Vorerst kein Klimanotstand in Baden-Baden – aber viele andere Maßnahmen

Aus Sicht von Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen gibt es am Klimawandel keinen Zweifel. Zu dessen Eindämmung wolle auch die Stadt Baden-Baden ihren Beitrag leisten. Statt symbolisch den Klimanotstand auszurufen, setze man aber eher auf langfristige Konzepte.

Ein Blick auf die Statistik lässt keine Zweifel aufkommen: Die Zahl der Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad hat in Baden-Baden in den vergangenen Jahren im Vergleich zum Zeitraum zwischen 1961 und 1990 deutlich zugenommen. Im vergangenen Jahr waren es mit 25 so viele wie noch nie zuvor.

Auch das Jahr 2019 brachte Baden-Badener und Gäste wieder kräftig ins Schwitzen: an 20 Tagen, so die Messungen der Station des Deutschen Wetterdienstes, kletterte das Thermometer über die 30-Grad-Marke. Der Klimawandel ist demnach auch an der Oos angekommen. „Der findet statt! Das ist für mich unstrittig“, betont Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen.

Klimaexperten belegen das mit Daten. Im Vergleich zum Wert zum Beginn der Messungen im Jahr 1881 ist die Jahresdurchschnittstemperatur in den vergangenen 20 Jahren in der Stadt an der Oos auf zehn beziehungsweise etwas über elf Grad gestiegen. Im Zeitraum davor lag der jährliche Durchschnitt dagegen in der Regel eher unter zehn Grad.

Jahresdurschnittstemperatur steigt

Der Trend ist auf einer für Baden-Baden ausgewiesenen Farbgrafik des britischen Klimaforschers Ed Hawkins, die den BNN vorliegt, unübersehbar: Die Jahresdurchschnittstemperatur ging in den vergangenen Jahren fast immer auf über elf Grad hoch. In der Zeit um das Jahr 1900 lag die durchschnittliche Jahrestemperatur dagegen noch bei neun, um 1890 sogar zum Teil unter acht Grad.

Aber: Wo kann beim Klimaschutz lokal der Hebel angesetzt werden? Rathauschefin Mergen hat dazu eine klare Vorstellung. „Wärme ist in der Stadt das große Emissionsthema.“ Daher setzt sie vor allem auf die Themen Energiesparen und Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen.

In diesem Bereich war die Stadt nicht untätig. Die Stadtwerke fördern etwa Fotovoltaikanlagen und aus Bioabfällen entstehen auf dem Areal der Kläranlage Strom und Heizbriketts. Außerdem wurden Straßenlampen mit LED-Leuchten ausgestattet und somit der Stromverbrauch reduziert.

Die OB verweist bei den Bemühungen für mehr Klimaschutz auch auf kleinere Maßnahmen wie die Renaturierung von Bachläufen und auf die Blumenwiese in der weltberühmten Parkanlage Lichtentaler Allee.

Was alles bereits getan wird, will Mergen viel stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankern. An diesem Mittwoch wird die OB dazu eine Klimaschutzbroschüre vorstellen. Zudem sieht die CDU-Politikerin Potenziale beim Thema Mobilität: „Weniger Autos in der Stadt bedeutet mehr Platz für Fußgänger.“ Das heißt: Gefördert werden soll der Ausbau des Radwegenetzes und das Umsteigen vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr.

Autofreie Stadt ist nicht zielführend

Das ist freilich leichter gesagt als getan. Eine komplett autofreie Innenstadt hält Mergen aufgrund der topografischen Lage Baden-Badens „nicht für zielführend“. Die Kommunalpolitikerin denkt vielmehr an schnellere Busverbindungen in die City als Alternative zum Auto. Ein Ziel, das eventuell über eine Bussen vorbehaltene Fahrspur erreicht werden kann. Auf der Tallinie planen die Verkehrsbetriebe zudem den Einsatz von Bussen mit Elektroantrieb. Insgesamt umfasst das Liniennetz übrigens knapp 200 Kilometer.

Zukunftsmusik, weil sie noch nicht die entsprechende Nachfrage sieht, wäre für Mergen ein Parkhaus beim Park-and-Ride-Platz Oos-Süd. Einer Aufstockung des bereits vorhandenen Wagener-Parkhauses hätte für sie zudem „Charme“, weil nicht neu gebaut werden müsste.

Kein kurzfristiger Klimanotstand in Baden-Baden

Eine kurzfristige Ausweisung des Klimanotstands für Baden-Baden – nach dem Konstanzer Beispiel – steht für Mergen hingegen nicht ganz oben auf der Liste. Mit den Fraktionen im Gemeinderat hat sie sich vielmehr auf ein schrittweises Vorgehen verständigt. Ende des Monats bittet sie dazu die Fraktionschefs an den Tisch.

Im Januar ist ein Bürgerdialog geplant

Im Januar sollen auch die Bürger in den Prozess einbezogen werden: bei einem Bürgerdialog mit Information und Gelegenheit für die Einwohner, Vorschläge zu unterbreiten und Ideen einzubringen. „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, gibt Mergen dazu die Parole aus. Im Frühjahr 2020 soll das Thema dann im Gemeinderat beraten werden und letztendlich in einen Klimaschutzplan für Baden-Baden münden.

Bis 2050 will Baden-Baden Klimaneutralität erreichen

In der laufenden Aktion („Baden-Baden setzt auf 37“) mit dem Schwerpunkt energetischer Gebäudesanierung hat die Stadt das Ziel ausgegeben, im Jahr 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Bis 2020, also im nächsten Jahr, soll der klimagefährdende CO2-Ausstoß um 37 Prozent verringert werden. Ob das erreicht wird, muss sich zeigen. Derzeit prüft das Steinbeis Transferzentrum an der Hochschule Karlsruhe, wo Baden-Baden diesbezüglich aktuell steht.

Jeder Beitrag zählt

Tipps, was Bürger schon jetzt tun können, gibt es auch auf der Homepage zur Aktion 37: aufs Fahrrad umsteigen, weniger Fleisch essen, Lebensmittel aus regionaler Produktion kaufen oder Plastikmüll vermeiden. Am besten ist es, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern selbst zu handeln. Denn: Jeder Beitrag zählt!