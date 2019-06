Anzeige

Die Freien Wähler in Baden-Baden fechten das Ergebnis der Kommunalwahl vom 26. Mai 2019 an und fordern eine Neuauszählung der Stimmen.

Das geht aus einem Schreiben an das Regierungspräsidium Karlsruhe hervor, das den BNN vorliegt. Verfasst wurde es von Hans-Peter Ehinger, Rechtsanwalt und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Stadtrat Baden-Baden. Ehinger fordert darin die Neuauszählung der Stimmen. Nach der offiziellen Prüfung des Ergebnisses durch den Wahlausschuss liegen seine Freien Wähler nur 25 Stimmen hinter den Freien Bürger für Baden-Baden. Ehingers Argument: Es seien ungültige Stimmen nachträglich als gültig gewertet worden.

Viele ungültige Briefwahlstimmen

Ehinger zufolge seien bei der Kommunalwahl mehrere Stimmzettel abgegeben worden, auf denen Kandidaten mehr als die drei in Baden-Württemberg zulässigen drei Stimmen bekommen hätten. In einem Fall habe ein Wähler sogar jeweils 20 Stimmen an zwei Kandidaten vergeben. „Gleichwohl wurde auch dieser Zettel noch als gültig angesehen, da es dem Wählerwille entspreche, den beiden Kandidaten wenigstens drei Stimmen zu geben“, schreibt Ehinger. Zudem sei eine „erschreckend“ hohe Quote ungültiger Briefwahlzettel festgestellt worden, Ehinger spricht von fast 360 Fällen.

OB wertet ungültige Stimmen als gültig

Tatsächlich hatte die Wahlausschussvorsitzende und Oberbürgermeisterin Margret Mergen dieses Vorgehen noch am Dienstag gerechtfertigt mit dem Leitsatz „Im Zweifel für den Wähler“. Stimmzettel wurden in der Folge doch noch für gültig erklärt, obwohl einzelne Bewerber vier und mehr Stimmen bekommen haben.

Ehinger und seine Parteikollegen fordern nun eine Neuauszählung durch den Wahlausschuss. Die Freien Wähler hatten bei den Kommunalwahlen Ende Mai in Baden-Baden 11,1 Prozent der Stimmen bekommen – 3,4 Prozent weniger, als fünf Jahre zuvor.