festspielhaus Baden-Baden und zeigte, wie viel Rock ’n‘ Roll auch heute noch in ihm steckt.

Die Zugabe ist eigentlich nicht mehr zu toppen. Peter Kraus und seine Band legen sich noch einmal mächtig ins Zeug, interpretieren die Rock ’n’ Roll-Klassiker „Jailhouse Rock“ und „Rip It Up“. Vor der Bühne herrscht jetzt großes Gedränge, weil die Fans begeistert zur Musik tanzen. Stillsitzen und Rock ’n’ Roll, das passt schließlich ebenso wenig zusammen wie Feuer und Wasser.

Das Publikum hört kaum auf zu applaudieren

Die letzten Töne seiner Band begleitet der Sänger mit einem Luftsprung, streckt die Arme in die Höhe und legt sein schönstes Lächeln auf – wie in alten Zeiten! Der Mann, der inzwischen 80 Jahre alt ist, hat offensichtlich noch immer viel Freude an seinem Beruf.

Das begeisterte Publikum im Festspielhaus Baden-Baden versüßt ihm den Bühnenabschied mit anhaltendem Applaus, und der Star des Abends bedankt sich nach über zwei Stunden mit einer wunderschönen und ins Deutsche übersetzten Ballade als Schlusspunkt: „Ich denk immer noch an Dich“ kennt so gut wie jeder im Publikum. Das Lied war 1972 ein Hit des King of Rock ’n’ Roll, Elvis Presley („Always On My Mind“) – ein sentimentaler Abschied.

Als deutscher Elvis wurde Peter Kraus zu Beginn seiner Karriere bezeichnet. „Rock ’n’ Roll war für alle Eltern ein Schock. Die hatten Angst, ihre Kinder könnten verdorben werden“, stellt der Sänger grinsend fest und erntet bei seinen Fans zustimmendes Nicken. Die Zeiten waren damals eben andere.

Peter Kraus ist eine Marke

Um seine Popularität muss sich der gertenschlanke Sänger in der engen Jeans aber auch nach über 60-jähriger Bühnenpräsenz keine Sorgen machen. Peter Kraus ist eine Marke im Showgeschäft. Das Festspielhaus ist nahezu ausverkauft und ein schöner Rahmen für eine nostalgische Reise in die wilden 50er und 60er Jahre.

Dabei setzt der Künstler mit seiner fünfköpfigen Band auf Schlichtheit, dokumentiert allerdings außerordentliche Vielseitigkeit vom Schlager über Chansons bis zum Rock. Dazu tragen auch die beiden Backgroundsängerinnen (eine ist Sandie Wollasch aus Karlsruhe) und ein Sängerkollege sowie die versierten Musiker bei.

Stimmgewaltige Unterstützung kommt von Marc Marshall

Schützenhilfe aus dem Publikum gibt es ebenfalls: Marc Marshall ist bei „Wenn“, der deutschen Version des Oldie-Klassikers „When“ von den Kalin Twins, nicht nur stimmgewaltiger Duopartner, er legt außerdem eine kesse Sohle aufs Bühnenparkett.

Im Kraus-Repertoire sind viele Elvis-Hits, jede Menge weitere Rock ’n’ Roll-Klassiker wie „Tutti Frutti“ oder „Rock Around The Clock“ und sogar ein Medley mit „Satisfaction“ von den Stones und „Yellow Submarine“ von den Beatles.

Zudem würdigt Kraus von ihm geschätzte Schlagerkollegen wie Bill Ramsey („Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“), beweist bei der Erinnerung an Marlene Dietrich („Sag mir wo die Blumen sind“) Entertainerqualitäten und stimmt in Vergessenheit geratene B-Seiten früherer Single-Platten an.

Dass ich sie geheiratet habe, was das Gescheiteste, was ich gemacht habe

Zwischen den Liedern erzählt er Geschichten aus seinem Leben inklusive Liebeserklärung an seine Frau und scherzt über einen auf die Bühne geworfenen roten Slip („Früher waren die größer“).

Nicht zu vergessen: Hits wie „Rote Lippen soll man küssen“ oder „Sugar Baby“ werden vom Baden-Badener Publikum natürlich lautstark mitgesungen. Am Ende beschäftigt viele der begeisterten Fans im Festspielhaus in Baden-Baden vor allem eine Frage: Ist das wirklich die letzte Tour von Peter Kraus? Angekündigt hat er das – wie viele andere Künstler – ja schon mehrfach …