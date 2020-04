Sängerduo Marshall & Alexander gehen im Herbst auf Abschiedstournee

Anzeige

Das Ende der gemeinsamen Karriere ist besiegelt: Das Sängerduo Marshall & Alexander geht ab Herbst auf Abschiedstournee. Auch die Ersatztermine für die ausgefallenen Konzerte in Ötigheim stehen inzwischen. Wichtig für Fans: Bereits gekaufte Karten bleiben gültig.

19 Jahre lang pilgerten Fans aus ganz Europa zu ihren Gastspielen im „Telldorf“, um dort ein großes Fest zu feiern. Seit ihrer 2001 mit der Opernproduktion „Die Zauberflöte“ gestarteten Zusammenarbeit mit den Volksschauspielen Ötigheim waren die jährlichen Konzerte des Gesangsduos „Marshall & Alexander“, das auf mehr als 20 gemeinsame Jahre, tausende Auftritte, unzählige TV-Shows und viele CD-Produktionen zurückblicken kann, ein Höhepunkt im Sommergastspiel-Programm auf Deutschlands größter Freilichtbühne.

Künftig gehen Marshall & Alexander getrennte Wege

Doch in diesem Jahr müssen die beiden Sänger, die künftig getrennte Wege gehen, notgedrungen auf ihre Open-Air-Abschiedskonzerte am 25., 26. und 27. August verzichten. Denn ihr „Wohnzimmer“ bleibt in diesem Jahr geschlossen. Der Theatersommer 2020 fällt der Corona-Pandemie zum Opfer.

Der komplette Spielplan inklusive Gastspielprogramm 2020 wird ins Folgejahr verschoben. Die Ersatztermine für die drei Konzerte zum Bühnenabschied sind der 24., 25. und 26. August 2021. Bereits gekaufte Karten bleiben gültig. Der Ticketverkauf für 2021 läuft weiter.

Im BNN-Gespräch respektieren beide Sänger die Entscheidung der Volksschauspiele. Sie stellen freilich klar, dass durch die Termine im nächsten Jahr das Ende der gemeinsamen Karriere keineswegs verschoben werde. „Wir versuchen, unsere 2020 geplanten Konzerte im Rahmen der Abschiedstournee zu geben, soweit dies möglich ist. Dann gibt es in Ötigheim noch das Special mit den drei Konzerten – und das war’s dann. Wir wollen unser Duo nicht wieder aufleben zu lassen. Würde es nicht um Ötigheim gehen, hätten wir es gar nicht gemacht“, sagt Marc Marshall, der wie Jay Alexander auch noch Soloprojekte hat.

„Dass Konzerte und Auftritte gestrichen oder verschoben werden, ist höhere Gewalt. Da wir die Konzerte so beschlossen haben, bleibt es auch dabei“, so Jay Alexander. Die Abschiedstournee unter dem Titel „Wir sagen Danke & Adieu!“ sei vorerst in den Herbst verschoben worden.

Die Corona-Pandemie hat die komplette Planung über den Haufen geworfen Sänger Marc Marshall

Beide Sänger beschreiben die aktuelle Situation als schwierig. Wie viele ihrer Kollegen sind sie arbeitslos. „Die Corona-Pandemie hat die komplette Planung über den Haufen geworfen“, sagt Marshall und gibt zu, dass auch er Probleme bekommen werde, „wenn es nicht bald besser wird“. Man dürfe jetzt nur nicht in Panik verfallen und müsse versuchen, ruhig zu bleiben. Seit 16. März gebe er jeden Abend ab 19 Uhr von daheim aus etwa 40-minütige Online-Gratiskonzerte über Facebook und Instagram. „Zudem singe ich im Bereich des Klinikums Mittelbaden vor Altenheimen und Kliniken, verbunden mit einem Aufruf an meine Fans, die Pfleger und das medizinische Personal zu unterstützen.“

Vielleicht sind solche Auszeiten ja einfach mal nötig, um wieder zur Ruhe zu kommen, um zu begreifen, was wirklich wichtig im Leben ist und wie wenig man braucht, um glücklich zu sein. Jay Alexander über die Corona-Krise

Begleitet von Rene Krömer am Keyboard, sang Marshall vor dem Osterwochenende im Innenhof des Rastatter Pflegeheims „Martha-Jäger-Haus“ und sorgte so für eine willkommene Abwechslung. Auch Jay Alexander versucht, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. „Vielleicht“, so sagt er, „sind solche Auszeiten ja einfach mal nötig, um wieder zur Ruhe zu kommen, um zu begreifen, was wirklich wichtig im Leben ist und wie wenig man braucht, um glücklich zu sein.“

Zeit für Oldtimer und Bücher

Als Oldtimerfan habe er jetzt Zeit zum Restaurieren seiner Fahrzeuge. „Ich kann endlich mal wieder Bücher lesen und in altem Notenmaterial aus meiner Studienzeit blättern. Außerdem freue ich mich, dass am 15. Mai mein neues Album ,Du meine Seele, singe …‘ erscheint.“ Das Titellied drücke gerade in der momentanen Ausnahmesituation seine tiefste Empfindung aus. „Ich bin wirklich froh, dass ich die CD noch vor der Corona-Krise aufgenommen habe. Jetzt wäre es ja nicht mehr möglich gewesen“, erzählt Jay Alexander, dass auch er sich hin und wieder zu Online-Auftritten hinreißen lasse, „aber wirklich nur ganz vereinzelt – so zum Beispiel am Ostersamstag bei einer Aktion für in Not geratene Künstler im Enzkreis“.