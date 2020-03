Anzeige

Beatles oder Rolling Stones? Wer Kai Gniffke vor diese Frage stellt, erntet ein entschiedenes „Beatles“. Und bei „Espresso oder Cappuccino“ entscheidet sich der Intendant des Südwestrundfunks (SWR) für das Sahnehäubchen. Mit dem 59 Jahre alten Nachfolger von Peter Boudgoust an der Spitze der Zweiländeranstalt sprach BNN-Redakteur Wolfgang Voigt.

Herr Gniffke, Sie waren viele Jahre Chef von ARD aktuell in Hamburg. Denken die Hanseaten anders als die Baden-Württemberger?

Kai Gniffke: Ja, wobei auch gerade die Schwaben hier in Stuttgart sehr hanseatisch sein können. Man bleibt im Zweifel sehr lange auf der Türschwelle stehen, bevor man hereingebeten wird. Ich fühle mich aber sehr wohl, wieder im Südwesten zu sein …

… auch wenn der jüngste Schwarzwald-„Tatort“ ein eher geteiltes Echo gefunden hat?

Als Intendant bin ich auch dafür da, Spielräume für unsere Redaktionen zu schaffen. Unsere „Tatort“-Redaktion hat diesen Spielraum genutzt, um etwas zu wagen. Dazu stehe ich nicht nur, das verteidige ich ausdrücklich – auch wenn nicht immer alles meinem Geschmack entspricht.

Rechte politische Kreise stellen die Existenzberechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks infrage. Warum braucht es überhaupt Sender wie den SWR?

Es braucht uns mehr denn je: In der Flut von Angeboten der digitalen Welt suchen die Menschen nach starken Medien, denen sie vertrauen. Das sind in hohem Maße die Tageszeitungen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Unser Programm ist unabhängig von wirtschaftlichen oder politischen Einflüssen. Dies müssen wir hüten wie unseren Augapfel. Wenn es uns gelingt, das Vertrauen der Menschen zu bewahren, haben wir noch eine große Zukunft vor uns.

Dazu müssen Sie aber mehr junge Leute ansprechen …

Der SWR hat die schwierigste Zielgruppe, nämlich alle. Nehmen Sie die Senioren mit einem Alter von mehr als 70, 80 Jahren. Um die kümmert sich außer uns niemand. In vielen Seniorenheimen läuft nachmittags „Sturm der Liebe“ oder „Rote Rosen“. Deshalb verteidige ich, dass wir auch diese Formate machen.

Um die Jüngeren anzusprechen, müssen wir in der Tat noch eine Schippe drauflegen. Oft hat diese Generation keinen Fernseher mehr. Deshalb braucht es attraktive YouTube-Channels, eine gute ARD Mediathek und eine starke ARD Audiothek, sodass sie unsere Inhalte dort bekommen, wo sie sie haben wollen: auf dem Smartphone.

Wie weit sind Sie im Bemühen, den SWR zur Speerspitze der Digitalisierung in der ARD zu machen?

Da kann ich auf dem aufbauen, was mein Vorgänger Peter Boudgoust schon alles erreicht hat. Der SWR trägt in der ARD die Verantwortung für die Mediathek und die Audiothek. Das sind die beiden zentralen Plattformen der Zukunft. Außerdem haben wir die Federführung für das junge Content-Netzwerk Funk.

Jetzt richten wir unser Innovationslabor in Baden-Baden ein. Dort geben wir jungen Talenten vom SWR aber auch von Hochschulen und Start-ups die Gelegenheit, Ideen auszuprobieren. Im Sommer wollen wir loslegen, und nach den Sommerferien wird es erste Projekte geben.

Wie wichtig ist Baden-Baden überhaupt für Sie?

Wir haben Baden-Baden als Standort für das Innovationslabor ausgewählt, weil wir dort viele junge und kreative Talente haben. Denken Sie an ‚Das Ding‘ oder an unser Audio-Lab, das sich mit Entwicklungen zum Thema Sprachsteuerung beschäftigt. Hier passt das Innovationslabor bestens hin. Damit sind in Baden-Baden wichtige Zukunftsbereiche angesiedelt. Auch unsere Entscheidung, die Hörfunknachrichten dort zu bündeln, spricht für den Standort.

Kooperieren Sie dort mit Einrichtungen wie dem KIT, dem ZKM oder auch der Musikhochschule in Karlsruhe?

Ja, das sind Institutionen, auf die ich sehr setze. Eine enge Beziehung habe ich noch aus meiner Hamburger Zeit zur Karlsruher Musikhochschule, wo es einen Studiengang Musikjournalismus gibt. Wenn wir da nicht Anknüpfungspunkte suchen würden, wäre das ein Fehler. Das gilt auch für das ZKM, wo unsere ARD Hörspieltage stattfinden.

Wie groß ist Ihr Spardruck?

Wir müssen nicht sparen, in dem Sinne, Geld auf die Seite zu legen. Wir haben ein Budget, das uns anvertraut ist. Das müssen wir verantwortungsvoll einsetzen. Entsprechend den Empfehlungen der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) wächst das jetzt gerade nicht in den Himmel. Aber wir gehen mit einer gewissen Demut damit um.

Predigen Sie deshalb, dass man auch per Smartphone filmen kann?

Der technische Fortschritt gibt uns einfach die Möglichkeit, unsere Ressourcen anders zu verteilen. Als ich in den 1980er-Jahren mein erstes Fernsehpraktikum gemacht habe, sind wir jedes Mal mit einem fünfköpfigen Team rausgefahren. Die Zeiten haben sich einfach geändert.

Hilft es einem Intendanten, dass er selbst langjähriger Journalist und Reporter war?

Wenn es um die Beurteilung der Bedingungen geht, unter denen Nachrichten gemacht werden, nehme ich für mich auch eine gewisse Expertise in Anspruch. Ich kann hier viele Dinge beurteilen, weil ich früher selbst Reporter und Nachrichtenredakteur war.

Nachrichtenchef waren Sie, als sich Boudgoust mit der Orchesterfusion befasste. Wie beurteilen Sie die Operation in der Rückschau?

Ich hatte ein Schlüsselerlebnis im vergangenen Sommer. Da war ich auf Einladung von Peter Boudgoust mit ihm bei einem Gastspiel des SWR Symphonieorchesters in der Elbphilharmonie. Es gab die Leningrader Sinfonie von Schostakowitsch unter der Leitung von Teodor Currentzis.

Nach den stehenden Ovationen kam eine Frau auf uns zu und sagte zu Peter Boudgoust, sie habe bei der Orchesterfusion zu seinen schärfsten Kritikern gezählt. Aber jetzt wolle sie Danke sagen. Wir haben einfach ein Weltklasse-Orchester.