Peter Kraus singt Kulthits der 50er und 60er Jahre im Festspielhaus

Was haben Baden-Baden, Zürich und Stuttgart gemeinsam? Alle drei Städte stehen auf dem Tourneeplan von Peter Kraus. Der mittlerweile 80-jährige Star, der zu Beginn seiner Karriere als „deutschsprachiger Elvis“ galt, gastiert am Freitagabend (25.Oktober) im Festspielhaus Baden-Baden – aber nicht zum ersten Mal an der Oos. Ein Engagement in der Bäderstadt dürfte dem Sänger und Schauspieler nach wie vor in bester Erinnerung sein: Vor über drei Jahrzehnten moderierte er im Kurhaus die TV-Gala „Baden-Badener Roulette“ – mit prominenten Gästen.

Die Ende Februar 1986 vom damaligen Südwestfunk (SWF, heute SWR) produzierte Show, die später in der ARD zur besten Sendezeit am Pfingstsonntag ausgestrahlt wurde, versammelte ein großes Staraufgebot auf der Bühne. Die glich einem Lichtermeer – symbolisch zu dem gestaltet, was im benachbarten weltberühmten Casino noch heute zum Alltag gehört: Roulette.

Unvergessen: Harald Juhnke

Die Promi-Fotografen hatten bei der Glamour-Veranstaltung jede Menge Motive: Das Soultrio „The Three Degrees“ („When Will I See You Again“) war mit dabei, außerdem Reinhard Mey, die französische Pop- und Chanson-Sängerin Sylvie Vartan, die Komiker Gerd Dudenhöfer sowie Dieter Krebs und die damalige „Fernsehmutter“ Thekla Carola Wied.

Einer der Höhepunkte des Abends: der Auftritt des unvergessenen Entertainers Harald Juhnke – unter anderem zusammen mit Peter Kraus. Die Erste Allgemeine Verunsicherung („Banküberfall“) präsentierte zudem vor den rund 600 Gala-Gästen ihren Folgehit „Märchenprinz“.

Im nahezu ausverkauften Festspielhaus präsentierte Peter Kraus auf seiner Jubiläumstour Rock‘n’Roll-Klassiker wie „Rock Around The Clock“ von Bill Haley sowie weitere Kulthits der 50er und 60er Jahre, darunter auch persönliche Lieblingshits aus der Zeit.

Rock’n’Roll schüttle ich aus dem Ärmel

„Den Rock’n’Roll schüttle ich aus dem Ärmel, und es ist trotzdem kreativ, weil man immer etwas variiert“, sagte der Star im Interview mit dieser Zeitung. Auf Tour will er nach dieser Tournee nicht mehr gehen, betonte der 80-Jährige. Einzelkarte will er aber künftig schon noch geben. Im Konzert setzt er bewusst auf Retro und Schlichtheit und verzichtet auf technischen Firlefanz wie große Lichtshow. Begleitet wird er von einer Fünf-Mann-Band.

Unter dem Titel „Baden-Badener Roulette“ flimmerte einst die Gala „Baden-Badener Roulette“ aus dem Kurhaus über die TV-Bildschirme. Premiere war am 31. August 1968 in der ARD. Moderiert wurde die Show mit vielen Stars und Rolf-Hans Müller sowie dem SWF-Tanzorchester bis 1973 von Günther Schramm, Heinz Erhardt, Liselotte Pulver und Guido Baumann sowie Karl Lieffen und Dieter Hallervorden. Ab 1986 folgte eine jährliche Neuauflage. Peter Kraus moderierte den Auftakt, danach Sigi Harreis bis 1992. Im Jahr 1991 legte die Gala eine Pause ein.