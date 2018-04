Strandbad Sandweier bleibt noch mindestens ein Jahr

Am Kühlsee im Baden-Badener Stadtteil Sandweier wird es in diesem Jahr noch keine Veränderungen für die Badegäste geben. Die ursprünglich mal für 2016 vorgesehen Verlegung des Strandbades Sandweier werde frühestens 2019 kommen, erläutert Helmut Oehler, Leiter der Stadtwerke. Die Kosten dafür würden sich auf insgesamt etwa zwei Millionen Euro belaufen.

Strandbad wird 500 Meter nach Südosten verlegt

Das Strandbad soll um 500 Meter in Richtung Südosten verlegt werden, da die Firma Kühl an der aktuellen Badestelle Kies abbauen möchte. Den Antrag auf die Genehmigung dafür hat die Firma laut Geschäftsführerin Christiane Ritter bereits eingereicht, er sei aber noch nicht von den Behörden genehmigt worden. Zum Zeitplan kann Christiane Ritter nur Vermutungen anstellen: „Ich gehe davon aus, dass es 2019 oder 2020 soweit sein wird.“

Neue Fläche soll besser nutzbar werden

Wenn das der Fall ist, wird ihre Firma das Gelände, auf das das neue Strandbad verlegt werden soll, neu modellieren. Aktuell handelt es sich dabei um eine steil abfallende Böschung, zugewuchert mit Büschen und Bäumen. Die Modellierungsarbeiten werden Ritter zufolge etwa drei bis vier Monate dauern.

„Es wird eine flach abfallende Liegewiese und einen Schwimmbereich mit maximal fünf Metern Wassertiefe geben“, informiert Oehler. Die Strandbadfläche wird sich nach Auskunft der Stadtwerke allerdings etwas verringern. Das sei laut Karsten Auer, Abteilungsleiter Planung der Stadtwerke, aber nicht schlimm, da im aktuellen Bad aufgrund von Sträuchern nicht die gesamte Fläche genutzt werde. Im neuen Bad soll das anders werden.

Sonnensegel als Schattenspender

Im Anschluss an die Modellierungsarbeiten der Firma Kühl übernehmen wieder die Stadtwerke, um die Gebäude aufzubauen und um Wasser- und Stromleitungen zu verlegen. „Wir stehen Gewehr bei Fuß“, betont Oehler. Die neuen sanitären Anlagen sollen um einiges schöner werden als die alten, bereits in die Jahre gekommenen Gebäude, berichtet er. Auch Bäume sollen im neuen Strandbad gepflanzt werden. Da diese aber noch ein paar Jahre zum Wachsen bräuchten, wollen die Stadtwerke Sonnensegel als Schattenspender auf dem Gelände anbringen.

Über 200 Parkplätze sollen entstehen

Am neuen Strandbad soll es Auer zufolge eine Parkplatzfläche mit 226 Stellplätzen geben, vorher waren es unter 100. „An Spitzentagen kommen etwa 2 000 Besucher. Wenn die alle einzeln mit dem Auto kommen, wird es trotzdem eng“, erklärt Auer. Darum appelliert er an die Badegäste, mit dem Fahrrad an den See zu fahren. Mehr Parkplätze seien nicht realisierbar und gesetzlich auch nicht vorgeschrieben.

Das Strandbad Sandweier wird erst geschlossen, wenn das neue Bad fertiggestellt ist

Bezüglich des PFC-Gehalts im Wasser gibt Oehler Entwarnung. Untersuchungen hätten ergeben, dass PFC im Wasser nur in sehr geringen Mengen vorhanden sei. „Das Gesundheitsamt hat klar gesagt, dass das Baden ungefährlich ist, selbst wenn man Wasser schluckt“, betont Oehler. Nur literweise Seewasser trinken, dass sollten die Badenden vielleicht doch besser bleiben lassen.

Auch wenn noch nicht ganz klar ist, wann genau das neue Bad kommen soll, sicher ist, dass es keine Zeit ohne Strandbad am Kühlsee geben wird. „Das Strandbad Sandweier wird erst geschlossen, wenn das neue Bad fertiggestellt ist“, betont Stadtwerke-Leiter Helmut Oehler.