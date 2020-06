Sprengung am Fremersberg in Baden-Baden: Auf SWR-Großbaustelle wird störendes Felsenstück beseitigt

Anzeige

Eine Sprengung klingt nach Spektakel, doch im Fall der Großbaustelle beim SWR-Gelände am Fremersberg ist davon wenig zu sehen und hören. Am Dienstag begann die Beseitigung eines Felsenstücks auf dem Baufeld A, auf dem bis Ende 2021 zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 26 Wohnungen entstehen sollen.

Kurz nach 14 Uhr kehrt Ruhe ein auf der Großbaustelle am Fremersberg. Wo eben noch Bagger mit ihren Schaufeln das Erdreich abgetragen und auf die Lastwagen verladen haben, herrscht plötzlich Stillstand. Neben den pausierenden Arbeitern und wenigen Zaungästen verfolgen auch Anwohner auf dem Balkon das Spektakel, das letztlich gar keines ist. Ein einziges Hupen signalisiert die in einer Minute anstehende Detonation.

Wie angekündigt mit Rücksicht auf die Sendepause des benachbarten SWR exakt um 14.08 Uhr, direkt im Anschluss an ein zweimaliges Hupen, heben sich die 15 tonnenschweren und aus alten Autoreifen hergestellten Sprengmatten, begleitet von einem dumpfen Knall. Als sich der Staub gelegt hat, ertönen drei Hupgeräusche – die Aktion ist beendet. Bereits um 14.10 Uhr wird wieder gebaggert.

Auch interessant: Rosenneuheiten-Wettbwerb in Baden-Baden: Preisrichterin aus Estland nimmt viele Mühen auf sich

Baden-Baden wächst um rund 1.000 Einwohner

Bauleiter Klaus Warber, der das Geschehen von seiner Position gar nicht einsehen konnte, freut sich über den gelungenen Auftakt der Sprengungen am sogenannten Baufeld A. In fünf Bauabschnitten sollen nach Auskunft des ebenfalls anwesenden Projektmanagers Maximilian Daimer vom Heidelberger Bauträger Epple Immobilien bis 2028 insgesamt 389 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 36.000 Quadratmetern entstehen. Baden-Baden wächst somit um rund 1.000 Einwohner.

30 Kilogramm Sprengstoff in 31 Löchern

„Alles ist planmäßig gelaufen“, sagt der Diplom-Geologe Warber, der bei den Vorbereitungen zum nebenan entstehenden SWR-Medienzentrum bereits zahlreiche Sprengungen verantwortete. So ist die Aktion an diesem Dienstag reine Routine. Mit einem schallgeschützten und digital per GPS gesteuerten Bohrgerät (Warber: „Das leiseste in Europa“) wird der Untergrund am Vormittag vorbereitet.

Die Sprengmeister Jan Oscipok und Zlatko Cesljic, wie Warber von der Lothar Rapp Bohr- und Sprengunternehmen GmbH aus Vaihingen, verteilen 30 Kilogramm Sprengstoff auf 31 Löcher – „das fällt unter die Rubrik Kleinsprengung“, so Warber. Den zu beseitigenden Fels schätzt er auf ein Volumen von etwa 250 Kubikmeter, was rund 18 Lkw-Ladungen entspricht.

Das war ein gigantisches Projekt damals Lothar Rapp, Chef des gleichnamigen Bohr- und Sprengunternehmens

Insgesamt seien schätzungsweise 25.000 Kubikmeter mit verschiedenen Materialen auszuheben, bis die Erdarbeiten an diesem Baufeld Mitte Juli abgeschlossen sind, berichtet der zuständige Bauleiter Guido Kilian von der SRS Tiefbau GmbH. Auch der Chef der von ihm gegründeten Sprengfirma, Lothar Rapp, ist aus dem Schwäbischen angereist. Gerne erinnert er sich bei dieser Gelegenheit an seine erste Sprengung in Baden-Baden vor über 30 Jahren beim Umbau des Theaters. „Das war ein gigantisches Projekt damals“, sagt Rapp, und berichtet von seinen aktuellen Großprojekten.

Auch interessant: Der Blick durch den Mammutbaum öffnet außergewöhnliche Perspektive

Auftrag für Sender in Mühlacker storniert

Für die Bahnstrecke Stuttgart – Ulm wurden beispielsweise 30.000 Kubikmeter auf der Schwäbischen Alb gesprengt. Nächste größere Termine sind ein Tunnel in Cannstatt am 22. Juni und der Gasometer in Neunkirchen am 28. Juni. Auch für den Sendemast in Mühlacker hatte Rapp den Auftrag, ehe dieser kurz vor der Sprengung von verschiedenen Investoren „gerettet“ wurde.

Insgesamt verbraucht die Rapp GmbH 600.000 Kilogramm Sprengstoff pro Jahr, die auf 40.000 Bohrlöcher verteilt werden.

Es wird versucht, die Erschütterung der Nachbargrundstücke so gering wie möglich zu halten Maximilian Daimer, Projektmanager bei Bauträger Epple Immobilien

Zurück nach Baden-Baden: Nicht nur weil die Bewohner der benachbarten Häuser in der Fremersbergstraße den Bauablauf kritisch verfolgen, legt man beim Bauträger großen Wert auf möglichst geringe Belästigungen. „Es wird versucht, die Erschütterung der Nachbargrundstücke so gering wie möglich zu halten“, sagt Maximilian Daimer.

So wurden in den Häusern Sensoren angebracht, die Werte für jede Sprengung erfassen. Der Wert am Dienstag liegt bei 62 Prozent des Grenzwerts, also absolut im grünen Bereich, wie Sprengmeister Jan Oscipok wenige Minuten nach der Detonation berichtet. Der geringe Wert ist nicht ungewöhnlich – im Gegenteil.

Weitere Sprengungen in den kommenden Wochen

„Wir sind nie nah dran an den Grenzwerten“, sagt Klaus Warber, dessen Job am Fremersberg noch längst nicht erledigt ist. Bis der Fels komplett abgetragen ist, sind in den kommenden Wochen weitere Sprengungen notwendig, die nächste bereits an diesem Mittwoch – wieder pünktlich um 14.08 Uhr.