Corona fordert die Seelsorger: Baden-Badener Pfarrer ist mit mehr Sorgen und Nöten konfrontiert

Für die Kirchen ist die Phase der Coronavirus-Pandemie eine schwierige Zeit. Die Gotteshäuser in der Katholischen Seelsorgeeinheit Baden-Baden sind geschlossen, Gottesdienste müssen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert werden. Aber gerade in Krisenzeiten suchen viele Menschen spirituellen Halt. Pfarrer Michael Teipel, der Leiter der Seelsorgeeinheit, äußert sich im Gespräch mit unserer Redaktion über die aktuellen Herausforderungen und Aufgaben der seelsorgerischen Arbeit.

Viele Einrichtungen wie etwa Kliniken, Pflegeheime, Polizei oder Feuerwehr sind in der gegenwärtigen Corona-Krise systemrelevant, weil sie unverzichtbar sind. Gehört die Kirche dazu?

Teipel: Ich würde sagen, ja. Anders natürlich als die Belegschaft im Krankenhaus oder diejenigen, die sich um die Wasserversorgung kümmern. Aber ich führe ganz viele seelsorgerische Gespräche. Vieles, was belastete Menschen sonst stützt, bricht jetzt gerade weg. Und da ist es einfach wichtig, da zu sein. Das Telefonat ist ganz wichtig, manchmal überlebenswichtig.

Ihre Gotteshäuser sind ja geschlossen. Manche Theologen sagen, die Kirche hätte sich dem Druck des Staates nicht beugen dürfen. Andere betonen, sie sei endlich im 21. Jahrhundert angekommen. Wie ist Ihre Haltung?

Teipel: Die Kirchenschließung ist sicher eine meiner allerschwersten Entscheidungen gewesen, seit ich in Baden-Baden bin. Was ich klar sagen kann: Es gab keine Aufforderung von staatlicher oder städtischer Seite. Es war aber nicht die einsame Entscheidung des Pfarrers Teipel. Wir haben intensiv darüber geredet. Es war wirklich abzuwägen, die Gefahr der Ansteckung zu minimieren, und einen Ort zu haben, an dem die Menschen beten können. Ich habe mich aus einem inneren Verständnis heraus gezwungen gesehen, die Kirchen zu schließen, aber gleichzeitig beschlossen, die Seelsorge zu intensivieren. Wir haben zehn Menschen im Seelsorge-Team, die schauen, wo andere sich in einer schwierigen Situation befinden. Wir wollen nicht warten, bis Menschen sich bei uns melden, sondern aktiv auf sie zugehen.

Die Zahl der Kirchenbesucher geht seit Jahren zurück. Wäre es da nicht möglich gewesen, bei Gottesdiensten den räumlichen Abstand zu wahren?

Teipel: Mittlerweile sind Gottesdienste von der Landesregierung verboten. Wir müssen eher überlegen, die Kirchen fürs persönliche Gebet zeitweise zu öffnen.

Im katholischen Verständnis spielt die communio, also die Gemeinschaft, eine wichtige Rolle. Sie bieten inzwischen virtuelle Gottesdienste an. Ist das ein echter Ersatz für die räumlich erlebte Gemeinschaft?

Teipel: Es ist ein adäquater Ersatz, aber es ist halt ein Ersatz. Wir feiern jeden Tag die Messe und haben bei den Übertragungen mehr Menschen am PC als wir sonst im Gottesdienst hätten. Für uns als Zelebranten ist es eine merkwürdige Situation, weil wir keine Gemeinde haben. Ich predige ja frei und greife immer Reaktionen der Gemeinde auf, wenn ich spreche. Das fehlt jetzt total. Aber es ist die bestmögliche Variante, für die Menschen da zu sein und ihnen etwas mit auf den Weg geben zu können. Deshalb ist der virtuelle Gottesdienst als Ersatz ok, aber wir freuen uns schon jetzt darauf, wenn wir wieder mit der Gemeinde feiern können.

Sie erreichen mit Livestreams nicht alle Gläubigen. Vor allem viele Ältere sind nicht unbedingt netzaffin.

Teipel: Das sehen wir auch. Wir beten für diese Gruppe mit. Es ist zum Glück so, dass es viel Kreativität gibt. Menschen bringen etwa der Oma oder dem Opa den PC vorbei, sodass diese sich die Übertragung ansehen können. Da gibt es in der Familie oder Nachbarschaft schöne Hilfen, das bekommen wir auch zurückgemeldet.

Wie ist die Resonanz auf die Übertragungen im Internet?

Teipel: Es gibt da verschiedene Zählweisen. Wir haben jetzt mal die Zahl der Rechner, die sich zuschalten, berücksichtigt. Am Sonntag waren es 650, werktags 150. Das sind gerade an Werktagen viel mehr, als wir sonst in den Gottesdiensten haben.

In Krisenzeiten wächst das Bedürfnis nach spirituellen Halt. Mit welchen Sorgen und Nöten wenden die Menschen sich an Sie?

Teipel: Es gibt momentan einen großen Unterschied zwischen Menschen, die nicht rauskönnen oder -dürfen, etwa Familien und Menschen, die ohnehin schon in Bedrängnis oder in einer Krise sind. Und dann gibt es die Menschen, die selber von der Pandemie betroffen sind. Wir haben in der Gemeinde eine Person, die auf der Intensivstation liegt und keinen Besuch bekommen darf. Dinge, die sonst normal wären, dürfen jetzt nicht sein. Das ist sehr, sehr hart. Diese Situation ist bei uns derzeit noch überschaubar, aber für diejenigen, die es betrifft, ist es eine brutale Herausforderung.

