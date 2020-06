Rosenneuheiten-Wettbwerb in Baden-Baden: Preisrichterin aus Estland nimmt viele Mühen auf sich

Anzeige

Als ob es nicht schon eine kleine Sensation ist, dass mit dem aktuellen Rosenneuheiten-Wettbewerb endlich wieder internationales Flair in Baden-Baden herrscht, setzt Katrin Ruitlane-Rütli nun noch ein Highlight obenauf. Denn die Preisrichterin aus Estland hat eine fast schon atemberaubende Odyssee hinter sich gebracht, um wie bereits in den Vorjahren mit dabei zu sein, wenn die Neuzüchtungen prämiert werden.

Von unserer Mitarbeiterin Christiane Krause-Dimmock

Sie ließ sich weder von Corona noch von all den Grenzschließungen abschrecken, stieg ganz alleine ins Auto und fuhr vom estnischen Tartu stolze 2.300 Kilometer durch Lettland, Litauen, Polen und kam am Montagabend schließlich in Deutschland an.

Was unter Normal-Bedingungen schon nach großen Strapazen klingt, wurde heuer noch ein wenig härter. Denn angesichts der Pandemie musste ganz neu geplant werden, um gleich vier Ländergrenzen überqueren zu können. So machte sie etwa eigens im Vorfeld einen Corona-Test, um damit zu belegen, dass sie nicht erkrankt ist. Obendrein nutzte sie Beziehungen, wie etwa die zum polnischen Konsul in Estland, der sie unterstützte.

Das Ganze hat sie jedoch ziemlich gut verkraftet, wie ihre Kollegen des Preisgerichts sehr schnell feststellen konnten. Das, so erklärte die Jurorin mit der weitesten Anreise, möge damit zusammenhängen, dass ihr Vater Fernfahrer war. Das müsse ihr wohl im Blut liegen.

Expertin für Rosen und Gesundheit

Außerdem vermag sie auf zwei besondere Talente zu verweisen. Neben ihrer Leidenschaft für die Rosen, die sie antrieben, ist sie auch Gesundheitsexpertin. Sie ist Krankenschwester, was in ihrer Heimat ein Medizinstudium erfordert. Im Anschluss daran hat sie an der Medizinischen Fakultät der Universität Tartu Pflegemanagement studiert. „Zu meinen täglichen Aufgaben gehört die Gesundheitsberatung und die Krankenpflege.“

Und dann sind da ja noch die Rosen, für die ihr Herz mindestens ebenso intensiv schlägt. Auch hier wird ihre fachliche Qualifikation geschätzt. „Ich berate öffentliche Landschaftsgestalter, den Botanischen Garten, den Rosengarten des Präsidentenpalastes und ich halte bei Bedarf Vorlesungen an der Horticultural School und der University of Life Sciences.“ Obendrein veröffentlich sie Beiträge über Rosen in Fachzeitschriften und veröffentlich demnächst ein 370 Seiten umfassendes Rosenbuch.

Und noch ein Aspekt hat sie motiviert in Baden-Baden unbedingt dabei zu sein: Sie besitzt auch eine eigene Rosenfirma, welche sie mit ihren Kinder gegründet hat. Ihr eigener Rosengarten, in dem seit rund 20 Jahren etwa 1.000 Rosen wachsen, soll die Grundlage für eigene Züchtungen werden.