Spielzeit 20/21 am Theater Baden-Baden mit passendem Motto zur Krisenzeit

„Zusammen/Halt“ lautet das Motto für die Spielzeit 2020/21 am Theater Baden-Baden. Es spiegelt die besonderen Herausforderungen angesichts der aktuellen Corona-Krise. Die Auswahl thematisiert die Solidarität, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen, symbolisiert aber auch die Bedrohung des Zusammenhalts etwa durch antidemokratische und andere Spaltungs-Tendenzen.

Das Theater Baden-Baden stellt die Spielzeit 2020/21 unter das Motto „Zusammen/Halt“. „Das ist fast schon ein Gebot der Stunde“, betonte Kekke Schmidt bei der Vorstellung des Programms im Hinblick auf die besonderen Herausforderungen, denen die Bühne sich in der aktuellen Corona-Krise stellen müsse.

Die Idee für das Motto stammt von den Theatertagen

Die Idee für dieses Motto sei ihr nicht erst jetzt, sondern bereits während der Baden-Württembergischen Theatertage im vergangenen Jahr gekommen, erläuterte die Chef-Dramaturgin, die das Haus am Goetheplatz in der kommenden Saison als Interims-Intendantin leiten wird, weil Nicola May ein Sabbatjahr nehmen wird.

Das Motto drückt Schmidt zufolge die Solidarität aus, die erforderlich sei, um die durch die Corona-Pandemie anstehenden gesellschaftlichen Aufgaben zu bewältigen – im Großen wie im Kleinen. Der Schrägstrich, der das Wort „Zusammen/Halt“ in zwei Hälften teilt, symbolisiere aber auch die stetige Bedrohung des Zusammenhalts, die Notwendigkeit, ihn gegen antidemokratische und andere Spaltungs-Tendenzen immer aufs Neue zu verteidigen.

Das Theater setzt die Abonnements aus

Schmidt machte deutlich, dass der Spielplan vorerst unter Vorbehalt stehe und von den zu erwartenden Verordnungen abhänge, die den Proben- und Theaterbetrieb künftig regeln. Eine Veränderung wird es auf jeden Fall geben: Verwaltungsleiterin Marie Luise Leibing kündigte an, dass das Theater die Abonnements aussetzen werde.

Nach jetzigem Stand wird die Produktion „Die Notlüge“ in der Uraufführung der Theaterfassung die Saison eröffnen. Die Verfilmung von Pia Hierzeggers Komödie um die Turbulenzen einer Patchwork-Familie erhielt beim Fernsehfilm-Festival 2018 in Baden-Baden den Preis der Studierenden.

Ich finde dieses Werk sehr aktuell in einer Zeit, in der rechtsradikale Strömungen wieder verstärkt aufkommen. Kekke Schmidt, Chef-Dramaturgin und künftige Interims-Intendantin des Theaters Baden-Baden

In „Mephisto“ nach dem Roman von Klaus Mann schildert Isabel Osthues den Aufstieg des Schauspielers Gustav Gründgens, der die Kunst an die Nazis verrät. „Ich finde dieses Werk sehr aktuell in einer Zeit, in der rechtsradikale Strömungen wieder verstärkt aufkommen“, sagte die Chef-Dramaturgin.

Ein Autor greift eine Idee aus dem Vorjahr auf

In „Stadt Land Oos“ greift Michael Uhl die Idee seiner Produktion „Welterben“ von 2019 auf. In einem narrativen Liederabend gehen er und sein Team auf die Suche nach Begegnungen, deren gemeinsamer Ausgangspunkt die Beschäftigung mit Musik ist.

Mit „Jugend ohne Gott“ nach dem Roman von Ödön von Horváth bringt das Theater ein Stück auf die Bühne, das in der laufenden Spielzeit wegen der durch Corona bedingten Zwangspause ausgefallen war. In „Gespenster“ von Hendrik Ibsen inszeniert Otto Kukla einen Psycho-Thriller um eine Familie, deren Glück bröckelt.

Die abgesagte Kammeroper wandert in die neue Saison

Karl Amadeus Hartmanns Kammeroper „Des Simplicius Simplicissimus Jugend“, die das Theater als Koproduktion mit dem Festspielhaus und den Berliner Philharmonikern zu den dann angesagten Osterfestspielen 2019 zeigen wollte, wandert nun in die nächste Spielzeit.

Das geplante Musical ist derzeit noch offen. Schmidt hofft jedoch, neben der Wiederaufnahme von „Hochzeit mit Hindernissen“ eine weitere Musik-Produktion umsetzen zu können.

Sprachlichen Witz verspricht Elfriede Jelineks Werk „Das Licht im Kasten“. Die Literatur-Nobelpreisträgerin entwirft darin ein differenziertes Gewebe über die Hintergründe der Modewelt und Textil-Industrie.