Merken Sie, dass Menschen jetzt verstärkt den Rat der Seelsorger suchen?

Teipel: Wir haben eine Telefonnummer eingerichtet, die aber bis jetzt noch nicht allzu viele nutzen. Wir gehen selbst noch aktiver auf Menschen zu beziehungsweise greifen zum Hörer und am Ende eines Telefonats gibt es ein Gebet. Mein Eindruck ist, dass es eine ganz große Solidarität gibt, auch in der Nachbarschaftshilfe. Deshalb sehe ich es als gutes Zeichen, dass sich nicht so viele melden, weil das ein Ausdruck dafür ist, dass sie gut versorgt sind.

Wie müssen wir uns Ihre seelsorgerische Arbeit in der Corona-Krise konkret vorstellen? Für Sie gilt ja auch die Anordnung, soziale Kontakte zu meiden.

Teipel: Natürlich bin ich überwiegend im Pfarrhaus. Selbstverständlich gehe ich auch mal einkaufen wie jeder andere Mensch auch. Mein Tagesablauf besteht vor allem aus Telefonaten.

Ganz schwierig ist die Situation für Menschen die sich kirchlich trauen lassen wollen oder bei Bestattungen. Da gibt es derzeit massive Einschränkungen. Wie gehen die Menschen und Sie damit um?

Teipel: Das ist wirklich sehr bitter, so ähnlich wie der Krankenbesuch. Ich habe mit einer Frau Kontakt, deren Mann ich beerdigt habe. Der normale Trauerprozess ist ja, sich zurückzuziehen und zu besinnen. Dann gibt es aber auch Phasen, in denen die Betroffenen unter Menschen gehen wollen. Das fällt aber weg. Es wirklich ganz, ganz schwierig, dass die normalen Trauerprozesse nicht stattfinden können.

Der Caritasverband, eine Organisation unter dem Dach der Kirche, hat den Tafelladen vorübergehend geschlossen. Davon sind mehrere Tausend Bedürftige betroffen. Wie ist das mit dem Gedanken der Caritas – der Begriff steht ja für Liebe und besondere Beachtung – zu vereinbaren?

Teipel: Ich bin stellvertretender Vorsitzender des Caritasverbandes, des Sozialverbandes der Kirche. Deshalb bin damit ganz eng verbunden. Die Entscheidung, den Tafelladen zu schließen, war auch eine sehr schwere. Das hat zwei Hintergründe: Dort sind viele Menschen beschäftigt und es ging darum, sie zu schützen. Zum anderen war es zum Zeitpunkt der Schließung so, dass kaum noch Lebensmittel zur Verfügung standen, weil sie gehamstert wurden. Die Tafel lebt ja davon, dass die Geschäfte übrig gebliebene Produkte abgeben. Das ist richtig eingebrochen, sodass die Versorgung gar nicht mehr so möglich gewesen wäre wie in normalen Zeiten.

Wie können Sie den Betroffenen dennoch helfen?

Teipel: Wir haben natürlich darüber gesprochen, wie wir den von der Schließung betroffenen armen Menschen beistehen können. Deshalb habe ich einen Brief an alle Gemeindemitglieder geschrieben, weil es galt, auch die Menschen zu erreichen, die keine Tageszeitung oder kein Internet haben. Da steht drin, dass Menschen, die Hilfe brauchen, sich gerne an uns wenden dürfen. Wir stehen da selbstverständlich bereit – als Pfarrgemeinde wie als Caritas.

Ostern steht bevor, das wichtigste Fest der Katholischen Kirche mit der Botschaft der Auferstehung Jesu Christi. Welche Bedeutung hat das in dieser Zeit für die Gläubige und für Sie?

Teipel: Ganz praktisch wird es so sein: Die Osternacht feiern wir „gemeinsam“ mit dem Bischof. Das heißt, wir setzen uns an den Fernseher oder Rechner und feiern auf diese Weise mit ihm mit. Wir haben gesagt, in eine leere Kirche einzuziehen, „lumen Christi“ zu rufen und dann antwortet keiner, das ist nicht schön. Ostersonntag werden wir auf jeden Fall Auferstehungs-Gottesdienst feiern. Die Botschaft ist die gleiche wie jedes Jahr: Christus ist für uns gestorben und auferstanden. Er ist der Herr über Leben und Tod. Er schenkt uns das Leben und er will, dass wir leben. Das ist eine Botschaft, die in dieser Zeit eine besondere Bedeutung hat.

Können Menschen daraus Trost und Zuversicht schöpfen?

Teipel: Ja, auch Halt. Das ist eine schwierige, für viele auch schlimme Zeit. Aber auch hier gibt es Hoffnung. Unser Glaube steht dafür, dass die Solidarität in dieser Zeit nicht weniger sein soll – anders als sonst, sicher, aber nicht weniger. Er ist Ausdruck dafür, dass es jemanden gibt, der über allem steht und uns vermittelt, dass wir eine Zukunft haben.

Service: Die Gottesdienste finden werktags um 18.30 Uhr statt, samstags um 18 Uhr und sonntags um 11 Uhr. Die Übertragung erfolgt auf YouTube, der Link dazu ist auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit zu finden. Für seelsorgerische Gespräche gibt es die Hotline (0 72 21) 5 33 39.