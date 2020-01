Skiclubs können immer seltener Kurse im Nordschwarzwald anbieten

Anzeige

Zweistellige Plusgrade im Dezember sind mittlerweile keine Ausnahme mehr. Die Liftbetreiber im Nordschwarzwald können vom Schneezauber nur träumen. Doch auch Skiclubs in Baden-Baden spüren die Auswirkungen der Klimaerwärmung. Zunehmend fallen Skikurse den warmen Temperaturen zum Opfer.

„Viele unserer Skilehrer haben als Kinder noch jedes Jahr Kurse im Nordschwarzwald besuchen können. Das ist heute nicht mehr so“, sagt Konstantin Ries, der Skischulleiter des Skiclubs Baden-Baden. In den vergangenen sechs Jahren mussten fünf Weihnachts-Skikurse zwischen den Jahren abgesagt werden. Auch in diesem Jahr sehe es wieder kritisch aus. Planungssicherheit: Fehlanzeige. Deshalb organisiert der Skiclub seit Jahren zwei zusätzliche Kurse im Frühjahr. Diese finden an Pisten im Nordschwarzwald statt – eine Präferenz gebe es aber nicht. Lediglich für den Zwergelkurs der Vier- bis Achtjährigen kommt bevorzugt der Mehliskopf infrage. Dort sei der Hang flacher als auf der Unterstmatt.

Zudem fahren die Mitglieder des Skiclubs seit über 30 Jahren in die Alpen. Die Freizeiten dienen auch dazu, jungen Menschen im Alter von null bis 21 Jahre den Schneesport beizubringen. Damit soll auch der Skilehrernachwuchs gefördert werden. Wenn aber sogar in den Alpen keine optimalen Bedingungen herrschen, hat der Skiclub eine Alternative.

Schwimmbad statt Skifahren

„In diesem Fall versuchen wir, Ersatzprogramm zu finden und gehen beispielsweise Schlittenfahren, ins Schwimmbad oder organisieren einen Spieletag in unserer Herberge. Traditionell haben wir auch eine sehr aktive Kanuabteilung. Zusätzlich bieten wir drei Termine unter der Woche mit allgemeinem Fitnesstraining oder Rückengymnastik an“, so Ries. Auch der Skiclub Yburg Varnhalt ist mittlerweile breiter gefächert. Der Verein bietet eine Mountainbike-Gruppe, Gymnastik sowie Hallensport-Aktivitäten an – grüne Skihänge sind dabei egal.

„Wir wollen die Anzahl von 100 Kindern in unseren Kursen halten. Skifreizeiten sind im Schwarzwald aber schon seit Jahren undenkbar. Da müssen wir schon weiter weg fahren“, berichtet der Vorsitzende Otmar Ganninger.Von der Klimaerwärmung ist vor allem der Skikurs zwischen den Jahren betroffen. „Wir können mit den Kindern nur spontan in den Nordschwarzwald fahren“, so der Vorsitzende. Als Haushang nutzt der Club die Piste am Hundseck. Bei den anderen Liften in der Region sei zu viel los, wie Ganninger verdeutlicht. Derweil freue sich der Verein über das große Interesse an den Familienfreizeiten. Ende Dezember ging es für sechs Tage nach Wildschönau, ein Seitental des österreichischen Zillertals. Dort haben die Teilnehmer eine ganze Pension für sich.

Bald überhaupt kein Schnee mehr?

„Wir gehen immer nach Österreich. Zuletzt waren wir auch mit fast 30 Leuten in Sölden“, sagt Ganninger. Zudem steht noch eine Erwachsenenfreizeit im Skigebiet Mellau an. Das Skifahren im Schwarzwald werde immer seltener und sei nur spontan möglich, wenn es genug Schnee gibt. „Irgendwann wird es kommen, dass es im Schwarzwald überhaupt keinen Schnee mehr gibt“, meint Ganninger. Deshalb setzt der Verein auf andere Aktivitäten und ein schneereiches Hochgebirge in den Alpen.