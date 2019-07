Stadtverwaltung Baden-Baden baut auch künftig auf einheitliche Behördenrufnummer 115

Anzeige

Oft ertönt Musik, manchmal eine sich immer wiederholende Ansage: Wer in einer Telefonwarteschleife hängt, wird vielfach auf eine Geduldsprobe gestellt. Glaubt man den öffentlichen Verlautbarungen, dann ist es unter der einheitlichen Behördennummer 115 beim direkten Draht zur öffentliche Verwaltung deutlich besser bestellt als in der Zeit davor, als Anrufer zeitweise in einer völlig überlasten städtischen Telefonzentrale im Rathaus der Bäderstadt landeten bzw. lange Wartezeiten in Kauf nehmen mussten, um ihr Anliegen vortragen zu können oder eine Antwort auf eine Frage zur erhalten.

Für die Stadtverwaltung liegt der künftige Kurs daher auf der Hand: Vorbehaltlich der Zustimmung der Kommunalpolitiker soll die „115“ auch künftig die Nummer sein, unter der Bürgerinnen und Bürger möglichst schnell eine Auskunft bekommen sollen.

Teurer Service

Das hat seinen Preis: Jährlich überweist die Stadt rund 130.000 Euro an das vom Stadt- und Landkreis Karlsruhe betriebene Servicecenter – macht gut 10.000 Euro im Monat. Wenn die Verwaltung ein Angebot wie unter der „115“ selbst erbringen wollte, wäre das deutlich teurer: Für das Personal würden demnach Kosten von rund 450.000 Euro im Jahr anfallen.

Leerzeiten müssen besetzt sein

Das ist viel mehr als die anteiligen Kosten für das Karlsruher Servicecenter und das liegt unter anderem daran, dass auch in „massiven Leerzeiten“, in denen keine Anrufe eingehen, Personal vorgehalten werden muss. Zudem müsste in die Telekommunikationsanlage und in die Einrichtung der Arbeitsplätze investiert werden, heißt es in einem Bericht zur Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats an diesem Montag.

Behördennummer gibt Auskunft

Der Stadtkreis Baden-Baden war kein Vorreiter bei der Einführung dieses Bürgertelefons. Seit dem 30. Juni 2017 gibt es bei Baden-Badener Belangen – und bei Angelegenheiten des Landes oder Bundes – Auskünfte unter der einheitlichen Behördennummer. Die Warteschleife kann es aber nach wie vor geben, wie ein Testanruf der BNN ergab.

Wir lieben Fragen.

Dann ertönen bekannte Ansagen wie: „Der nächste freie Mitarbeiter ist gleich für Sie da“, „Bitte haben Sie noch etwas Geduld“ oder „Wir lieben Fragen“. Zuvor war die Kommune an der Oos bei der einheitlichen Behördennummer lange ein weißer Fleck in der Technologieregion Karlsruhe zwischen Bühl und Bruchsal. Stadt- und Landkreis Karlsruhe entschieden sich bereits im November 2011 für dieses Angebot und haben seither immer mehr Kommunen mit in dieses Boot geholt.

1400 Anrufe im Monat

Derzeit, so die Auskunft aus der Stadtverwaltung Baden-Baden, gehen rund 1400 Anrufe im Monat von Baden-Badener Bürgern auf der „115“ ein. Macht rund 70 Anrufe pro Arbeitstag. Das soll nach Angaben des Bundesinnenministeriums eines der besten Startergebnisse sein. Zwischen 65 und 70 Prozent der Anliegen tangieren den Bereich Ordnung und Sicherheit sowie die Ortsverwaltungen. Informationen können auch etwa zur Abfallberatung oder zum Notariat abgefragt werden.

Deutliche Verbesserung der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung.

Im Rathaus sieht man in der einheitlichen Behördennummer „eine Qualitätssicherung im Bürgerservice“ durch eine „deutliche Verbesserung der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung“. Zudem seien weitere Innovationen geplant, etwa die Einführung von Terminvergaben oder so genannte Chat-Bots: Der Anrufer kommuniziert dann gewissermaßen mit einem Roboter. Zudem müssen bis zum Jahr 2022 alle Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen auch online angeboten und zu einem Verbund verknüpft werden. Die „115“ ist dabei eine Vorstufe bei der Umsetzung.

Digitalisierung ist kein Ersatz

Ein Ausstieg Baden-Badens aus der „115“ würde nach Ansicht der Verwaltung „einen politischen Imageschaden“ bringen. Die Digitalisierung sei aber keine verlässliche Möglichkeit für den vollständiger Ersatz für den direkten menschlichen Kontakt für bestimmte Personengruppen wie Senioren oder Menschen mit Behinderung.

Mit der einheitlichen Behördennummer 115 ist ein Serviceversprechen verbunden, so die Verwaltung:

• die Behördennummer ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar

• 75 Prozent der Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden angennommen

• 65 Prozent der Fragen werden bereits bei ersten Kontakt mit dem Servicecenter abschließend beantwortet

• wenn das Servicecenter nach dem ersten Anruf keine Antwort liefern kann, erhält der Anrufer innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung der Stadtverwaltung – durch eine direkte Weiterleitung zum zuständigen Sachbearbeiter oder als ein Ticket.