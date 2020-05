Anzeige

Die Palette an Themen war breit gefächert und reichte von der geplanten ÖPNV-Finanzreform samt ihren Folgen für den Landkreis Rastatt bis hin zu den coronabedingten Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Bereich des Karlsruher Verkehrs-Verbunds (KVV).

Vorgetragen hat Kreisdezernent Mario Mohr seinen ÖPNV-Sachstandsbericht zu aktuellen Verkehrsthemen allerdings nicht. Dem Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung (AUBP) genügte in der jüngsten Sitzung die schriftliche Vorlage.

Aus dieser Vorlage geht hervor, dass die Corona-Folgen für den ÖPNV weder zeitlich noch finanziell in ihrer gesamten Breite absehbar sind. In einer ersten Prognose für das laufende Haushaltsjahr rechnet der KVV demnach bis Juni mit einem „erheblichen Einbruch der Einnahmen“.

Die Höhe der Mindereinnahmen für das gesamte Verbundgebiet beläuft sich auf voraussichtlich rund 22,3 Millionen Euro. Hiervon würden auf den Landkreis Rastatt Mindereinnahmen von 630.000 Euro im aktuellen Haushaltsjahr entfallen. Die Schätzung sei freilich nur als „erster Anhaltswert“ zu verstehen.

ScoolCard-Besitzern werden wegen Corona zwei Monate erlassen

Gute Nachrichten gibt es derweil für alle Schüler im KVV-Gebiet, die eine „ScoolCard“ besitzen. Deren Eltern sollen jetzt entlastet werden und dürfen sich auf eine Rückzahlung aufs Abo-Konto freuen. Laut Vorlage hatte das Verkehrsministerium vor einigen Wochen beschlossen, den Schülern die anteiligen Kosten für die Jahreskarten zu erlassen, und kündigte jetzt den Erlass von zwei Monaten an.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet seit Mitte März in den meisten Schulen kein Unterricht statt, sodass die ScoolCards für die Kinder in den Monaten April und Mai keine Verwendung fanden.

Land stellt bis zu 36,8 Millionen Euro bereit

Gemäß Landeskabinettsbeschluss würden nun zusätzliche zweckgebundene Mittel in Höhe von bis zu 36,8 Millionen Euro für diese Maßnahme bereitgestellt, so die Verwaltung. Die Mittel sollen den Aufgabenträgern zur Verfügung gestellt werden. Diese wiederum leiten das Geld an die jeweiligen Verbünde weiter.

Der KVV erhält demnach knapp fünf Millionen Euro. Die Gesellschafter müssen somit keine zusätzlichen Mittel bereitstellen. Die Maßnahme soll möglichst rasch umgesetzt werden, „um den ÖPNV in der Corona-Krise nicht noch weiter in Misskredit zu bringen“.

Das heißt, die Ausgleichsmittel sollen noch im Mai an den KVV weitergeleitet werden – und zwar unabhängig von der Mittelverteilung durch das Land. Für den Landkreis entsteht eine Unterdeckung für den zweimonatigen ScoolCard-Erlass in Höhe von 836.830 Euro, die im aktuellen Haushalt nicht zur Verfügung stehen. Da ein Entscheid über die außerplanmäßige Ausgabe nicht bis zur Kreistagssitzung am 21. Juli aufgeschoben werden konnte, traf der Ausschuss kurzfristig eine Eilentscheidung.

Kreis rechnet nicht damit, von der ÖPNV-Finanzreform zu profitieren

Hinsichtlich der geplanten ÖPNV-Finanzreform geht der Kreis davon aus, dass er finanziell vermutlich nicht davon profitieren wird. Zwar werde für eine Übergangsphase von sechs Jahren, von 2021 bis 2026, ein möglicher Verlust noch ausgeglichen. Ab 2026 bis 2029 werde der Sicherungsmechanismus aber um je ein Drittel abgeschmolzen. Ab 2029 komme dann eine reine Schlüsselaufteilung ohne Korrekturfaktor zum Tragen.

Dem Sachstandsbericht zufolge unterstützt das Land die Aufgabenträger im ÖPNV weiterhin über die Verbundförderung mit 50 Millionen Euro jährlich. Zusätzlich würden pro Jahr zehn Millionen Euro für die zeitlich befristete Förderung von Tarifmaßnahmen und Verbundfusionen zur Verfügung gestellt.

Das Land erwarte von den Verbünden und den Aufgabenträgern, dass bis 2025 „diskriminierungsfreie und transparente Einnahmenaufteilungsverfahren“ angewandt werden. Diese Forderung sei mit dem 2018 vom KVV beschlossenen Verteilungsmodell bereits erfüllt, heißt es in der Vorlage.

Region Grand Est: Reduzierte Regiobus-Variante vorstellbar

Was die mögliche Regiobuslinie Rastatt-Haguenau betrifft, teilt die Kreisverwaltung mit, dass die Region Grand Est signalisiert habe, dass sie eine „große Lösung“, also eine Regiolinie mit Stundentakt, nicht finanzieren könne. Eine „reduzierte Variante mit dem Schwerpunkt Pendlerverkehr“ könne sie sich vorstellen. Wegen der Corona-Krise sei die kleinere Lösung aber nicht kurzfristig zu verwirklichen.