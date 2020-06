Sanierung der Fieserbrücke in Baden-Baden läuft nach Plan

Anzeige

Es geht voran bei der Erneuerung der Baden-Badener Fieserbrücke. Nachdem wie geplant die Versorgungsleitungen noch vor dem Pfingstwochenende verlegt, die Baugrube wieder verfüllt wurde und auch die letzten Reste der alten Brücke zurückgebaut sind, kann voraussichtlich im September auch die denkmalgeschützte und inzwischen sanierte Brüstung wieder eingebaut werden.

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Fischer

Inzwischen wurden die Träger eingezogen und mit Betonfertigteilen abgedeckt, auf denen derzeit die Stahlarmierungen angebracht werden, so dass in der kommenden Woche die tragende Betondecke gegossen werden kann. Hat man bisher verfolgen können, dass der Neubau der Brücke zügig vorangeht, so wird sich das jetzt ändern.

In der nächsten Zeit stehen Arbeiten wie das Abdichten der Brücke und ähnliches an, die sehr zeitaufwändig sind und bei denen man äußerlich nur wenig Fortschritt sieht. Eine wichtige Auskunft der Verwaltung: Bisher liegt man bei der Baumaßnahme insgesamt sowohl im geplanten Zeit- als auch im Kostenrahmen. Für die im Januar begonnene Baumaßnahme sind insgesamt 17 Monate veranschlagt, die Vollsperrung wird also noch etwa ein Jahr lang andauern.

Das Ziel dieser Brückensanierung ist es, die hohe Aufenthaltsqualität mit dem außergewöhnlich breiten Platz-Charakter für die Zukunft zu sichern. Deshalb soll die Fieserbrücke am Ende der Arbeiten auch einen attraktiven neuen Oberflächenbelag erhalten, war weiter zu hören. Auch die aktuellen Hochwasserschutz-Anforderungen werden mit der Neukonstruktion der Brücke erfüllt.