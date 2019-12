Turngala 2020 in Baden-Baden: Die Zuschauer erwartet eine große Party

Anzeige

Gleich zum Jahresbeginn 2020, am 5. Januar, tanzt das Programm des ehrwürdigen Festspielhauses in Baden-Baden aus der Reihe. Turnen ist angesagt – allerdings auf höchstem Niveau. „Celebration“ titelt die neueste Turngala, die Weltklasse- und Nachwuchsturnen in einer professionellen Show auf die Bühne bringt.

Von unserer Mitarbeiterin Marianne Paschewitz-Kloß

Erstmals wirkte bei der traditionellen Gemeinschaftsproduktion von Badischem und Schwäbischem Turnerbund (BTB / STB) auch der Niedersächsische Turnerbund (NTB) mit. In Kürze wird die hochkarätige Sportinszenierung mit insgesamt sieben Shows durch Baden touren und neben Baden-Baden in Freiburg, Konstanz und Mannheim gastieren.

Bereits zum vierten Mal bietet das Festspielhaus den Turnern aus aller Welt eine Bühne. Sowohl in einer Nachmittags- als auch einer Abendveranstaltung läuft die Show aus staunenswerten Turnkünsten, Tänzen, Akrobatik und Luftartistik. Für die inhaltliche Gestaltung zeichnet zum zweiten Mal die renommierte Sportmusical-Regisseurin Claudia Marx verantwortlich.

Eine quirlige Party

Frech soll es diesmal werden, ein wenig retro, emotional und kunterbunt, alles im Stil einer quirligen Party. Das Programm, das rund 100 Akteure auf die Bühne des Festspielhauses zaubern werde, bezeichnet BTB-Projektleiterin Sandra Hald als „einen meisterhaften Spagat zwischen Weltklasse- und Nachwuchsturnen“.

Angekündigt sind Eliteturner wie das schwedische Duo „Lukas & Aaron“, Meister auf der Schleuderwippe, oder Handstandakrobaten wie Anatoliys Ignatov und Partnerin Valeriy Ganzyuk. Topacts sind die Doppelring-Luftartistik der Ukrainerin Viktoria Gnatiuk und die Flugshow der französischen Gruppe „Lift“.

Dass jede dieser Sportlerkarrieren einmal klein begonnen hat, symbolisiert das Vorprogramm, das an allen Orten der Tour regionale Kinderturngruppen bestreiten. Für Regisseurin Marx nach eigenem Bekunden an jedem Tourneeort eine „spannende Herausforderung“, Kinder ohne Bühnenerfahrung in die Gesamtinszenierung einzubinden. Deren Beiträge bezeichnet sie gerne als „Wundertüte“.

In der Tat: Einen geradezu bombastischen Auftritt erwartet das Publikum im Baden-Badener Festspielhaus von den „Burning Ropes“ der Turnerschaft Ottersweier. Acht ambitionierte Rope Skipper (Seilspringer) werden mit der 60-köpfigen Obersasbacher Trachtenkapelle unter Leitung von Dirigent Thomas Roth anrücken. Für Marcel Velte, den Trainer der Burning Ropes, ist das Festspielhaus „eine Megalocation“, die einen derartigen Auftritt erlaube. Soviel sei verraten: Bei der Show handele es sich um eine Liebesgeschichte.

Erfolg wird an Zuschauerzahlen sichtbar

„Turnen ist Vielfalt“, bekräftigt BTB-Geschäftsführer Henning Paul. Diese Vielfalt vorzuführen, sei immer Ziel der Gala gewesen. Im Verbandsgebiet Baden gibt es sie seit 23 Jahren. Wurden anfangs viele regionale mit einigen internationalen Acts einfach aneinandergereiht, so sei „inzwischen alles in eine moderne Show mit professionellen Übergängen sowie toller Licht- und Soundtechnik verpackt“, beschreibt Paul den Wandel der Veranstaltung, bei der die Badischen Neuesten Nachrichten als Medienpartner fungieren.

Gastierte die Gala zu Beginn an fünf Standorten in ganz Baden-Württemberg, so sind es heute 14 mit 20 Shows. Der Erfolg des Konzepts lässt sich auch an Zuschauerzahlen ablesen: Allein in seinem Verbandsgebiet zählte der BTB zuletzt 17.000 Besucher. Lokal nicht anders: Von zunächst 2.000 Zuschauern in der Karlsruhe Europahalle, stieg die Zahl nach dem späteren Wechsel ins Baden-Badener Festspielhaus auf 3.700. „Es ist das Schmuckkästchen der Tournee, an das kein anderes Ambiente heranreicht“, schwärmt BTB-Chef Paul. Aktuell rechnet er mit 4.000 Besuchern.