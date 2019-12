Trotz Klimadebatte meldet der Baden-Airport Rekordzahlen

Anzeige

Klimaschützer wettern nicht ohne Grund gegen das Fliegen. Das Abheben mit dem Jet gilt unbestritten als die klimaschädlichste Art des Reisens. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden hält der Höhenflug jedoch trotz der öffentlichen Debatte an.

An diesem Montag wird auf der Strecke nach London-Stansted der 1,3 Millionste Passagier in diesem Jahr erwartet. Damit kann der Baden-Airport seine bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2012 toppen: Vor sieben Jahren wurden insgesamt knapp über 1,299 Millionen Fluggäste am zweitgrößten Flughafen in Baden-Württemberg abgefertigt. Bereits Ende November hatte der Regionalflughafen mit 1,265 Millionen Passagieren sein bislang zweitbestes Jahresergebnis aus dem Jahr 2018 mit 1,257 Millionen übertroffen.

Auch interessant: Am Baden Airpark: Knapp 30.000 Euro Bargeld nicht angemeldet

Heftige Proteste wegen Wegfall der Berlin-Verbindung

Der Trend dokumentiert, dass sich viele Menschen etwa die Urlaubsreise oder den Flug zurück in die ferne Heimat von der öffentlich entbrannten Debatte über die Klimaschädlichkeit des Fliegens nicht vermiesen lassen. Ein anderer Trend hat den Baden-Airport dennoch eingeholt: Innerdeutsche Flüge, wie nach Berlin und einst Hamburg, stehen derzeit nicht auf dem Flugplan.

Der Wegfall der Berlin-Linie im Frühjahr hatte heftige Proteste vor allem aus der Wirtschaft ausgelöst. Auch IHK-Chef Wolfgang Grenke hatte die Bedeutung einer Berlin-Linie für die Verkehrsinfrastruktur der Technologieregion Karlsruhe immer wieder betont.

Doch nach dem Ausstieg von Eurowings im Frühjahr war bislang keine Airline für eine Fortführung des Angebots zu gewinnen. Ganz aufgegeben hat der Airport die Hoffnung auf diese Strecke aber nicht. „Wir sind noch dran“, sagt Flughafensprecherin Elke Fleig.

Auch interessant: Das war die Sportler des Jahres-Gala im Kurhaus Baden-Baden

Bei Eurowings fielen viele Flüge aus

Die Rahmenbedingungen für die Suche sind wegen der Wirtschaftlichkeit schwierig, auch aber wegen der Klimadebatte. Klimaschützer und Politik fordern bei innerdeutschen Strecken einen Umstieg vom Flieger auf die umweltfreundlichere Bahn. Zuletzt entsprach die Auslastung ohnehin nicht mehr den Erwartungen der Fluggesellschaft.

Allerdings konnte Eurowings in puncto Verlässlichkeit die Kundschaft auch nicht überzeugen. Immer wieder fielen Flüge kurzfristig aus. Zu Zeiten von Airberlin florierte die Berlin-Linie noch. Damals waren bis zu vier Verbindungen täglich im Angebot. Einen Boom erleben unterdessen am Baden-Airport die Strecken nach Osteuropa. „Die sind extrem nachgefragt“, bestätigt Flughafensprecherin Fleig.

Mit den 1,3 Millionen Passagieren pro Jahr kommt der Airport bei seiner Infrastruktur noch lange nicht an seine Kapazitätsgrenze. Die liegt deutlich höher: bei etwa 1,7 Millionen Fluggästen. Legt man eine Anfahrt mit Auto von bis zu einer Stunde zugrunde, hat der Regionalflughafen ein Einzugsgebiet von rund fünf Millionen Einwohnern.

Auch interessant: 19-Jähriger flüchtet am Baden-Airpark vor Polizei