Revision: Schwimmlehrer-Urteil wird Fall für Bundesgerichtshof

Anzeige

Nun muss der Bundesgerichtshof (BGH) über den Fall des pädophilen Baden-Badener Schwimmlehrers entscheiden: Der 34-Jährige hat Revision gegen das Urteil eingelegt – das bestätigte die Sprecherin des Landgerichts Baden-Baden auf BNN-Anfrage. Vorige Woche hatte die Jugendschutzkammer des Gerichts den Mann wegen 130-fachen Kindesmissbrauchs zu zwölf Jahren Haft verurteilt und außerdem die anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet.

Diese Entscheidung sei „kein einfacher Fall“, hatte der Vorsitzende Richter Stephan Schmid in seiner Urteilsbegründung erklärt. Obwohl der Schwimmlehrer nicht vorbestraft war, sei die Sicherungsverwahrung rechtlich möglich. Der lange Tatzeitraum über rund zwei Jahre, das „eingeschliffene Verhaltensmuster“ und die „fehlende Einsicht“ des 34-Jährigen, die eine hohe Rückfallgefahr bergen, machten aus Sicht des Gerichts die Sicherungsverwahrung nötig. Schmid verwies darauf, dass der Verurteilte seine oft präzise geplanten Missbrauchstaten in Bädern der Region auch fortsetzte, als ein Elternpaar bereits vagen Verdacht geschöpft und bei der Schwimmschule nachgehakt hatte.

Überprüfung auf Rechtsfehler

Ob die Richter am Karlsruher BGH das Baden-Badener Urteil gegen den Mann bestätigen oder kassieren? Die Opferfamilien und die Öffentlichkeit werden sich gedulden müssen, bis sie die Antwort erfahren. Zunächst habe das Landgericht sieben Wochen Zeit, um das Urteil abzufassen, erläutert Gerichtssprecherin Karin Flum. Sobald der Verteidiger des Angeklagten das Urteil erhalten habe, müsse er innerhalb eines Monats die Revision begründen. „Nach Ablauf der Begründungsfrist wird dann beim BGH entschieden, ob eine Entscheidung per Beschluss oder nach mündlicher Verhandlung ergehen wird.“ Überprüft wird das Urteil auf Rechtsfehler – der Fall selbst, die Beweise und Zeugenaussagen werden zunächst nicht neu aufgerollt. Aber: „Sollte das Urteil aufgehoben werden müssen, wird es an das Landgericht zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen“, erklärt Flum. „Gegebenenfalls kommt es zu einer neuen Beweisaufnahme.“

90 Prozent aller Revisionen bleiben erfolglos

Wie die Bundesrichter entscheiden werden, dazu will Opfer-Anwältin Ulrike Schwarz „keine Prognose wagen“, auch wenn gut 90 Prozent aller Revisionen in Deutschland erfolglos bleiben. Entscheidend ist für die Juristin, die Opferfamilien im Baden-Badener Fall vertritt, dass auf ihre Mandanten eine weitere Zeit der Anspannung zukommt. Nach dem Urteil hätten ihr Eltern noch gesagt: „Jetzt können wir aufatmen und wieder ein normales Leben führen.“ Die Revision bedeute nun, „dass die betroffenen Eltern einfach keinen Schlussstrich ziehen können“.