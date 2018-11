Schwimmlehrer-Prozess: Heute fällt das Urteil

Anzeige

Im Missbrauchsprozess gegen einen Schwimmlehrer, der 37 kleine Mädchen zum Teil schwer missbraucht haben soll, ist die Öffentlichkeit für die Plädoyers ausgeschlossen worden. Das entschied das Landgericht Baden-Baden und folgte damit dem Antrag einer Nebenkläger-Anwältin. Auch dem Antrag, dass einige ausgewählte Eltern im Saal bleiben dürfen, folgte die Kammer. Vertreter der Presse wurden, entgegen des Antrags der Nebenklage, zugelassen.

Staatsanwältin hatte Sicherungsverwahrung gefordert

Staatsanwältin Stephanie Bauer hatte für den 34-jährigen Schwimmlehrer, der sich wegen 198-fachen sexuellen Missbrauchs vor dem Landgericht Baden-Baden verantworten muss, bereits bei der Anklageverlesung eine Sicherungsverwahrung gefordert. Der Mann soll sich an mindestens 40 Schwimmschülerinnen in der Region vergangen haben.

Gutachter hält Angeklagten für schuldfähig

Der psychiatrische Gutachter Stephan Bork vom Uniklinikum Tübingen hatte den angeklagten Deutsch-Ukrainer für schuldfähig befunden: Eine „schwere seelische Störung“ könne er bei dem Mann nicht feststellen. Der Psychiater sieht jedoch ein hohes Rückfallrisiko, da sich der Angeklagte seine pädophilen Neigungen überhaupt nicht eingestehe. Seine Taten filmte und fotografierte der Schwimmlehrer teilweise. Dieses Beweismaterial fanden Ermittler der Polizei bei Durchsuchungen in der Baden-Badener Wohnung des Angeklagten.

Vorwurf des schweren Missbrauchs

Dem Mann wird in einigen Fällen schwerer Missbrauch vorgeworfen, da er in die Opfer eindrang. Außerdem wird ihm Nötigung und die Herstellung kinderpornografischer Schriften vorgeworfen. Vor Gericht hatte der Angeklagte versucht, die Schuld insbesondere an den schweren Fällen auf einen seiner früheren Arbeitgeber abzuwälzen. Der Schwimmschulen-Betreiber habe einige kinderpornografische Fotos auf der Firmenkamera entdeckt und den Schwimmlehrer dann erpresst, damit er mehr Material liefere und schwerere Missbrauchstaten begehe. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen gegen den früheren Chef nach wenigen Wochen ein und stufte die Anschuldigungen des Schwimmlehrers als unbegründet ein.

Tatorte waren Hallenbäder

Seine Opfer missbrauchte der Mann bei Kursen mehrerer privater Schwimmschulen in der Region. Tatorte waren Hallenbäder in Kuppenheim, Baden-Baden, Gernsbach, Achern, Lörrach und Bad Herrenalb. Die jüngsten Missbrauchsopfer waren erst vier Jahre alt.

Die BNN hatten ausführlich über den Prozess berichtet.