Eine Freilicht-Aufführung macht den Abschluss

Die Freilicht-Aufführung von Carlo Goldonis Komödie „Krach in Chiozza“ bildet den Abschluss der kommenden Saison. Auch diese Inszenierung war ursprünglich für die aktuelle Spielzeit vorgesehen.

Das Theater möchte noch in der laufenden Spielzeit eine Produktion auf die Bühne bringen. Die Landesregierung hat zum 1. Juni Lockerungen in Aussicht gestellt. „Das ist fast wie bei ,Warten auf Godot’“, sagte Oberbürgermeisterin Margret Mergen. „Alle Akteure und Zuschauer stehen bereit und warten darauf, dass es endlich wieder losgeht.“

Das Haus am Goetheplatz plant einige kleinere Formate

Das Haus am Goetheplatz plant in der restlichen Spielzeit einige kleinere Formate, die nach Ansicht von Intendantin Nicola May den Corona-Auflagen entsprechen. Sie arbeitet daran, das Stück „Der Vorname“, das wegen der Corona bedingten Zwangspause ausgefallen ist, anstelle der Goldoni-Komödie „Krach in Chiozza“ auf die Bühne zu bringen.

„Wir würden diese Produktion anlaufen lassen und einfach sehen, wie sie läuft“, erläuterte May. Zudem möchte die Intendantin an den Wochenenden auf einer Bühne im Theater-Innenhof einige kleinere Formaten wie Liederabende oder Lesungen zeigen.

Die Online-Produktionen stoßen auf große Resonanz

May wies darauf hin, dass das Theater in den vergangenen Wochen unter dem Motto #drinnen einige Online-Produktionen gemacht habe, die bei den Zuschauern sehr positive Resonanz gefunden hätten. „Die Zuschriften zeigen aber immer auch, was fehlt“, bekräftigte die Intendantin. Fehlen wird zudem eine Menge Geld in der Theaterkasse.

Verwaltungsleiterin Marie Luise Leibing bezifferte die Einnahme-Verluste durch ausgefallene Aufführungen auf rund 215.000 Euro. Das Theater werde versuchen, Zuschüsse aus Fördertöpfen zu erhalten, um die Verluste einigermaßen zu kompensieren. Sollte noch ein Defizit bleiben, müsste die Stadt dieses ausgleichen.

Personelle Veränderungen stehen an

Die Bühne geht mit einigen personellen Veränderungen in die kommende Spielzeit: Chef-Dramaturgin Kekke Schmidt leitet als Interims-Intendantin das Haus weil Nicola May ein Sabbatjahr nimmt. Patrick Schadenberg, Sonja Dengler und Simon Mazouri verlassen das Ensemble, bleiben ihm aber als Gäste erhalten. Als neue Schauspieler stoßen Lukas-Samuel Juranek, Jonathan Bruckmeier und Michaela Lenhart hinzu. Dramaturgin Leona Lejeune, die seit 2016/17 das Junge Theater führt, sucht ebenfalls eine neue Herausforderung.

Sebastian Brummer leitet künftig das Junge Theater

Ihr folgt Sebastian Brummer nach, der das Programm für das Junge Theater präsentierte. „Wir sind ein kleines Team und können auf aktuelle Corona-Entwicklungen schnell reagieren“, sagte der Dramaturg. Es sei möglich, durch einige Wiederaufnahmen alle Altersgruppen zu erreichen. Bei den Premieren startet das Junge Theater mit „Wutschweiger“ – einem Stück über soziale Ungerechtigkeit und Freundschaft.

Baden-Baden ohne Weihnachtsmärchen geht gar nicht. Nicola May, Intendantin des Theaters Baden-Baden

Als Weihnachtsmärchen stehen die „Bremer Stadtmusikanten“ auf dem Programm. Philipp Löhle hat die Theaterfassung nach dem Werk der Gebrüder Grimm geschrieben. Nicola May wies darauf hin, dass einige andere Theater wegen der Corona-Krise ihre Weihnachtsmärchen abgesagt hätten. Sie wolle jedoch daran festhalten: „Baden-Baden ohne Weihnachtsmärchen geht gar nicht.“

„Die Konferenz der Tiere“ nach dem Roman von Erich Kästner dreht sich um die Frage der Teilhabe und Mitbestimmung. Die Premiere ist am Welttag des Theaters für Kinder und Jugendliche (20. März 2021) vorgesehen.

Jugendliche erproben demokratische Prozesse

Eine Mischung aus Theater und Computerspiel präsentiert „Play Democracy“. In dem theatralen Game sollen Schülerinnen und Schüler demokratische Prozesse erproben, erfahren und hinterfragen. Schließlich bringt der Jugendclub U22 das Stück „Mädchen wie die“ von Evan Placey auf die Bühne. Es geht der Frage der Gerechtigkeit unter Geschlechtern nach.