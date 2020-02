Tourismusexperten aus Baden-Baden wollen neue Trends aufspüren

Anzeige

Dass viele Touristen Baden-Baden besuchen, das ist Tag für Tag in der City nicht zu übersehen. Auf dem Erfolg ausruhen, das können sich die Verantwortlichen für das Geschäft mit den Gästen aber keineswegs. Das Rad der Werbung für die kleinste Weltstadt Deutschlands und dem guten Leben (Slogan: The good-good life) dort, das in Aussicht gestellt wird, muss immer weiter gedreht werden.

Zum Beispiel auf Reisemessen wie der ITB, der Internationalen Tourismusbörse in der nächsten Woche in Berlin. „Das ist der wichtigste Termin im Jahr für die Reisebranche“, betont Nora Waggershauser, die Chefin von Kur und Tourismus in Baden-Baden. Baden-Baden wird, sofern die Messe wegen des Coronavirus nicht doch noch abgesagt wird, in der Halle 6.2b am Stand 201 mit namhaften Partnern vertreten sein: mit Tourismus-Marketing Baden-Württemberg und Deutschlands größtem Freizeitpark, dem Europa-Park in Rust.

Baden-Airpark wirbt mit seiner Infrastruktur

Auch der mittelbadische Regionalflughafen in Rheinmünster-Söllingen mit der offiziellen Bezeichnung Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) wirbt dort neben seiner „Mutter“, dem Landesflughafen Stuttgart, sowie dem Airport in Friedrichshafen am Bodensee für das eigene Infrastrukturangebot und streckt die Fühler nach möglichen neuen Kunden aus, also Reiseunternehmen und Fluggesellschaften.

Der Flugplan für den Winter 2020/21 steht dabei schon weitgehend, erläutert FKB-Sprecherin Elke Fleig. Die Planungen gehen schon ins Jahr 2021 und darüber hinaus. Der Baden-Airport erreichte im vergangenen Jahr trotz immer lauter werdender Kritik von Klimaschützern am Fliegen mit 1,346 Millionen Passagieren ein Rekordergebnis.

Baden-Baden profitiert vom Flughafen

Die Infrastruktur am Regionalflughafen könnte zudem weitere Steigerungen durchaus verkraften. Das Terminal am FKB auf der ehemaligen kanadischen Airbase in Rheinmünster-Söllingen ist auf rund zwei Millionen Passagiere aufgelegt. Vom nahen Flughafen und den Gästen, die dort von den unterschiedlichsten Zielen nach Mittelbaden eingeflogen werden, profitiert auch die Bäderstadt.

An der Oos konnten die Übernachtungszahlen seit dem Jahr 2016 stets die Millionengrenze knacken. Dabei bleiben Gäste im Schnitt 2,4 Tage. „Kontakte knüpfen ist extrem wichtig“, nennt Waggershauser eines der vordringlichsten Anliegen auf der ITB, auf der Akteure der Reisebranche aus nahezu der ganzen Welt vertreten zu sein scheinen.

Ausfall der Toruismus ITB könnte Auswirkungen auf Baden-Baden haben

Etwa 10.000 Aussteller aus 180 Ländern werden erwartet. Die ersten drei Tage ab Mittwoch sind dem Fachpublikum vorbehalten, am Wochenende ist dann aber für interessierte Besucher geöffnet. Spekulationen, die ITB könnte wegen der Ausbreitung des Coronavirus ausfallen, wurden vom Veranstalter bislang dementiert. Sollte doch noch eine Absage erfolgen, würde das die touristischen Planungen für Baden-Baden durchaus zurückwerfen.

Nora Waggershauser erhofft sich schließlich in den eng getakteten Gesprächen mit Vertreter etwa von Veranstalter von Luxusreisen Aufschlüsse über neue Trends. Dabei geht es darum, wie künftige Werbemaßnahmen am besten platziert werden, um die erwünschten Zielgruppen weltweit zu erreichen, etwa mit ausgewählten Kampagnen. Einer der bereits absehbaren Trends sind Individualreisen von Pärchen aus Asien. Ein Markt, der allerdings durch das Coronavirus ins Stocken geraten könnte.

Persönliche Gespräche auf der Messe sind wichtig

Grundsätzlich stellt sich für Baden-Baden die Frage, mit welchen Veranstaltern und Buchungsplattformen kooperiert werden kann. Zu klären ist dabei auch die Frage, ob die Angebote letztendlich zu Baden-Baden passen. Unter dem Strich gilt die Aufmerksamkeit auf einer so großen Messe wie der ITB der Aufrechterhaltung und dem Ausbau des bestehenden Netzwerks. Dabei, so Waggershauser, sei das persönliche Gespräch ganz wichtig. Auch danach geht die Arbeit nicht aus: „Da sitzt man noch Wochen an der Nachbearbeitung.“