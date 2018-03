Mit einer Baufibel für die historischen Villengebiete in den charakteristischen Hanglagen um das Stadtzentrum will die Stadt Baden-Baden Bauherren und Architekten Hinweise für eine einheitliche Gestaltung geben. Der Gründe liegen auf der Hand, denn immer stärker sind Neubauten in diesen Gebieten in den vergangenen Jahren Gegenstand öffentlicher Diskussionen geworden und auch der Gestaltungsbeirat hatte sich wiederholt eingemischt. Stein des Anstoßes: neue Bauformen in den stadtbildprägenden Villengebieten, vor allem am Annaberg und im Bereich Beutig-Quettig, Farb- und Materialwahl, Einfriedigungen und Freiflächen.

Rechtssicherheit für Villengebiete

Jetzt stellt die Stadtverwaltung in der Vorlage der Fibel an den Bauausschuss fest, dass die in diesen Gebieten geltenden Erhaltungssatzungen in früheren Jahren nicht ausreichend Hilfe für eine rechtssichere Handhabung der Bauvorhaben geboten hätten. In der Folge seien in den 1990er-Jahren bestandsorientierte Bebauungspläne aufgestellt worden. Aber auch diese würden nicht ausreichen, um stadtgestalterische Belange zu regeln. Die Vorlage wörtlich: „Auch lassen sich unterschiedliche Architekturauffassungen schwerlich bewältigen.“

Mit dem Antrag, im Weltkulturerbe Eingang zu finden, komme einer nachhaltigen baulichen Entwicklung der Stadt auch in den historischen Villengebieten eine besondere Bedeutung zu. Eine Baufibel sei dabei ein unverzichtbarer Baustein.

Fibel als Handbuch

Die Baufibel in Form eines Gestaltungshandbuchs soll ein Beratungsinstrument sein. Zunächst sollen Stärken und Schwächen der Villengebiete und deren charakteristische Eigenschaften formuliert werden. Daraus sollen dann gestalterische Anforderungen an neue Bebauungen abgeleitet werden. Die Vorlage: „Dies bezieht somit vorhandene Formensprache und Maßstäblichkeit ein wie auch die Problematik der Hanglagenbebauung mit einer straßen- und einer hangseitigen Fassade sowie ihren Auswirkungen auf das Stadtbild.

Es soll laut Vorlage ein gestalterischer „Korridor“ in Form von Empfehlungen erarbeitet werden, um zukünftig architektonische Auswüchse mit nachteiligem Einfluss auf das tradierte Stadtbild zu vermeiden und Befreiungen nur nach einheitlichen Grundsätzen zu ermöglichen.

Drei Angebote hat die Stadt eingeholt. Vorgeschlagen wird, dass die Planungsgruppe Darmstadt (PGDA) den Auftrag für die Erarbeitung des Handbuchs erhalten soll. Kosten: rund 70 000 Euro. Der Entwurf soll bis zum Sommer fertig sein.

Lob vom Verein Stadtbild

Noch bevor die Gestaltungsfibel für die historischen Villengebiete vorgestellt wurde, gibt es schon Lob des Vereins Stadtbild Baden-Baden. „Ein Anstoß zur Beschleunigung sollte von einem Ende 2014 vom Verein veranstalteten Symposion ausgehen, bei dem erfolgreiche Beispiele anderer Städte vorgestellt und diskutiert wurden. Leider mussten wieder über drei Jahre vergehen, bis nun endlich (wohl auch dem Welterbebemühen geschuldet), ein Anfang gemacht wird“, erklärte Vorsitzender Wolfgang Niedermeyer. Den Verein freue es, dass nun die Autoren des damals favorisierten Wiesbadener Gestaltungskonzepts – die „Planungsgruppe Darmstadt“ – beauftragt werden solle. Damit erscheine sichergestellt, dass eine im hohen Maße professionelle Bestandsaufnahme und Beurteilung erfolge und ein wirksamer Lösungsvorschlag den Gremien noch in diesem Jahr zur Entscheidung vorgelegt werde.