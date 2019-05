„Playmate des Jahres“: Playboy-Fotoshooting im Casino

Anzeige

Das Männermagazin Playboy hat das Casino Baden-Baden als Kulisse für Fotoaufnahmen zur „Playmate des Jahres“ genutzt. „Das Shooting präsentieren wir aktuell auf dem Titel der neuen Ausgabe“, bestätigte Chefredakteur Florian Boitin den BNN. „Das Casino in Baden-Baden ist eine der schönsten Spielbanken überhaupt. So eindrucksvoll, dass wir diesen Ort zur Location unseres ‚Playmate des Jahres“-Shooting gemacht haben“, erklärte Boitin. Das Heft erscheint am Donnerstag dieser Woche.

Bereits am Mittwoch wird am Abend im Casino das Playmate des Jahres gekürt. Rund 200 Gäste sind zu der Veranstaltung geladen. Die Karten dafür gab es nicht zu kaufen. Das Casino Baden-Baden ist Sponsor der Veranstaltung.

„Ein Spielcasino ist ein Sehnsuchtsort für Wagemutige und Optimisten“, betonte Boitin weiter. Es sei nur folgerichtig für den Playboy „als feierlichen Abschluss der Wahl, die Schönsten des Jahres in diesem historischen und zugleich modernen Ambiente und im Kreise zahlreicher prominenter Gäste zu küren“.

Sehnsuchtsort für Wagemutige und Optimisten

Nach BNN-Informationen werden unter anderem Ex-Boxerin Regina Halmich und die in Baden-Baden aufgewachsene Schauspielerin Alexandra Kamp zu der Veranstaltung erwartet. Beide hatten bereits für den Playboy die Hüllen fallen lassen, die aus Karlsruhe stammende frühere Box-Weltmeisterin sogar zwei Mal.

Weitere prominente Gäste sind demnach die Schauspierlinnen Tina Ruland und Sonja Kirchberger, ihr Kollege Hakan Adrian Can (bekannt aus der Krimiserie „Soko 5113“), die mehrfache deutsche Eiskunstlaufmeisterin Annette Dytrt, Sport-1-Moderatorin Ruth Hoffmann, „Biggest Loser“-Coach Mareike Spaleck und der Musiker und Musikproduzent Leslie Mandoki, der mit der Gruppe Dschingis Khan bekannt wurde.