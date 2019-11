Powerfrauen mit Glamourfaktor: Der Bambi rückte beeindruckende Frauen ins Rampenlicht

Anzeige

Der Bambi war schon immer ein sehr gleichberechtigter Preis. Eine Statistik darüber, ob in den vergangenen 71 Jahren mehr Männer oder mehr Frauen den Preis bekommen haben, wäre eine wahre Fleißarbeit. Sollte es am Ende so sein, dass die Zahl der männlichen Preisträger überwiegt, dann änderte der Donnerstagabend die Bilanz. Unter das Motto „Nacht der starken Frauen“ hatte das Haus Burda die 71. Bambi-Verleihung im Baden-Badener Festspielhaus gestellt.

Das Scheinwerferlicht sollte auf besonders beeindruckende Frauen gelenkt werden und vielleicht zum ersten Mal in der langen Geschichte des Medienpreises war die Fanbegeisterung für die prominenten Frauen auf dem roten Teppich ausnahmsweise einmal größer als für die Männer. Die Influencerinnen Shirin David, Dagi Bee oder auch die Karlsruherin Pamela Reif zum Beispiel lösten beim Publikum vorm Festspielhaus draußen Kreischkonzerte und Selfie-Orgien aus.

Preis für alle Generationen

Der Bambi sieht sich schon lange als Preis für alle Generationen und ganz unterschiedliche Interessen. Genau das spiegelte auch die Gästeliste wieder, auf der neben bekannten TV-Ladies wie Paola Felix, Uschi Glas und Gabi Dohm auch Schauspiel-Newcomer wie Julius Weckauf (der junge Hape Kerkeling aus „Der Junge muss an die frische Luft“) standen. Die Liste der männlichen Schauspieler ergänzten Elyas M‘Barek und vor allem natürlich so bekannte Gesichter wie Uwe Ochsenknecht, Bjarne Mädel oder Alexander Fehling, die in der Kategorie „Schauspieler National“ nominiert waren.

Aber zurück zu den starken Frauen: Mit der Verleihung eines Bambis an die Jesidin und Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad, die den vom IS verübten Genozid an ihrem Volk überlebte und sich seitdem für Menschenrechte aktiviert, bekam der glanzvolle Abend im Festspielhaus einen von vielen nachdenklichen Momenten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hielt die Laudatio auf die junge Frau. Ganz besonders hob er dabei den Mut hervor, den die Irakerin in ihrem jungen Leben schon bewiesen hat.

Ich finde ganz grundsätzlich, dass viel mehr Frauen ausgezeichnet werden müssten. TV-Moderatorin Frauke Ludowig.

Dass in diesem Jahr besonders viele Frauen für den Bambi nominiert waren, erfreute prominente Bambi-Gäste wie Barbara Becker oder auch Moderatorin Frauke Ludowig besonders. „Ich finde ganz grundsätzlich, dass viel mehr Frauen ausgezeichnet werden müssten“, so TV-Moderatorin Frauke Ludowig. Uschi Glas, die zusammen mit Gaby Dohm und Michaela May ebenfalls einen Bambi erhielt, dagegen wünscht sich mehr Frauen nicht nur als Preisträgerinnen sondern in allen Lebensbereichen. „Fifty fifty – das wäre toll.“ Influencerin Pamela Reif, die vor allem durch ihre Fitness-Videos bekannt wurde, findet, dass sich Glamour und ernsthafte Anliegen nicht ausschließen. Ganz im Gegenteil: „Es kommt doch auf das an, was man in sich trägt“, so Reif auf dem roten Teppich.

Shirin David als „Shootingstar“ ausgezeichnet

Dass Feminismus schon lange nicht mehr in lila Latzhosen daher kommt – dafür steht auch Shirin David, die als erste YouTuberin in der Kategorie „Shootingstar“ mit einem Bambi ausgezeichnet wurde. In einer opulenten schwarzen Samtrobe schwebte die 24-Jährige gefolgt von ihrer Visagistin und ihrem Friseur über den Teppich in den Saal.

Viel diskreter kam da das Gefolge der belgischen Königin Mathilde daher. Als letzter Gast nahm sie ihren Platz erst kurz vor Beginn der Liveübertragung ein. Die Königin wurde für ihre Wohltätigkeitsarbeit von Laudator Günther Oettinger mit einem Bambi bedacht.

Internationales Flair darf bei einem Medienpreis natürlich nicht fehlen. Mit der britisch-australischen Naomi Watts war nicht nur eine Schauspielerin, sondern auch eine erfolgreiche Filmproduzentin an die Oos geladen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die als Laudatorin den Millenium-Bambi an „Europa“ überreichte, komplettierte die Reihe der Frauen, die den Abend auch zu einem feministischen Statement in großer Robe machen.