Playmate des Jahres 2019 wird in Baden-Baden gekürt

Glamouröse Gala am kommenden Mittwoch, 8. Mai, in Baden-Baden: Im Casino wird an diesem Abend das Playmate des Jahres 2019 gekürt. Das teilte Hubert Burda Media jetzt in einer Mitteilung mit.

Die deutsche Ausgabe des Männermagazins wird seit 16 Jahren von der Playboy Deutschland Publishing GmbH, einer Tochterfirma von Hubert Burda Media mit Sitz in Offenburg und München, herausgegeben.

Die nominierten Playmates der jeweiligen Monate im Jahr 2018 sind:

Januar: Sabina Toet

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an #model #photography Ein Beitrag geteilt von Sabina (@sabinatoet) am Jan 9, 2019 um 1:04 PST

Februar: Allie Leggett

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Did the digis @mikeseela @visionlosangeles 🙏🏼 Ein Beitrag geteilt von Allie Leggett (@alliemaebb) am Apr 5, 2019 um 10:42 PDT

März: Thanh Nhan Hoang

April: Veronika Klimovits

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an 💗💗💗 Ein Beitrag geteilt von Veronika Klimovits (@veronika_klimovits) am Apr 19, 2019 um 5:41 PDT

Mai: Katerina Giannoglou

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an 2/2 Shot for Hansaplast 📸 @flobison #hamburg @m4models Ein Beitrag geteilt von Katerina Giannoglou (@katerinagiannoglou) am Mai 2, 2019 um 3:58 PDT

Juni: Anne-Sophie Brill

Juli: Nereyda Bird

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an #Wcw next to a wall nipple👒 #nereydabird #wcw Ein Beitrag geteilt von Nereyda Bird (@nereyda_bird) am Mär 13, 2019 um 6:11 PDT

November: Malgiosa Suzek

Dezember: Chiara Arrighi

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Bamb.O’Linà by @fabiobozzetti @fashionartwise 🌹 #shotonfilm 🎞 Ein Beitrag geteilt von Chiara Arrighi (@chiara.arrighi) am Apr 5, 2019 um 3:32 PDT

Playboy kein Unbekannter für Stars aus der Region

Nach Informationen von bnn.de kommen auch zahlreiche Prominente zu der Gala. Für Berühmtheiten aus der Region ist der Playboy kein Unbekannter.

Sowohl die Karlsruher Schauspielerin Alexandra Kamp als auch die Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich aus Karlsruhe entblätterten sich bereits für das Herrenmagatzin

