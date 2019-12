So will sich das Maison Messmer in Baden-Baden als Luxusherberge etablieren

Anzeige

Wie macht man aus einem gehobenen Hotel eine Luxusherberge, in der sich der Gast rundum wohlfühlt? Nur einen Schalter umlegen, genügt nicht. „Wir wollen einen unverwechselbaren Aufenthalt bieten“, beschreibt Norman Mark vom Maison Messmer die anspruchsvolle Aufgabe.

Nach einer aufwendigen Innenrenovierung des Hauses in der Nachbarschaft von Theater und Kurhaus im ersten Halbjahr folgte im November der Aufstieg in den erlesenen Kreis der Hommage Luxury Hotels des zweitältesten deutschen Hotelkonzerns Dorint. Kurz davor wechselte Norman Mark von Berlin als neuer Hoteldirektor in das traditionsreiche Haus und übernahm den Führungsstab von seinem Vorgänger Peter Pusnic.

Was er von seinem rund 100-köpfigen Hotelteam gegenüber dem Gast erwartet, ist klar umrissen: eine offene, herzliche und zuvorkommende Art. „Das Authentische ist mir wichtig“, stellt der neue Chef des Fünf-Sterne-Hauses heraus. Um das selbstformulierte Ziel mit dem Team zu erreichen, werden die Angestellten in allen Abteilungen von Experten über einen Zeitraum von drei Monaten entsprechend geschult. „Das ist ein Prozess“, weiß der Direktor. Dabei setze das Haus auf Nachhaltigkeit, schließlich sollen die Mitarbeiter den Gästen künftig gewissermaßen jeden Wunsch von den Lippen ablesen.

Achtsamkeit und Yoga

Achtsamkeit ist dabei ein Stichwort, das nicht nur in der Hotelbranche immer breiteren Raum einnimmt. Entspannen und Abschalten vom Alltag kann der Gast zudem nicht nur beim umfangreichen Wellnessangebot, auch Yoga ist möglich. Zwei Mitarbeiter des Maison Messmer werden von einer erfahrenen Yogalehrerin intensiv geschult, um die Gäste in die Technik einzuweisen. Mitarbeiter können das Angebot auch wahrnehmen. Ebenfalls neu: der 24-Stunden-Service mit dafür gesondert ausgebildetem Personal.

Der Dorint-Konzern will mit der Neuausrichtung zunächst vier Luxus-Häuser auf dem internationalen Markt besser platzieren. Mark sieht dafür am Standort Baden-Baden gute Bedingungen. Die Stadt habe eine mondäne Lebensqualität und sei nach wie vor ein Touristenmagnet. „Baden-Baden ist internationaler als manche andere Großstadt in Deutschland“, schwärmt er von einem „tollen Stadtmarketing“ – und von seiner neuen Wahlheimat. Die kennt der Elsässer, der in Karlsruhe aufwuchs, seit den Anfängen seines Jobs im Hotelfach.

Mark ist selbst noch auf Haussuche

Vor 23 Jahren, während seiner Ausbildung in Brenners Parkhotel, lernte er dort seine Frau kennen. Nach nationalen und internationalen Stationen in renommierten Häusern schließt sich nun der Kreis. Noch wohnt er selbst in einer Studentenbude, wie er seine kleine Wohnung in Steinbach nennt. Das ist vorübergehend, bis er in Baden-Baden oder Umgebung ein Haus für seine noch in Berlin lebende Familie mit seiner Frau und den beiden zehn- und dreizehnjährigen Mädchen gefunden hat.

Die Umgebung mit Wald und Weinbergen und die Parks in der Stadt weiß er sehr zu schätzen. „Da schöpfe ich Energie!“ Der passionierte Mountainbiker bummelt zudem gerne an Schaufenstern vorbei, um sich von schönen Dingen inspirieren zu lassen, liest viel (Krimis, Fachliteratur und französische Klassiker), schätzt Meditation und – das ist bei einem Franzosen keine Ausnahme: Er liebt gutes Essen und Trinken.

Seine Philosophie: Um Serviceleistungen auf den Punkt zu bringen, bedarf es unter anderem Disziplin. „Die braucht man auch im Privatleben, damit man sich nicht vergisst“, betont Mark.