THW-Jugendbetreuer aus Baden-Baden soll mindestens elf Kinder missbraucht haben

Ein Jugendbetreuer des Technischen Hilfswerks (THW) aus Baden-Baden wird verdächtigt, mindestens elf Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren mehrere Monate lang sexuell missbraucht haben.

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat bestätigt, dass aktuell gegen den 20-Jährigen wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch ermittelt wird. Der Vater zweier betroffener Kinder hatte den Fall zuvor öffentlich gemacht. Die Tat selbst wurde bereits im Dezember des vergangenen Jahres angezeigt, nachdem sich einige betroffene Kinder ihren Eltern anvertraut hatten.

Mehrfacher Missbrauch von mindestens elf Kindern

Der 20-jährige Jugendbetreuer soll sich in einem Ortsverband des THW mehrere Monate an mindestens elf Kindern vergangen haben. Er soll die Kinder auf Freizeiten und bei Veranstaltungen von der Gruppe getrennt und in Kellerräume geführt haben, um sich dort an ihnen zu vergehen. Er sei nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe suspendiert worden, hieß es.

Tatverdächtiger auf freiem Fuß

Die Wohnung des Tatverdächtigen wurde durchsucht, er selbst befindet sich aktuell auf freiem Fuß. Bislang liegen laut Staatsanwaltschaft keine Haftgründe gegen den Mann vor.

BNN