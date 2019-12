„Peterchens Mondfahrt hat es in sich“: Inspizient Mathias Hess arbeitet auch an Weihnachten am Theater

Anzeige

Die Geschäfte haben geschlossen. Bei vielen steht der weihnachtliche Gänsebraten auf dem Tisch. Nicht bei Mathias Hess. Er nimmt seine Tasche, wie an jedem anderen Tag auch, und geht ins Theater um zu arbeiten.

Von unserer Mitarbeiterin Christiane Krause-Dimmock

„Als Kind hätte ich mir das kaum vorstellen können.“ Da waren zum einen die Feiertage von großer Bedeutung. „Vor allem hatte ich damals noch gar keine Idee, was ich mal beruflich machen würde.“ Nachdem er Päda und Heiliges Grab bis zum Abi besuchte, ging es für ihn erst mal raus aus Baden-Baden, der Stadt, in der er seit seinem elften Lebensjahr lebte. Bundeswehr, Jobs, Reisen – es gab so einiges zu tun, ehe er sich für eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik entschied.

Nach einer Pause, die er sich danach genehmigte, kehrte er zurück in die Heimat und fragte auf der Suche nach einem Job erst mal im Theater nach. Beleuchtungs- und Verfolgungsstatisten wurden gesucht, Personen, die auf der Bühne die Position der Schauspieler einnehmen, damit die Beleuchter ihre Einstellungen vornehmen können.

Bei einer dieser Gelegenheiten war es Intendantin Nicola May, die ihn entdeckte und wiedererkannte. „Sie hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Inspizient im jungen Theater zu werden.“ Ein spontanes „Ja“ besiegelte den Deal. „So kam es und ich muss sagen das war nicht nur super gut sondern geradezu ideal.“

25. und 26. Dezember sind normale Arbeitstage

Als Inspizient des jungen Theaters ist es keine Frage, dass er an den Feiertagen arbeiten muss. Schließlich wird „Peterchens Mondfahrt“ aufgeführt. Ein Kinderstück. Sein Fach also. Dieser Dienst macht ihm nicht wirklich zu schaffen, legt er seine tiefenentspannte Grundhaltung dar. Denn am Heiligen Abend bleibt das Theater geschlossen. Eine Gelegenheit also, um mit der Familie zu feiern.

War es früher Tradition am Folgetag zur Oma in den Taunus zu fahren, gilt es inzwischen diese Gewohnheit ein wenig zu modifizieren. „Ich habe dafür am Wochenende frei. Deshalb verschieben wir den Besuch ganz einfach auf den Samstag.“ Das macht ihm nichts aus. „Ich muss mich da nicht verbiegen.“

Die Mondfahrt hat es in sich

Der 25. und der 26. Dezember sind für ihn ganz normale Arbeitstage. Eine Stunde vor Beginn der Aufführung, um 14 Uhr, trifft er an seinem Arbeitsplatz ein und bereitet sich am Inspizientenpult auf seinen Job vor. Wenn eine Stunde später die Weihnachtsgäste eintreffen, um ihren Tag mit einen Theaterbesuch zu krönen, herrscht bei Mathias Hess höchste Konzentration.

Ein Kinderstück. Das klingt zwar zunächst einfach. Aber die Mondfahrt hat es in sich. So ziemlich alle Register werden in Sachen technische Möglichkeiten gezogen. Ein durchaus kompliziertes Stück also, bei dem die Drehbühne zum Einsatz kommt, vieles parallel spielt, Akteure „fliegen“ und jede Menge Flitter und Schnee über die Bühne geschossen werden.

Beim Inspizient laufen diese Stränge zusammen. Er sitzt gleich neben dem Vorhang. Dort steht sein Pult, versehen mit Monitoren, über welche er die Bühne genauestens überwachen kann, nutzt er außerdem eine Lautsprecheranlage, die das ganze Haus verbindet. Obendrein braucht er ein akribisch aufgestelltes Textbuch. Hierin hat er alle Programmabläufe festgehalten, die hinter den Kulissen geschehen.

Keine Vorstellung ist wie die andere

Schon bei den ersten Proben beginnt er sich dafür Notizen zu machen, hält die Regieanweisungen fest. Obendrein notiert er sich auf, wie lange Musikeinspielungen dauern, wann exakt sie einsetzen, wer wann in der Maske sein muss und welches Kostüm er trägt. Im Textbuch ist jeder dieser Momente akkurat erfasst. Nun mag man zwar vermuten, dass es mit jeder Aufführung für den Inspizienten ruhiger wird, da schließlich jeder weiß, was er zu tun hat. Stimmt aber nicht, erklärt Mathias Hess.

Die Zeiten verändern sich immer, etwa durch Szenenapplaus oder andere Dinge. Und trotzdem ist es in der Weihnachtszeit entspannter. Es gibt keine Proben. Es ist ruhiger im Haus. Außerdem müssen keine Umbauten vorgenommen werden, weil nur dieses Stück gespielt wird. Sprich der Geist der Weihnacht versprüht also auch ein klein wenig seines Zaubers auf die Werktätigen, die an den Feiertagen im Theater arbeiten müssen.