Schmutzfinken auf der Spur: Baden-Badener reinigt Storchennester in luftiger Höhe

Seile, Plastiktüten, ein Schlüsselbund und ein Coffee-to-Go-Becher: Was Stefan Eisenbarth, der Storchen-Beauftragte der Vogelwarte Radolfzell, am Dienstag aus dem Storchennest an der Sinzheimer Straße in Baden-Baden Oos fischt, kann die Vögel in lebensgefährliche Situationen bringen.

Neben dem Verschlucken von Plastikteilen verheddern sich vor allem Jungtiere häufig in Seilen, die sie meist von allein nicht mehr wegbekommen. „Zudem füllen sich Plastiktüten im Nest häufig mit Wasser und können so die kälteempfindlichen Jungstörche lebensgefährlich unterkühlen. Deshalb reinige ich einmal im Jahr die Storchennester an der Sinzheimer Straße und an der Ooser Grundschule“, erklärt Eisenbarth, der auch ehrenamtlicher Storchen-Beauftragter im Regierungsbezirk Karlsruhe ist.

In der Umgebung des Supermarkts liegt besonders viel Müll

Kritisch sieht er, dass sich unbewusst weggeworfener Müll häufe und von den Störchen zum Nestbau mitgenommen werde. Als Eisenbarth schließlich auch an der Ooser Grundschule aus dem Hubsteiger klettert und den gesammelten Unrat präsentiert, lockern sich seine Gesichtszüge.

„Hier habe ich eigentlich keine gefährlichen Fremdkörper gesammelt. Das liegt daran, dass in der Umgebung der Sinzheimer Straße mehr Müll liegt. Dort gibt es nämlich unter anderem einen Supermarkt“, betont der Storchen-Beauftragte.

Auf die Frage, warum er die Reinigung ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt macht, erzählt er von einer unschönen Erfahrung. Als Eisenbarth vor Jahren etwas früher die Nester von Unrat befreite, stieß er mit der Mistgabel auf ein Hornissennest. Die Folge: zahlreiche Stiche in Kopfnähe.

Ein weiterer Grund für die Wahl des Zeitpunkts sei die Tatsache, dass die Störche mittlerweile in wärmere Gefilde aufgebrochen sind. Da die Baden-Badener Tiere zur sogenannten Westpopulation gehören, ziehen diese über Spanien oder Frankreich ins Winterquartier nach Afrika.

Ich habe im Jahr 2019 um die 50 Störche beringt.

Eisenbarth beobachtet die Brut immer über das gesamte Jahr und überwacht die beiden Nester. „Meine Bilanz fällt durchschnittlich aus, da die erste Brut in Baden-Baden vollständig verendet ist“, erzählt Eisenbarth.

60 Prozent der Jungstörche überleben ihr erstes Jahr nicht

Dass 2019 trotzdem kein schlechtes Jahr wurde, habe an der späteren Brut gelegen, bei der die meisten Jungtiere überlebten. Zugleich fügt der Storchen-Beauftragte an, dass etwa 60 Prozent der Jungstörche ihr erstes Jahr nicht überleben.

Sehr groß seien die Gefahren in der vom Menschen geprägten Umwelt. Dennoch zeigen sich die positiven Auswirkungen der Arbeit in der vergangenen Zeit. Bis vor fünf Jahren gab es im Baden-Badener Stadtteil überhaupt keine Störche – 65 Jahre lang war das Ooser Nest unbewohnt.

Der Naturschutzwart stößt auch auf kuriose Gegenstände

Bei der Reinigungs-Aktion überreicht Bürgermeister Roland Kaiser schließlich ein Präsent der Stadt an Eisenbarth und den ehrenamtlichen Naturschutzwart für Vogelschutz, Peter Fingermann. Derweil steht für Eisenbarth fest, dass er in diesem Jahr von äußerst kuriosen Gegenständen verschont blieb: Handys, Unterwäsche, BHs und sogar menschliche Fußknochen habe er aber durchaus schon gefunden.