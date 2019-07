Prachtlimousinen und Kleinwagen auf dem Oldtimer-Meeting

Anzeige

So viele Fotos wie an diesem Wochenende wurden in Baden-Baden schon lange nicht mehr gemacht. Motive gab es beim 43. Internationalen Oldtimer-Meeting mehr als genug. Im Mittelpunkt standen die über 350 Fahrzeuge von über 80 Marken. Viele davon sind längst Geschichte.

In einer Online-Abstimmung wählten BNN-Leser den Buick K Six Open Tourer von 1919/20 mit 60 PS von Fritz Hoferer (Gengenbach) zum schönsten Oldtimer.

Der BNN-Pokal für den schönsten Oldtimer Nordbadens ging an ein Autobianci Cabriolet (21 PS) von 1964, das Gert Schoenenberg aus Bühl-Vimbuch liebevoll restaurierte.

Die Badischen Neuesten Nachrichten / bnn.de waren Medienpartner der Veranstaltung. Organisator Marc Culas sprach in einer vorläufigen Bilanz von einer erfolgreichen Neuauflage. Über 20.000 Besucher wurden erwartet. Sie sahen Sportwagen, Prachtlimousinen und seltene Kleinwagen.

