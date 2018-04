„Opa, wir müssen dir was sagen“, mit diesem Satz seiner Enkelin wurde Rolf Teckhaus am sonntäglichen Frühstückstisch überrascht. Sie offenbarte ihm, dass sie und seine Tochter ihn bei einer Show im Fernsehen angemeldet haben, bei der Sat-1-Show „Hotel Herzklopfen – Spät verliebt!“. 24 Menschen zwischen 60 und 80 Jahren treffen dabei in der Schweiz in einem Hotel in Bergün aufeinander. Die Moderatoren Sarah Mangione, Lutz van der Horst und Daniel Boschmann geben währenddessen ihr Bestes, um die Gäste miteinander zu verkuppeln. Und Teckhaus sollte mittendrin sein, um eine neue Frau zu finden, so die Idee seiner Enkelin.

Was versäumst du hier?

Teckhaus, der seit den 80ern in Baden-Baden lebt, war zuerst nicht sonderlich begeistert von dieser Idee. Nach ein paar Tagen dachte er sich aber: „Warum eigentlich nicht, was versäumst du hier?“ Und so fuhr er los, allerdings ohne die Hoffnung, seine Traumfrau in der Schweiz zu finden. Seine große Liebe hatte er sowieso schon gefunden, vor 49 Jahren in Arolsen. Die beiden führten eine glückliche Beziehung, hatten eine kleine Tochter und dachten, sie würden gemeinsam alt werden.

Rolf Teckhaus verliert seine erste Frau bei einem Autounfall

Doch es kam anders, bei einem Autounfall starb sie und ließ Rolf Teckhaus allein mit der eineinhalbjährigen Tochter zurück. Danach kam für ihn erst mal keine Frau mehr in Frage. Später versuchte er es wieder und ging Beziehungen ein, heiratete sogar, doch die langanhaltend große Liebe war nicht mehr darunter. „Es hat einfach nicht gepasst“, erklärt Teckhaus das Ende seiner letzten Beziehung, die vor sechs Jahren in die Brüche ging.

Jetzt ist die Zeit, auf die ich immer gewartet habe

Seither ist er allein mit jeder Menge Freizeit. „Jetzt ist die Zeit, auf die ich immer gewartet habe. Ich kann tun und lassen, was ich will“, erzählt Teckhaus im BNN-Gespräch. Bevor er vor vier Jahren komplett in Rente ging, war er immer auf Achse. Er arbeitete viel, als Geschäftsführer für große Industriebetriebe, jettete nach Saudi Arabien, Dubai und in die USA, ohne viel Zeit für sich. Und jetzt, wenn er endlich alles tun könnte, worauf er Lust hat, ist er allein.

Es muss einfach so passieren

Auch wenn er manchmal eine Frau an seiner Seite vermisst, aktiv auf die Suche nach einer passenden Partnerin gehen, das liegt ihm fern. „Es muss einfach so passieren“, meint er. Jetzt ist es einfach so passiert, dass seine Enkelin ihn bei „Hotel Herzklopfen“ angemeldet hat – vielleicht eine Fügung des Schicksals.

Schöne Drehtage bei Hotel Herzklopfen

Verschmitzt erzählt er von den ersten Drehtagen der Show, wie er mit dem ICE mit einiger Verspätung beim Dreh ankam und wie die Männer dort im Regen standen und auf die Ankunft der Frauen warteten. Als ihm eine hochgewachsene Frau gegenüberstand, bot er an, ihr den Regenschirm zu halten, erzählt er. Vielleicht der Anfang einer großen Liebe? Viel mehr darf Teckhaus nicht erzählen, aber er darf berichten von lustigen Spielen, wunderschönen Aussichten und herzlichen Moderatoren. „Das Team hat sich immer sehr um uns gekümmert“, berichtet er. Und Minigolf, das ihn vorher nie sonderlich begeistert hatte, machte ihm zu zweit doch plötzlich Spaß.

Es war die richtige Entscheidung, bei der Show mitzumachen

Auch sportlich ging es zu, etwas Neues für Teckhaus. „Ich beherrsche alle Sportarten – vor dem Fernseher im Liegen auf dem Sofa“, sagt er lachend. Dafür musste der 72-jährige in der Show zum Beispiel bei romantischen Touren im Schwan über idyllische Bergseen ganz schön in die Pedale treten.

Ob sich das alles gelohnt hat, zeigt die Dating-Doku in sechs Episoden ab Sonntag auf Sat-1. Rolf Teckhaus jedenfalls zieht bereits ein Fazit: „Es war die richtige Entscheidung, bei der Show mitzumachen.“

Die Show „Hotel Herzklopfen – Spät verliebt!“ läuft immer sonntags um 17.55 Uhr auf Sat-1. Am ersten Ausstrahlungstag am 22. April wird eine Doppelfolge gezeigt.